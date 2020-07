Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

{"available":true,"c_guid":"2e5dbcb7-a1bc-4832-837d-6e40c2fe3187","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Így enyhítik a válságot. A három- és többgyermekes családok járnak a legjobban.","shortLead":"Így enyhítik a válságot. A három- és többgyermekes családok járnak a legjobban.","id":"20200716_izrael_penzosztas_koronavirus_jarvany_valsag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2e5dbcb7-a1bc-4832-837d-6e40c2fe3187&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"47c64e40-0aa0-4c03-b57f-7b55caaac12b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200716_izrael_penzosztas_koronavirus_jarvany_valsag","timestamp":"2020. július. 16. 08:07","title":"Izraelben mindenki pénzt kap a koronavírus miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a5688a4-8439-454b-a859-00b345908abb","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Csaknem négymillió liter üzemanyagot fenyegetett a tűzvész.","shortLead":"Csaknem négymillió liter üzemanyagot fenyegetett a tűzvész.","id":"20200717_Eloltottak_a_kigyulladt_hadihajot_San_Diegoban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7a5688a4-8439-454b-a859-00b345908abb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"345b5613-2a67-4854-b566-629845085509","keywords":null,"link":"/vilag/20200717_Eloltottak_a_kigyulladt_hadihajot_San_Diegoban","timestamp":"2020. július. 17. 07:14","title":"Eloltották a kigyulladt hadihajót San Diegóban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"027fd48d-cfa5-461c-bae6-3fef42af3042","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egyelőre még azt sem tudni pontosan, mikor jön az Apple kiterjeszett-valóság szemüvege, az Apple Glass, de azt már igen, hogy milyen irányba gondolkodik ezzel kapcsolatban a cupertinói cég.","shortLead":"Egyelőre még azt sem tudni pontosan, mikor jön az Apple kiterjeszett-valóság szemüvege, az Apple Glass, de azt már...","id":"20200717_apple_kiterjeszett_valosag_augmented_reaity_apple_glass","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=027fd48d-cfa5-461c-bae6-3fef42af3042&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cda8c122-fdcc-4aa6-ace3-f2a12229e0c1","keywords":null,"link":"/tudomany/20200717_apple_kiterjeszett_valosag_augmented_reaity_apple_glass","timestamp":"2020. július. 17. 13:03","title":"Megmutatta az Apple, hogyan lenne igazán értelme a csodaszemüvegének","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d42d5713-4843-4e60-a4ae-f72a14303c32","c_author":"HVG360","category":"360","description":"","shortLead":"","id":"20200717_szinkereso_jatek_a_hvg360on","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d42d5713-4843-4e60-a4ae-f72a14303c32&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ae678e4-8a81-414d-b0df-f5c02ebf9eac","keywords":null,"link":"/360/20200717_szinkereso_jatek_a_hvg360on","timestamp":"2020. július. 17. 12:08","title":"Színkereső játék a hvg360-on","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"94ee45f3-bfa0-4aca-a8f6-8764a6f3794f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az akadémikus szerint Magyarországon idén 5 százalékos lehet a visszaesés és az államháztartási hiány is. Úgy látja, a munkahelyvédelmi intézkedések mértékéről lehet vitatkozni, az álláskeresési járadékot, pedig ki lehetne tolni 9 hónapra.","shortLead":"Az akadémikus szerint Magyarországon idén 5 százalékos lehet a visszaesés és az államháztartási hiány is. Úgy látja, a munkahelyvédelmi intézkedések mértékéről lehet vitatkozni, az álláskeresési járadékot, pedig ki lehetne tolni 9 hónapra.","id":"20200716_csaba_laszlo_visszaeses_hiany_valsag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=94ee45f3-bfa0-4aca-a8f6-8764a6f3794f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c3cf1963-ddfe-4dda-9cb3-d1a90146ef2b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200716_csaba_laszlo_visszaeses_hiany_valsag","timestamp":"2020. július. 16. 11:27","title":"Csaba László: 9 hónapra kellene emelni az álláskeresési járadékot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d35278c0-897d-402c-b830-b98d702fc404","c_author":"Gyenis Ágnes, Szabó Yvette","category":"360","description":"Szélsőséges indulatokat váltott ki az Airbnb korlátozása. A kormány ezt látszólag gálánsan passzolta le az önkormányzatoknak, de a piac érdemi szabályozása nála marad.","shortLead":"Szélsőséges indulatokat váltott ki az Airbnb korlátozása. A kormány ezt látszólag gálánsan passzolta le az önkormányzatoknak, de a piac érdemi szabályozása nála marad.","id":"202029__airbnbregula__lakhatas_kontra_biznisz__haborgo_hotelek__szobara_mennek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d35278c0-897d-402c-b830-b98d702fc404&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bbcecf5f-e2e4-484a-8519-c2044aae27cf","keywords":null,"link":"/360/202029__airbnbregula__lakhatas_kontra_biznisz__haborgo_hotelek__szobara_mennek","timestamp":"2020. július. 17. 07:00","title":"Új Airbnb-regulák: a piszkos munkát bízták az önkormányzatokra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9bbe5cae-fd60-429a-befa-2ee507886b69","c_author":"MTI","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Már visszaállt a 2019-es szintre a múlt hónapban az eladott ingatlanok száma, sőt, meg is haladta azt.","shortLead":"Már visszaállt a 2019-es szintre a múlt hónapban az eladott ingatlanok száma, sőt, meg is haladta azt.","id":"20200716_ingatlanpiac_elemzes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9bbe5cae-fd60-429a-befa-2ee507886b69&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b7f3117f-0165-4c15-b4df-be3e2b329ef3","keywords":null,"link":"/ingatlan/20200716_ingatlanpiac_elemzes","timestamp":"2020. július. 16. 05:55","title":"Júniusban már annyi lakást adtak el, mint tavaly","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"32c91b85-e3f1-444f-a212-779a57d0a70f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A nemdohányzók védelméért felelős miniszterelnöki biztos javaslata alapján zártak volna be több dohányboltot.","shortLead":"A nemdohányzók védelméért felelős miniszterelnöki biztos javaslata alapján zártak volna be több dohányboltot.","id":"20200716_trafik_dohanybolt_lazar","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=32c91b85-e3f1-444f-a212-779a57d0a70f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4c7c74ea-d1ce-4a4c-9a8c-476ab7a1f2be","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200716_trafik_dohanybolt_lazar","timestamp":"2020. július. 16. 13:50","title":"A kormány felülírta Lázárt, megmenekülnek a bezárásra ítélt trafikok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]