Kémkedésre próbálják rávenni a brit egyetemeken tanuló kínai diákokat – írja egy brit–kínai kapcsolatokat vizsgáló agytröszt adataira hivatkozva a BBC.

A vizsgálat azt is kiderítette, hogy nem egy esetben kínai kormányzati hivatalnokok szóltak oda egyetemi tanároknak, hogy jobban tennék, ha egyes témákat kerülnének az óráikon. Ilyen például a Hszincsiang tartományban élő ujgurok elleni etnikai tisztogatás, a Covid kitörése, vagy a kínai techcégek viselt dolgai.

A két téma között átfedés is van, ugyanis a beszámolóból az is kiderül, hogy a tanárok, illetve a többi hallgató megfigyelésére Peking az országban tanuló kínai diákokat igyekszik felhasználni.

De a nyomásgyakorlási kísérletek ennyiben nem merülnek ki, voltak oktatók, akik arról számoltak be, hogy egyes Kínából érkezett vendégoktatók, vagy más kormányzati személyek próbálták megfélemlíteni őket, sőt olyan, a kormány számára kényes témákat boncolgató kutatókról is tudnak, akiktől Peking megtagadta a vízumot, illetve olyan az Egyesült Királyságban működő kínai tudósok is akadnak, akiknek az otthon maradt családtagjait zaklatja a kormányzat.

Kína londoni nagykövetsége alaptalannak és abszurdnak nevezte a beszámolóban foglaltakat, és közölte, hogy Kína mindenhol, így az Egyesült Királyságban is tiszteletben tartja a szólás és vélemény szabadságát.

A helyzet ugyanakkor több szempontból is bonyolult. A brit törvényhozás a közelmúltban fogadott el egy olyan törvényt, amely nagy hangsúlyt fektet a felsőoktatási intézményekben a szólásszabadság védelmére és az intézmények súlyos bírságokra számíthatnak, amennyiben elmulasztják ezt garantálni. Másfelől viszont az egyetemek kiszolgáltatottak is a kínai államnak, hiszen egy sor Kínát érintő kutatást, illetve programot Peking finanszíroz, így a kínai befolyást ezen az úton is tudják érvényesíteni.

(Képünk illusztráció)