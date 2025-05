Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"d288a553-99b0-4b93-b7bc-14e13bcc8c23","c_author":"Lenthár Balázs","category":"360","description":"„Akit ez nem érint, annak nincs mit kérdeznie” – mondta Kocsis Máté az „átláthatósági” törvényjavaslattal kapcsolatos aggodalmakra, és más kormánypárti politikusok is hasonlóan próbálták elmagyarázni, hogy a független sajtó és a civil szervezetek ellehetetlenítését előkészítő jogszabály nem is az, aminek látszik. Legújabban pedig Gulyás Gergely írta le Ruszin-Szendi Romulusz állítólagos letartóztatási szándékáról, hogy „aki betartotta a törvényeket, és nem működött együtt ukrán kémekkel a hazája érdekeivel szemben, annak nincs mitől tartani!”. Ám ha végigtekintünk a magyar történelmen, van okunk összerezzenni, ha ezt az érvelést halljuk.","shortLead":"„Akit ez nem érint, annak nincs mit kérdeznie” – mondta Kocsis Máté az „átláthatósági” törvényjavaslattal kapcsolatos...","id":"20250526_fidesz-nem-kell-felni-tortenelem-atlathatosagi-torveny-kocsis-mate","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d288a553-99b0-4b93-b7bc-14e13bcc8c23.jpg","index":0,"item":"15e5c2e4-8b9b-41da-887c-2a541cae02eb","keywords":null,"link":"/360/20250526_fidesz-nem-kell-felni-tortenelem-atlathatosagi-torveny-kocsis-mate","timestamp":"2025. május. 26. 16:29","title":"Deutsch Tamás is igazolja: éppen akkor kell elkezdeni aggódni, amikor a hatalom azzal nyugtat, hogy nincs mitől félni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a729958-0806-4e7b-a22a-7642900965d2","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Tagadja Ruszin-Szendi Romulusz, hogy minősített információkat adott volna ki Hollónak vagy másnak. A vádakról azt mondta: lóf.sz, esti fény.","shortLead":"Tagadja Ruszin-Szendi Romulusz, hogy minősített információkat adott volna ki Hollónak vagy másnak. A vádakról azt...","id":"20250526_ruszin-szend-talalkozo-hollo-istvan-kemkedes-vad","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6a729958-0806-4e7b-a22a-7642900965d2.jpg","index":0,"item":"f4bf5bc0-20e3-4377-91b1-ec3624249414","keywords":null,"link":"/itthon/20250526_ruszin-szend-talalkozo-hollo-istvan-kemkedes-vad","timestamp":"2025. május. 26. 18:07","title":"Ruszin-Szendi: Kétszer találkoztam nyílt helyen, nagyobb társaságban Holló Istvánnal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fddde07e-41da-417b-ae53-a43e601b803a","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A sajtóhírekben már korábban is megjelent, hogy ő lehet Carlo Ancelotti utódja, a klub most hivatalosan is bejelentette az érkezését. ","shortLead":"A sajtóhírekben már korábban is megjelent, hogy ő lehet Carlo Ancelotti utódja, a klub most hivatalosan is bejelentette...","id":"20250525_Real-Madrid-Xabi-Alonso-vezeto-edzo-bejelentes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fddde07e-41da-417b-ae53-a43e601b803a.jpg","index":0,"item":"615b2de1-16a8-4a48-bcab-2fcd7d459afe","keywords":null,"link":"/sport/20250525_Real-Madrid-Xabi-Alonso-vezeto-edzo-bejelentes","timestamp":"2025. május. 25. 14:18","title":"Xabi Alonso lesz a Real Madrid vezetőedzője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a9fce67b-a48a-48fe-befa-6964a18788d8","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A legizgalmasabb BMW sportkupéból, az M2-ből most egy még potensebb új csúcsverzió érkezett.","shortLead":"A legizgalmasabb BMW sportkupéból, az M2-ből most egy még potensebb új csúcsverzió érkezett.","id":"20250526_ez-most-a-vezetesi-elmeny-csucsa-a-bmw-m2-cs","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a9fce67b-a48a-48fe-befa-6964a18788d8.jpg","index":0,"item":"99615ef0-6b6c-4c1e-b774-ef1d38a72ee1","keywords":null,"link":"/cegauto/20250526_ez-most-a-vezetesi-elmeny-csucsa-a-bmw-m2-cs","timestamp":"2025. május. 