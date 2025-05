Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"24f1c6d6-e657-454b-84d5-968c8e7abfaf","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A Telegram alapítója szerdán az X-en jelentette be, hogy óriási összeget kap Elon Musk cégétől, az xAI-tól, hogy beépítse a Telegramba a Grok mesterséges intelligenciát. Aztán a bejegyzés alá Elon Musk is kommentelt egyet.","shortLead":"A Telegram alapítója szerdán az X-en jelentette be, hogy óriási összeget kap Elon Musk cégétől, az xAI-tól...","id":"20250529_telegram-xai-mesterseges-intelligencia-grok-elon-musk","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/24f1c6d6-e657-454b-84d5-968c8e7abfaf.jpg","index":0,"item":"de5da625-8f34-4f23-b15a-e4dfd161e023","keywords":null,"link":"/tudomany/20250529_telegram-xai-mesterseges-intelligencia-grok-elon-musk","timestamp":"2025. május. 29. 11:03","title":"A Telegramon is megjelenhet Elon Musk mesterséges intelligenciája, de van itt egy bökkenő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7d8df0ca-6a59-448c-a220-f83fd5509dd8","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Rossz volt az első epizód korhatár-besorolása.","shortLead":"Rossz volt az első epizód korhatár-besorolása.","id":"20250529_Millios-birsagot-kapott-a-TV2-a-Hunyadi-szexjelenetei-miatt","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7d8df0ca-6a59-448c-a220-f83fd5509dd8.jpg","index":0,"item":"5f4eab4c-ac9b-42a3-8e84-c73f8d90b83b","keywords":null,"link":"/elet/20250529_Millios-birsagot-kapott-a-TV2-a-Hunyadi-szexjelenetei-miatt","timestamp":"2025. május. 29. 09:36","title":"Milliós bírságot kapott a TV2 a Hunyadi szexjelenetei miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7154afc7-1fea-4ccf-aa05-dbb2d65e16cd","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"„Jogosulatlan külső fél” szerzett meg vásárlói adatokat az Adidastól, hamarosan minden érintettel felveszi a kapcsolatot a cég.","shortLead":"„Jogosulatlan külső fél” szerzett meg vásárlói adatokat az Adidastól, hamarosan minden érintettel felveszi...","id":"20250528_adidas-hackertamadas-vasarloi-adatok-ellopasa","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7154afc7-1fea-4ccf-aa05-dbb2d65e16cd.jpg","index":0,"item":"ae9760d2-5a69-4ef1-814c-8fba2017b1e3","keywords":null,"link":"/tudomany/20250528_adidas-hackertamadas-vasarloi-adatok-ellopasa","timestamp":"2025. május. 28. 10:03","title":"Hackertámadás érte az Adidast, ügyféladatokat is elloptak a cégtől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fd4b9386-7320-4d02-8d49-67b5b1b8d961","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Kérdezzék a frakciót, Halász Jánost – mondta Gulyás Gergely a kormányinfón azokra a kérdésekre, amelyeket az átláthatósági törvényről tettek fel.","shortLead":"Kérdezzék a frakciót, Halász Jánost – mondta Gulyás Gergely a kormányinfón azokra a kérdésekre, amelyeket...","id":"20250528_gulyas-gergely-atlathatosagi-torveny-vitalyos-eszter-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fd4b9386-7320-4d02-8d49-67b5b1b8d961.jpg","index":0,"item":"80aaf68c-5187-4cb9-b1ed-a9327de50252","keywords":null,"link":"/itthon/20250528_gulyas-gergely-atlathatosagi-torveny-vitalyos-eszter-ebx","timestamp":"2025. május. 28. 17:36","title":"„Nem én vagyok az előterjesztő” – ezzel próbálta lerázni magáról az ellehetetlenítési törvény kérdéseit Gulyás és Vitályos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"586bece8-0941-4c2a-b89d-da01ec52fd51","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A gép meg is lódult a barkácsindítás után, és vitt magával mindent.","shortLead":"A gép meg is lódult a barkácsindítás után, és vitt magával mindent.","id":"20250528_Csavarhuzoval-inditotta-a-traktort-egy-zalai-ferfi-korhaz-lett-a-vege","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/586bece8-0941-4c2a-b89d-da01ec52fd51.jpg","index":0,"item":"de2092eb-1475-4217-b227-1a3a40e88760","keywords":null,"link":"/cegauto/20250528_Csavarhuzoval-inditotta-a-traktort-egy-zalai-ferfi-korhaz-lett-a-vege","timestamp":"2025. május. 