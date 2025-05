Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"88300ee0-02f4-45a9-a85e-f6ef39e43eaf","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Vajon mire figyelt?","shortLead":"Vajon mire figyelt?","id":"20250526_megtorpedozta-a-figyelmetlen-autos-az-elotte-haladot-video","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/88300ee0-02f4-45a9-a85e-f6ef39e43eaf.jpg","index":0,"item":"e6c5ff1c-53a0-4dee-8ca4-faa95f5823cc","keywords":null,"link":"/cegauto/20250526_megtorpedozta-a-figyelmetlen-autos-az-elotte-haladot-video","timestamp":"2025. május. 26. 16:12","title":"Egyszerűen megtorpedózta a figyelmetlen autós az autópályán előtte haladót – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc7f959d-40fd-44e3-aa59-e0523fe0dd35","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Friedrich Merz szerint nem megengedhető, hogy az EU döntései egy kisebbségtől függjenek.","shortLead":"Friedrich Merz szerint nem megengedhető, hogy az EU döntései egy kisebbségtől függjenek.","id":"20250526_friedrich-merz-nemet-kancellar-eu-konfliktus-maygarorszag-szlovakia","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/cc7f959d-40fd-44e3-aa59-e0523fe0dd35.jpg","index":0,"item":"b989763e-4692-490e-84d4-2221b5d2c609","keywords":null,"link":"/itthon/20250526_friedrich-merz-nemet-kancellar-eu-konfliktus-maygarorszag-szlovakia","timestamp":"2025. május. 26. 21:24","title":"Német kancellár: Elkerülhetetlen a konfliktus Magyarországgal és Szlovákiával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d8060197-7c0f-4383-b910-20f29f41edca","c_author":"Lengyel Tibor","category":"360","description":"Semmiségnek tűnik, de óriási politikai baklövést jelez az, ahogyan online is kitölthetővé tették a Voks 2025 nevű kormányzati szavazást. 