[{"available":true,"c_guid":"2af5370f-ef23-4606-aeef-8cd8b34fff9c","c_author":"Domány András","category":"vilag","description":"Az éppen ott zajló konzervatív pártkonferenciát, a CPAC-t használta fel erre.","shortLead":"Az éppen ott zajló konzervatív pártkonferenciát, a CPAC-t használta fel erre.","id":"20250527_lengyel-elnokvalasztas-cpac-kristi-noem-trzaskowski-varso-usa-nawrocki","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2af5370f-ef23-4606-aeef-8cd8b34fff9c.jpg","index":0,"item":"c05dc85b-0a02-44db-ad68-9da6cd9b2c84","keywords":null,"link":"/vilag/20250527_lengyel-elnokvalasztas-cpac-kristi-noem-trzaskowski-varso-usa-nawrocki","timestamp":"2025. május. 27. 20:25","title":"Az amerikai belbiztonsági miniszter kampányol Lengyelországban a jobboldali elnökjelölt mellett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ad3269f0-4a55-4b4d-9426-f3bced44e99d","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Tesztüzemben még ül majd valaki a volán mögött. ","id":"20250528_Elindultak-az-elso-onvezeto-taxik-Nemetorszagban","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ad3269f0-4a55-4b4d-9426-f3bced44e99d.jpg","index":0,"item":"72163f57-a905-4f8b-96e1-0b8481710ea1","keywords":null,"link":"/cegauto/20250528_Elindultak-az-elso-onvezeto-taxik-Nemetorszagban","timestamp":"2025. május. 28. 08:24","title":"Elindultak az első önvezető taxik Németországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e20bb82c-2d7c-42ea-84ee-8cae96227daa","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Costner tagadja a vádakat, ügyvédje elmondása szerint a színész-rendező mindig odafigyel arra, hogy mindenki biztonságban érezhesse magát a forgatásain.","shortLead":"Costner tagadja a vádakat, ügyvédje elmondása szerint a színész-rendező mindig odafigyel arra, hogy mindenki...","id":"20250528_Kevin-Costnert-beperelte-egy-kaszkador-egy-nem-tervezett-nemieroszak-jelenet-miatt","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e20bb82c-2d7c-42ea-84ee-8cae96227daa.jpg","index":0,"item":"f484e0d8-7962-402c-9bbc-cfe015815233","keywords":null,"link":"/elet/20250528_Kevin-Costnert-beperelte-egy-kaszkador-egy-nem-tervezett-nemieroszak-jelenet-miatt","timestamp":"2025. május. 28. 10:17","title":"Kevin Costnert beperelte egy kaszkadőr egy nem tervezett nemierőszak-jelenet miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9e3a4436-5223-4cd2-8135-8f1038ec09fc","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"A fővárosi vagyonkezelő és a gyógyfürdőkért felelős cég élén is változás lehet.","shortLead":"A fővárosi vagyonkezelő és a gyógyfürdőkért felelős cég élén is változás lehet.","id":"20250527_budapest-ceg-vezeto-valtas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9e3a4436-5223-4cd2-8135-8f1038ec09fc.jpg","index":0,"item":"3a400d4c-00db-41c6-869c-c70c1a7904e2","keywords":null,"link":"/kkv/20250527_budapest-ceg-vezeto-valtas","timestamp":"2025. május. 27. 17:13","title":"Két fővárosi cégnél is új vezető jöhet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"de233e66-021e-4ce3-8cfa-f80b13c7f7f8","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Telefonjaink jelszavai a PIN-kódok, és ezek is feltörhetők. Hogy ezt mennyire könnyen tehetik meg azok, akik...","id":"20250529_rossz-veszelyes-pin-kodok-tanacsok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/de233e66-021e-4ce3-8cfa-f80b13c7f7f8.jpg","index":0,"item":"dc4b1806-3092-4500-9473-0b0f3aaa1f34","keywords":null,"link":"/tudomany/20250529_rossz-veszelyes-pin-kodok-tanacsok","timestamp":"2025. május. 29. 08:03","title":"Semmiképp ne használja ezeket a PIN-kódokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"25827134-3990-4eeb-a954-fa490ed9192c","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A lap egy céges csoportképen, illetve a közösségi médiában találta meg a nagyváradi ellentüntetőket.","shortLead":"A lap egy céges csoportképen, illetve a közösségi médiában találta meg a nagyváradi ellentüntetőket.","id":"20250527_viastein-dolgozo-magyar-peter-nagyvaradi-ellentuntetok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/25827134-3990-4eeb-a954-fa490ed9192c.jpg","index":0,"item":"f06a85e8-636e-4063-95fc-3b5b452d5923","keywords":null,"link":"/itthon/20250527_viastein-dolgozo-magyar-peter-nagyvaradi-ellentuntetok","timestamp":"2025. május. 27. 19:16","title":"Nyolc embert azonosított Magyar Péter nagyváradi ellentüntetői között Viastein-dolgozóként a 444","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c047f4b-e304-45b4-ae12-f2cfb311a317","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Több civil szervezet is feljelentést tett a tárca ellen.","shortLead":"Több civil szervezet is feljelentést tett a tárca ellen.","id":"20250527_Medvehus-Szlovakia-kornyezetvedelmi-allamtitkar","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3c047f4b-e304-45b4-ae12-f2cfb311a317.jpg","index":0,"item":"2d19cc71-899a-4fda-9205-7f092ea0e6bf","keywords":null,"link":"/elet/20250527_Medvehus-Szlovakia-kornyezetvedelmi-allamtitkar","timestamp":"2025. május. 27. 15:43","title":"A szlovák környezetvédelmi minisztériumot nem zavarja, ha medvehúst szolgálnak fel az éttermek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0a621b30-a6a2-4941-ba26-69f00c8a2a77","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A Samsung csúcsmobilhoz illő processzort pakolhat a hamarosan érkező, hajlítható kijelzős Galaxy Z Fold7-be.","shortLead":"A Samsung csúcsmobilhoz illő processzort pakolhat a hamarosan érkező, hajlítható kijelzős Galaxy Z Fold7-be.","id":"20250528_samsung-galaxy-z-fold7-okostelefon-benchmark-teszt","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0a621b30-a6a2-4941-ba26-69f00c8a2a77.jpg","index":0,"item":"58c8f03a-2c82-4fbc-8c89-dce262890214","keywords":null,"link":"/tudomany/20250528_samsung-galaxy-z-fold7-okostelefon-benchmark-teszt","timestamp":"2025. május. 28. 17:03","title":"Felbukkant egy érdekes adat a Samsung Galaxy Z Fold7-ről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]