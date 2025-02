Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"dcbb8c6c-7187-4b7c-9bec-7fcc3a7ee912","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"V8-as különlegességek kerülnek ki a trollhattani üzemből. ","shortLead":"V8-as különlegességek kerülnek ki a trollhattani üzemből. ","id":"20250227_Saab-svedorszagi-gyar-AC-Cobra","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/dcbb8c6c-7187-4b7c-9bec-7fcc3a7ee912.jpg","index":0,"item":"1f3538ca-5542-4300-a01b-f5e94314aadf","keywords":null,"link":"/cegauto/20250227_Saab-svedorszagi-gyar-AC-Cobra","timestamp":"2025. február. 27. 12:04","title":"Visszatért az élet a Saab svédországi gyárába, ahol nem akármilyen autók készülnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7c8c6311-4183-4573-ac06-cd73ef726da0","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Trump szerint így a katonai eszközök szállítása „egy ideig folytatódhat tovább, legalább addig, amíg létrejön a megegyezés Oroszországgal”.","shortLead":"Trump szerint így a katonai eszközök szállítása „egy ideig folytatódhat tovább, legalább addig, amíg létrejön...","id":"20250226_egyesult-allamok-ukrajna-trump-zelenszkij-asvanykincsek-megallapodas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7c8c6311-4183-4573-ac06-cd73ef726da0.jpg","index":0,"item":"d57a2919-09c3-4ce2-82f5-d703cf61393e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250226_egyesult-allamok-ukrajna-trump-zelenszkij-asvanykincsek-megallapodas","timestamp":"2025. február. 26. 08:57","title":"Zelenszkij már pénteken Washingtonba utazhat, hogy aláírja az ukrán ásványkincsekről szóló megállapodást Trumppal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c72a4e7e-e1b7-42f0-8cd6-7ff56854066a","c_author":"HVG","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A MÁV szerint nem tartható az eredeti egy hónapos határidő, mert sok pályázati anyag esetében pontosításokra, részletezésekre van szükség.","shortLead":"A MÁV szerint nem tartható az eredeti egy hónapos határidő, mert sok pályázati anyag esetében pontosításokra...","id":"20250226_Megakadt-a-palyaudvarok-99-eves-koncesszioba-adasa-mert-tul-vazlatosak-voltak-a-palyazatok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c72a4e7e-e1b7-42f0-8cd6-7ff56854066a.jpg","index":0,"item":"5a1829ec-da83-4ad8-b145-0696133050b1","keywords":null,"link":"/ingatlan/20250226_Megakadt-a-palyaudvarok-99-eves-koncesszioba-adasa-mert-tul-vazlatosak-voltak-a-palyazatok","timestamp":"2025. február. 26. 11:30","title":"Megakadt a pályaudvarok 99 éves koncesszióba adása, mert túl vázlatosak voltak a pályázatok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e204fd37-7988-4b35-bc22-07d253853215","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Az Adobe kiadta a Photoshop iPhone-os verzióját, és ehhez egy új előfizetői csomagot is bevezetett. A cég ígérete szerint hamarosan az androidos eszközökre is elérhető lesz a képszerkesztő.","shortLead":"Az Adobe kiadta a Photoshop iPhone-os verzióját, és ehhez egy új előfizetői csomagot is bevezetett. A cég ígérete...","id":"20250226_adobe-photoshop-iphone-alkalmazas-letoltes-elofizetes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e204fd37-7988-4b35-bc22-07d253853215.jpg","index":0,"item":"25e7c0f3-e68b-4096-b987-5e8121d4868a","keywords":null,"link":"/tudomany/20250226_adobe-photoshop-iphone-alkalmazas-letoltes-elofizetes","timestamp":"2025. február. 26. 14:03","title":"Megjött az iPhone-os Photoshop, és az androidosok is kaptak egy jó hírt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a57bb5c5-7a84-44a2-9e67-3d0eda5e9751","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Zelenszkij hamarosan Washingtonba utazik a megállapodás aláírására.","shortLead":"Zelenszkij hamarosan Washingtonba utazik a megállapodás aláírására.","id":"20250225_Megegyezett-Kijev-es-Washington-az-ukran-asvanykincsekrol","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a57bb5c5-7a84-44a2-9e67-3d0eda5e9751.jpg","index":0,"item":"4ea673cc-0537-40ea-b0bb-b846f725d62a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250225_Megegyezett-Kijev-es-Washington-az-ukran-asvanykincsekrol","timestamp":"2025. február. 25. 21:54","title":"Megegyezett Kijev és Washington az ukrán ásványkincsekről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1174090f-0285-4039-8eca-1641058365ff","c_author":"Balla István","category":"360","description":"Korábban ezt a tárca háttérintézménye is rossz ötletnek tartotta, a Belügyminisztérium mégis osztályozná a kompetenciaméréseket. Mit szólnak ehhez a tanárok? Hogyan tudnák elérni, hogy ne legyen a diákok számára túl rossz egy ilyen lépés?","shortLead":"Korábban ezt a tárca háttérintézménye is rossz ötletnek tartotta, a Belügyminisztérium mégis osztályozná...","id":"20250227_hvg-oktatas-kompetenciameres-vita-jegyre-megy","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1174090f-0285-4039-8eca-1641058365ff.jpg","index":0,"item":"67853f18-33cb-4a52-aaae-8dd59bdba53e","keywords":null,"link":"/360/20250227_hvg-oktatas-kompetenciameres-vita-jegyre-megy","timestamp":"2025. február. 27. 09:30","title":"„Ha egy tanár jót akar a gyerekeknek és magának, akkor csalni fog” – mit kezdenek a pedagógusok az osztályzott kompetenciamérésekkel?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bf49c226-da54-4723-b88c-1e9e6b98bd7d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Karácsony Gergely és Baranyi Krisztina is határozottan állítja, megtartják idén a Pride-ot.","shortLead":"Karácsony Gergely és Baranyi Krisztina is határozottan állítja, megtartják idén a Pride-ot.","id":"20250226_fovarosi-kozgyules-budapest-pride-barabas-richard-szentkiralyi-alexandra-melegek-lmbtq-karacsony-gergely","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/bf49c226-da54-4723-b88c-1e9e6b98bd7d.jpg","index":0,"item":"ca7af965-ad06-4e9d-aa5e-f2b9b63e434d","keywords":null,"link":"/itthon/20250226_fovarosi-kozgyules-budapest-pride-barabas-richard-szentkiralyi-alexandra-melegek-lmbtq-karacsony-gergely","timestamp":"2025. február. 26. 11:43","title":"Szentkirályi budapesti melegekről szóló könyvet kapott a Közgyűlés ülésén, majd kihívták a rendőröket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fa1825f0-eb51-49bb-a71c-a0e494026944","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Üzemanyagszivárgás, majd ebből fakadó problémák láncolata vezetett ahhoz, hogy megsemmisült a Starship a hetedik tesztrepülésén.","shortLead":"Üzemanyagszivárgás, majd ebből fakadó problémák láncolata vezetett ahhoz, hogy megsemmisült a Starship a hetedik...","id":"20250225_spacex-starship-urhajo-tesztrepules-robbanas-vizsgalat-okok-uzemanyag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fa1825f0-eb51-49bb-a71c-a0e494026944.jpg","index":0,"item":"a9a8fc1b-4581-40d9-b787-145fe590a1ac","keywords":null,"link":"/tudomany/20250225_spacex-starship-urhajo-tesztrepules-robbanas-vizsgalat-okok-uzemanyag","timestamp":"2025. február. 25. 17:03","title":"Kiderült, miért végződött látványos robbanással a Starship legutóbbi tesztje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]