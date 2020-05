Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"09740494-b08e-4751-93fb-da5bbdfb37ce","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Farkas Ádám átült az egyik legnagyobb pénzügyi lobbiszervezetbe, de ez az európai ombudsman szerint súlyos összeférhetetlenséget eredményezett.","shortLead":"Farkas Ádám átült az egyik legnagyobb pénzügyi lobbiszervezetbe, de ez az európai ombudsman szerint súlyos...","id":"20200512_farkas_adam_bankar_lobbiszervezet_afme_ebh","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=09740494-b08e-4751-93fb-da5bbdfb37ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"886c6b2c-8f55-4e5a-9c11-681cc8da1790","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200512_farkas_adam_bankar_lobbiszervezet_afme_ebh","timestamp":"2020. május. 12. 20:40","title":"Egy magyar bankár miatt támadt gond az EU-ban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"63ee9014-13db-4262-9a98-d2c686bae6b4","c_author":"Pálmai Erika","category":"360","description":"A civil és a karitatív szervezeteket is új kihívások elé állította a koronavírus-járvány. Van, ahol alapprogramokat kellett leállítani, máshol a kapcsolattartás módján kellett változtatni, de számos segítő szervezet maga is segítségre szorul. ","shortLead":"A civil és a karitatív szervezeteket is új kihívások elé állította a koronavírus-járvány. Van, ahol alapprogramokat...","id":"202019__civil_szervezetek__jarvanyuzemmod__uj_kihivasok__atalakitas_alatt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=63ee9014-13db-4262-9a98-d2c686bae6b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc13de68-ec31-4010-9724-36cd05a4dd83","keywords":null,"link":"/360/202019__civil_szervezetek__jarvanyuzemmod__uj_kihivasok__atalakitas_alatt","timestamp":"2020. május. 12. 13:00","title":"Nehezen álltak át járványüzemmódba a segélyszervezetek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"94048990-47bb-4b56-9159-b36b6f53e21e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A londoni British Museumban igen ismert művészek alkotásai sorakoznak, melyeket most már otthonában is visszanézhet. Mi több: ingyen.","shortLead":"A londoni British Museumban igen ismert művészek alkotásai sorakoznak, melyeket most már otthonában is visszanézhet. Mi...","id":"20200513_british_museum_london_kepek_mentese_alkotas_muvesz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=94048990-47bb-4b56-9159-b36b6f53e21e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"40a68acf-3329-47a6-a928-ea6dcf05ddc5","keywords":null,"link":"/tudomany/20200513_british_museum_london_kepek_mentese_alkotas_muvesz","timestamp":"2020. május. 13. 11:03","title":"Ingyen letöltheti őket a gépére: 1,9 millió képből válogathat a British Museum jóvoltából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"516f7d70-8db5-4055-b6cc-44a4cd7dc8fc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A férfi nem fogadta el, hogy nem vehet jegyet a vonaton. \r

","shortLead":"A férfi nem fogadta el, hogy nem vehet jegyet a vonaton. \r

","id":"20200512_Megvert_jegyellenor_Budapest","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=516f7d70-8db5-4055-b6cc-44a4cd7dc8fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce0debfc-3a2d-4951-a1b2-560134fbcc44","keywords":null,"link":"/itthon/20200512_Megvert_jegyellenor_Budapest","timestamp":"2020. május. 12. 10:31","title":"Megvert egy jegyellenőrt, hét és fél év börtönt is kaphat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aecae772-d341-46cd-9b4c-75f1b8672876","c_author":"Marabu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20200513_Marabu_Feknyuz_A_rendorseg_eszen_nem_lehet_tuljarni","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=aecae772-d341-46cd-9b4c-75f1b8672876&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"05fd2a18-7d30-4627-9d49-227afac590e6","keywords":null,"link":"/itthon/20200513_Marabu_Feknyuz_A_rendorseg_eszen_nem_lehet_tuljarni","timestamp":"2020. május. 13. 05:25","title":"Marabu Féknyúz: A rendőrség eszén nem lehet túljárni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0e801a3c-d91f-46d0-99ad-d911deb965e1","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"A Főkert leállíttatta a munkát, inkább megmentik a fákat.","shortLead":"A Főkert leállíttatta a munkát, inkább megmentik a fákat.","id":"20200512_Feleslegesen_vagtak_volna_ki_tobb_mint_100_fat_Budapesten","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0e801a3c-d91f-46d0-99ad-d911deb965e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"13997d6d-ce34-4ae2-b11a-84e12bdb1ca5","keywords":null,"link":"/zhvg/20200512_Feleslegesen_vagtak_volna_ki_tobb_mint_100_fat_Budapesten","timestamp":"2020. május. 12. 12:18","title":"Feleslegesen vágtak volna ki több mint 100 fát Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e80d299a-400d-4c68-8fef-a00f569546ef","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Jelenleg 42 beteg van lélegeztetőgépen.","shortLead":"Jelenleg 42 beteg van lélegeztetőgépen.","id":"20200511_Fokozatosan_csokkent_a_korhazban_apolt_koronavirusos_betegek_szama_elmult_egy_heten","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e80d299a-400d-4c68-8fef-a00f569546ef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d19dd4bf-ecd8-415b-9701-0a9e63303aae","keywords":null,"link":"/itthon/20200511_Fokozatosan_csokkent_a_korhazban_apolt_koronavirusos_betegek_szama_elmult_egy_heten","timestamp":"2020. május. 11. 21:41","title":"Fokozatosan csökkent a kórházban ápolt koronavírusos betegek száma az elmúlt egy héten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b7edd06a-d84e-481d-9fbf-429a3016598f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy katalógus képeivel szivárgott ki a jelenlegi Suzuki Swift frissítése.","shortLead":"Egy katalógus képeivel szivárgott ki a jelenlegi Suzuki Swift frissítése.","id":"20200512_Maris_megujul_a_Suzuki_Swift","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b7edd06a-d84e-481d-9fbf-429a3016598f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d9f97da2-6987-4f58-8090-23289a4dee95","keywords":null,"link":"/cegauto/20200512_Maris_megujul_a_Suzuki_Swift","timestamp":"2020. május. 12. 14:35","title":"Máris megújul a Suzuki Swift","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]