26. 08:41","title":"Ez most a vezetési élmény csúcsa a BMW-nél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4ed200a7-4fb5-4e21-9e51-4e32c6b24505","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Jobb odafigyelni a mosógépek használatakor, ugyanis lehet, hogy valójában a magasabb hőfokon dolgozó mosási program sem fertőtlenít.","shortLead":"Jobb odafigyelni a mosógépek használatakor, ugyanis lehet, hogy valójában a magasabb hőfokon dolgozó mosási program sem...","id":"20250526_mosogep-hasznalata-vizsgalat-bakteriumok-ruhak","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4ed200a7-4fb5-4e21-9e51-4e32c6b24505.jpg","index":0,"item":"79bc4601-fa10-4cb7-bd29-e276d60c8dbc","keywords":null,"link":"/tudomany/20250526_mosogep-hasznalata-vizsgalat-bakteriumok-ruhak","timestamp":"2025. május. 26. 08:03","title":"Jó eséllyel ön is rosszul használja a mosógépét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"397900a6-ccfd-4577-a638-f9d9333fcd4c","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az első (fél)évet a tevékenység megalapozásával kezdték, főként eszközöket szereztek be.","shortLead":"Az első (fél)évet a tevékenység megalapozásával kezdték, főként eszközöket szereztek be.","id":"20250526_Veszteseggel-kezdte-a-mukodeset-Varga-Judit-es-Windisch-Laszlo-kozos-asztalos-cege","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/397900a6-ccfd-4577-a638-f9d9333fcd4c.jpg","index":0,"item":"a58f301d-1f3f-4e1d-beec-377914e1d43b","keywords":null,"link":"/kkv/20250526_Veszteseggel-kezdte-a-mukodeset-Varga-Judit-es-Windisch-Laszlo-kozos-asztalos-cege","timestamp":"2025. május. 26. 12:04","title":"Egy forint bevétel nélkül zárta első évét Varga Judit és Windisch László közös asztalos cége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e63b1c6e-8941-4f86-ab0f-ee1ab9a3b2a0","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Üveges és áttetszőbb – teljesen újrarajzolhatja az iOS kezelőfelületét az Apple, az újdonságokat heteken belül bemutathatják.","shortLead":"Üveges és áttetszőbb – teljesen újrarajzolhatja az iOS kezelőfelületét az Apple, az újdonságokat heteken belül...","id":"20250526_apple-ios-watch-mac-megujulas-uj-dizajn-felulet","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e63b1c6e-8941-4f86-ab0f-ee1ab9a3b2a0.jpg","index":0,"item":"5387fdf3-636a-4b30-918e-b570f9391230","keywords":null,"link":"/tudomany/20250526_apple-ios-watch-mac-megujulas-uj-dizajn-felulet","timestamp":"2025. május. 26. 14:03","title":"Rá sem fog ismerni: teljesen megújulhat az iPhone-ok felülete","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af83c1b5-6988-4a62-8721-95516e25a4fe","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Az uniónak nem tetszik a magyar ellehetetlenítési törvény, Trump több ponton is sebezehető, a német fegyverkezés pedig elgondolkodtató. Ezt írják a lapok.","shortLead":"Az uniónak nem tetszik a magyar ellehetetlenítési törvény, Trump több ponton is sebezehető, a német fegyverkezés pedig...","id":"20250525_Ujabb-unios-nyomas-Magyarorszagra-Trump-bekekudarca-nemzetkozi-lapszemle","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/af83c1b5-6988-4a62-8721-95516e25a4fe.jpg","index":0,"item":"722e3791-f6e0-4b5f-bd63-f203b0c93670","keywords":null,"link":"/360/20250525_Ujabb-unios-nyomas-Magyarorszagra-Trump-bekekudarca-nemzetkozi-lapszemle","timestamp":"2025. május. 25. 10:46","title":"Újabb uniós nyomás Magyarországra, Trump békekudarca – nemzetközi lapszemle","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]