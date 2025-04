Kína kedden összetett hadgyakorlatba kezdett Tajvan körül, amit szigorú figyelmeztetésnek szánnak a tajvani függetlenséget támogatóknak. Válaszul a tajvani haditengerészet is hadihajókat küldött a helyszínre – írta meg a Reuters.

A gyakorlatok a demokratikusan kormányzott sziget körül zajlanak, amelyet Peking saját területének tekint. Mindezt az váltotta ki, hogy Lai Ching-te tajvani elnök múlt hónapban „külföldi ellenséges hatalomnak” nevezte Kínát. Erre reagálva kedden Hszi Csin-ping, kínai elnök élősködőnek nevezte a tajvani vezetőt.

Kína hadserege a gyakorlatok bejelentése után több propagandavideót is közzétett, amelyekben kínai hadihajók és vadászgépek veszik körbe Tajvant, Tajpejt felülről célozzák, illetve katonai járművek járőröznek a város utcáin.

„A gyakorlatok középpontjában a harckészültségi járőrözés áll a tengeren és a levegőben, az átfogó ellenőrzés megszerzése, tengeri és szárazföldi célpontok támadása, valamint kulcsfontosságú területek és útvonalak blokád alá vonása” – áll a Keleti Hadtest közleményében.

The Chinese People's Liberation Army (#PLA) Eastern Theater Command on Tuesday started to conduct joint exercises around #Taiwan Island, said Senior Colonel Shi Yi, the spokesperson for the theater command.



The spokesperson said that the theater command organized its army, navy,… pic.twitter.com/Qy5igCuSJ4