28. 14:24","title":"Csavarhúzóval indította a traktort egy zalai férfi, rombolás és kórház lett a vége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"87be1dc9-d825-4d80-8c10-7bd3f4ad7eb1","c_author":"Balla István ","category":"360","description":"Ma is igen nagy bérelőnyt biztosít a diploma az alacsonyabb végzettségekhez képest – bizonyítja a kedden bemutatott Munkaerőpiaci Tükör több tanulmánya. Ugyanebből az is kiderült, hogy nagyon gyengék a felnőttek alapkompetenciái is, továbbá, hogy önmagában sem a tankötelezettségi korhatár emelése, sem a csökkentése nem növeli a fiatalok elhelyezkedési esélyeit.","shortLead":"Ma is igen nagy bérelőnyt biztosít a diploma az alacsonyabb végzettségekhez képest – bizonyítja a kedden bemutatott...","id":"20250528_Munkaeropiaci-Tukor-erettsegizettek-olvasas-tankotelezettsegi-korhatar-kompetenciak","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/87be1dc9-d825-4d80-8c10-7bd3f4ad7eb1.jpg","index":0,"item":"c8c3adf3-b064-451d-a810-d2ba8a881ee2","keywords":null,"link":"/360/20250528_Munkaeropiaci-Tukor-erettsegizettek-olvasas-tankotelezettsegi-korhatar-kompetenciak","timestamp":"2025. május. 28. 13:35","title":"Elkeserítő adatokat mutat be egy tanulmány: a magyar érettségizettek fele alig érti, amit olvas","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5cfe4725-6e43-4c27-8918-4c196209b53a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Először tartanak kormányinfót azóta, hogy a parlamentnek benyújtották az ellehetetlenítési törvényt, és azóta a módosítások is zöld utak kaptak, amelyek visszamenőleges hatállyal vennék el a felajánlott adó 1%-ot. Közben pedig Magyar Péter is elgyalogolt Nagyváradra. Élő tudósításunk Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter és Vitályos Eszter kormányszóvivő sajtótájékoztatójáról.","shortLead":"Először tartanak kormányinfót azóta, hogy a parlamentnek benyújtották az ellehetetlenítési törvényt, és azóta...","id":"20250528_kormanyinfo-eloben-Gulyas-Gergely-ellehetetlenitesi-torveny-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5cfe4725-6e43-4c27-8918-4c196209b53a.jpg","index":0,"item":"a679bdcf-825e-49ee-96fe-36e0e0496e8c","keywords":null,"link":"/itthon/20250528_kormanyinfo-eloben-Gulyas-Gergely-ellehetetlenitesi-torveny-ebx","timestamp":"2025. május. 28. 15:13","title":"A kormányinfón láthattuk, hogyan próbálta védeni Gulyás Gergely a védhetetlent","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"95b08d34-965b-4da2-8cad-4a7eff8c9ab7","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Veszélyben vannak az Asus routerei, miután egy új, AyySSHush nevű botnet megjelent, és célba vette őket – kisebb számban, de a Cisco, a D-Link és a Linksys termékei is érintettek. ","shortLead":"Veszélyben vannak az Asus routerei, miután egy új, AyySSHush nevű botnet megjelent, és célba vette őket – kisebb...","id":"20250529_asus-routerek-botnet-fertozes-ayysshush-tamadas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/95b08d34-965b-4da2-8cad-4a7eff8c9ab7.jpg","index":0,"item":"417f49fa-9589-4eaf-a7fc-1ae262a385e5","keywords":null,"link":"/tudomany/20250529_asus-routerek-botnet-fertozes-ayysshush-tamadas","timestamp":"2025. május. 29. 16:03","title":"Támadás indult az Asus wifi routerei ellen, Magyarországon népszerű típusok is érintettek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]