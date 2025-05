Legalább 12 ember meghalt és több tucatnyian megsebesültek Ukrajna-szerte az éjszakai orosz drón- és rakétatámadásokban – közölték a helyi hatóságok és mentőszolgálatok.

A Kijevtől nyugatra fekvő Zsitomirban három gyermek halt meg, a déli Mikolajiv városában pedig egy 70 év körüli férfi – írja a BBC.

❗️❗️A horrific night for Ukraine: 45 cruise missiles and 266 drones rained down across the country. At least 15 people were killed and more than 60 injured. In Zhytomyr region, 3 children lost their lives; another 12 were wounded. In Kyiv region, at least 4 people were killed and… pic.twitter.com/4i3oPvMqcE