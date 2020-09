Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ba05ea28-dc84-4df9-a9e1-352627145eb5","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Intenzíven terjed a vírus Franciaországban.","shortLead":"Intenzíven terjed a vírus Franciaországban.","id":"20200911_franciaorszag_fertozott_napi_esetszam_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ba05ea28-dc84-4df9-a9e1-352627145eb5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c19b5ce2-ffc5-4b1a-ab9c-8dae0a2987eb","keywords":null,"link":"/vilag/20200911_franciaorszag_fertozott_napi_esetszam_koronavirus","timestamp":"2020. szeptember. 11. 05:38","title":"Újabb negatív rekord: közel 10 ezer új fertőzött Franciaországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5d098cd-1636-4225-91cc-3e45444bc03c","c_author":"Nagy Gábor","category":"360","description":"A Richard Nixont megbuktató újságíró Donald Trumpról szóló új könyve az elnöknek a koronavírus veszélyét szándékosan lekicsinylő kijelentéseivel keltett botrányt, de Bob Woodward két éve már írt egy Trump-könyvet. Akkor a HVG megrajzolta portréját, ezt a cikket közöljük most újra, változtatás nélkül.","shortLead":"A Richard Nixont megbuktató újságíró Donald Trumpról szóló új könyve az elnöknek a koronavírus veszélyét szándékosan...","id":"201837__bob_woodward__watergatepresztizs__tenyfeltarobol_bennfentes__onmaga_szobra","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f5d098cd-1636-4225-91cc-3e45444bc03c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a5ad0cff-9d37-4603-ae97-203d1fdc5ead","keywords":null,"link":"/360/201837__bob_woodward__watergatepresztizs__tenyfeltarobol_bennfentes__onmaga_szobra","timestamp":"2020. szeptember. 11. 16:30","title":"Bob Woodward – Könyörtelen tényfeltáró vagy bennfentes sztárszerző?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3be5613d-73c9-47d3-8f14-b00b13d9341e","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Délelőtt összesen öt órán keresztül vehetünk kurzusokat az utcán például Hajdu Szabolcstól és Enyedi Ildikótól.","shortLead":"Délelőtt összesen öt órán keresztül vehetünk kurzusokat az utcán például Hajdu Szabolcstól és Enyedi Ildikótól.","id":"20200912_szfe_tuntetes_vasarnap","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3be5613d-73c9-47d3-8f14-b00b13d9341e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"82a1f7a8-6d8f-47ab-b5d4-1a3329ec9c4b","keywords":null,"link":"/kultura/20200912_szfe_tuntetes_vasarnap","timestamp":"2020. szeptember. 12. 14:33","title":"Rendhagyó tüntetést szerveznek vasárnapra az SZFE diákjai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5af6ecc7-f53b-4663-a342-f39263979194","c_author":"Oroszi Babett","category":"itthon","description":"Bezárult a kör, egyre reménytelenebb, hogy bármi is kiderül Szijjártó Péter adriai luxusjachtozásának részleteiről.","shortLead":"Bezárult a kör, egyre reménytelenebb, hogy bármi is kiderül Szijjártó Péter adriai luxusjachtozásának részleteiről.","id":"20200911_az_ugyeszseg_szijjarto_pter_feljelentes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5af6ecc7-f53b-4663-a342-f39263979194&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c46b8048-09e2-4126-b795-c87689198a37","keywords":null,"link":"/itthon/20200911_az_ugyeszseg_szijjarto_pter_feljelentes","timestamp":"2020. szeptember. 11. 16:17","title":"Elárulta az ügyészség, mi állt a Szijjártó Péter elleni feljelentésben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d4c99418-9afa-48ba-a21b-fb7ce272b117","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A miniszter szerint ezek az egészségügyi véleményformálók emberek életét veszélyeztetik.","shortLead":"A miniszter szerint ezek az egészségügyi véleményformálók emberek életét veszélyeztetik.","id":"20200911_kasler_miklos_koronavirus_jarvany_virustagadok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d4c99418-9afa-48ba-a21b-fb7ce272b117&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8dbd58e3-73a3-4fa9-978a-96364b94825e","keywords":null,"link":"/itthon/20200911_kasler_miklos_koronavirus_jarvany_virustagadok","timestamp":"2020. szeptember. 11. 10:46","title":"Kásler Miklós mélyen elítéli a vírustagadókat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d2ed1fca-1398-41ba-a25b-15f02adec64a","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Nagy Attila Mihály lehet a Nemzeti Választási Iroda új elnöke.","shortLead":"Nagy Attila Mihály lehet a Nemzeti Választási Iroda új elnöke.","id":"20200911_Orban_Palffy_Ilona_nemzeti_valasztasi_iroda","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d2ed1fca-1398-41ba-a25b-15f02adec64a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a0bbe651-189f-4ed5-aaa8-84125953ebe2","keywords":null,"link":"/itthon/20200911_Orban_Palffy_Ilona_nemzeti_valasztasi_iroda","timestamp":"2020. szeptember. 11. 19:07","title":"Orbán kijelölte Pálffy Ilona utódját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ad723840-1141-4a24-9411-d741fa27b0c2","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A legsportosabb új Octavia Magyarországon zöld rendszámot kaphat.","shortLead":"A legsportosabb új Octavia Magyarországon zöld rendszámot kaphat.","id":"20200909_bearaztak_a_245_loeros_hibrid_skoda_octavia_rst","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ad723840-1141-4a24-9411-d741fa27b0c2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1da1a8fe-d9fd-444f-9a89-ba46ed49830e","keywords":null,"link":"/cegauto/20200909_bearaztak_a_245_loeros_hibrid_skoda_octavia_rst","timestamp":"2020. szeptember. 11. 11:46","title":"Beárazták a 245 lóerős hibrid Skoda Octavia RS-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ad222de7-ff2a-4108-84a4-28f214b486a5","c_author":"HVG","category":"360","description":"Ahogy a neve is jelzi, az Alekszej Navalnij megmérgezésénél használt novicsok történelmi távlatban újonc az emberi élet kioltására is felhasználható szerek sorában. Az ókortól a középkoron át a legújabb korig sokféle mérget találtak fel, és vetettek be merényleteknél, valamint ön- és tömeggyilkosságoknál is. ","shortLead":"Ahogy a neve is jelzi, az Alekszej Navalnij megmérgezésénél használt novicsok történelmi távlatban újonc az emberi élet...","id":"202037_mergek_atortenelemben_legenda_es_valosag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ad222de7-ff2a-4108-84a4-28f214b486a5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2046d076-1048-4a59-99f2-d09812534c72","keywords":null,"link":"/360/202037_mergek_atortenelemben_legenda_es_valosag","timestamp":"2020. szeptember. 11. 17:00","title":"Mérgek és méregkeverők a történelemben: legenda és valóság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]