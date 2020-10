Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"65d001c0-4401-477b-9cfb-b468c1f43bdf","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A hardver leleplezése után egy hónappal a Sony végre azt is megmutatta, milyen felületet készített a konzol mellé, mégpedig egy igen részletes, 11 perces videóban.","shortLead":"A hardver leleplezése után egy hónappal a Sony végre azt is megmutatta, milyen felületet készített a konzol mellé...","id":"20201015_sony_playstation_5_konzol_felhasznaloi_felulet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=65d001c0-4401-477b-9cfb-b468c1f43bdf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b86931c0-1565-486b-8f34-cc6fab1057a4","keywords":null,"link":"/tudomany/20201015_sony_playstation_5_konzol_felhasznaloi_felulet","timestamp":"2020. október. 15. 16:37","title":"Videó: Végre megmutatták, milyen lesz a PlayStation 5 felhasználói felülete","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7f9d24a4-f673-4f4e-82e5-139b007a7141","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Budapesten jelenleg 50-70 százalékos a koronavírusos betegek ellátására kijelölt kórházak ágykihasználtsága. Ha eléri a 80 százalékot, jönnek a második körös ellátóhelyek. ","shortLead":"Budapesten jelenleg 50-70 százalékos a koronavírusos betegek ellátására kijelölt kórházak ágykihasználtsága. Ha eléri...","id":"20201015_operativ_torzs","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7f9d24a4-f673-4f4e-82e5-139b007a7141&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2261d7f8-d1d5-4906-a9f1-9e0e87a4f775","keywords":null,"link":"/itthon/20201015_operativ_torzs","timestamp":"2020. október. 15. 12:16","title":"A Semmelweis Egyetem külső klinikai tömbje lehet a következő Covid-kórház","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"25cdf6be-723d-446b-8b28-b98a6d1bbd7f","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A Lázár János által feljelentett Richter Attila egy nur-szultani ATP-torna igazgatójaként tűnt fel.","shortLead":"A Lázár János által feljelentett Richter Attila egy nur-szultani ATP-torna igazgatójaként tűnt fel.","id":"20201015_teniszszovetseg_kazahsztan_richter_attila","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=25cdf6be-723d-446b-8b28-b98a6d1bbd7f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a71b57d2-2790-4c9d-83b0-82ccc9146c6a","keywords":null,"link":"/vilag/20201015_teniszszovetseg_kazahsztan_richter_attila","timestamp":"2020. október. 15. 19:29","title":"A teniszszövetség volt vezetője egy kazahsztáni torna igazgatójaként dolgozik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f98b1b33-c2aa-40ab-9928-51471ed2e897","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Sok magyar felhasználónak is ismerősek lehetnek a Homescapes és a Gardenscapes nevű játékok, amelyek hirdetése most egy brit szervezetet borított ki.","shortLead":"Sok magyar felhasználónak is ismerősek lehetnek a Homescapes és a Gardenscapes nevű játékok, amelyek hirdetése most...","id":"20201015_homescapes_gardenscapes_mobilos_jatek_hirdetes_betiltasa_asa","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f98b1b33-c2aa-40ab-9928-51471ed2e897&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b2cc5329-405c-4287-9b8d-d36fa676ee73","keywords":null,"link":"/tudomany/20201015_homescapes_gardenscapes_mobilos_jatek_hirdetes_betiltasa_asa","timestamp":"2020. október. 15. 12:03","title":"Betiltották két népszerű mobiljáték reklámjait, mert átverik az embert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"607e5b3e-a386-4eea-9a78-63b0428e503d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A finn közvéleményben vita támadt arról, hogy a miniszterelnökről olyan fotó készült, amelyen a blézere alatt nem visel semmit.

","shortLead":"A finn közvéleményben vita támadt arról, hogy a miniszterelnökről olyan fotó készült, amelyen a blézere alatt nem visel...","id":"20201015_sanna_marin_finn_miniszterelnok_dekoltazs_oltozek_vita","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=607e5b3e-a386-4eea-9a78-63b0428e503d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fbf579d4-4e77-4ff3-b13d-02bf08f43d04","keywords":null,"link":"/elet/20201015_sanna_marin_finn_miniszterelnok_dekoltazs_oltozek_vita","timestamp":"2020. október. 15. 15:28","title":"Melltartó nélküli fotója miatt támadják a finn miniszterelnököt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d24d6b9-4050-4715-89f1-1001709004cf","c_author":"HVG Könyvek","category":"hvgkonyvek","description":"A pénz nem az az egyszerű ösztönző erő, amelynek a többségünk feltételezi – mutatott rá Dan Ariely viselkedéskutató közgazdász. Amikor mások elismerik a munkára fordított erőfeszítésünket, hajlandók vagyunk még keményebben, jobban és akár kevesebb pénzért is dolgozni. Ha viszont nem érkezik pozitív visszajelzés, akkor motivációnk elpárolog.","shortLead":"A pénz nem az az egyszerű ösztönző erő, amelynek a többségünk feltételezi – mutatott rá Dan Ariely viselkedéskutató...","id":"20201014_Mennyire_motival_a_penz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9d24d6b9-4050-4715-89f1-1001709004cf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"19929b81-e9ab-44c5-9175-209f7ecd12cb","keywords":null,"link":"/hvgkonyvek/20201014_Mennyire_motival_a_penz","timestamp":"2020. október. 14. 19:15","title":"Mennyire motivál a pénz?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3ab996eb-d65e-4922-88f3-60c03b47112b","c_author":"Nagy Gábor","category":"itthon","description":"Ez az e heti HVG ajánlója.","shortLead":"Ez az e heti HVG ajánlója.","id":"202042_meseorszag_habbal","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3ab996eb-d65e-4922-88f3-60c03b47112b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a1cf7b99-e733-4ced-ac51-5ffc3a686cd8","keywords":null,"link":"/itthon/202042_meseorszag_habbal","timestamp":"2020. október. 16. 12:30","title":"Nagy Gábor: Meseország habbal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"41f76583-1225-4a0a-8c59-79a47b9fd69f","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A norvég kormányfő szerint a légitársaság akadályozza, hogy a dolgozói szakszervezetbe tömörüljenek. ","shortLead":"A norvég kormányfő szerint a légitársaság akadályozza, hogy a dolgozói szakszervezetbe tömörüljenek. ","id":"20201014_A_Wizz_Air_elleni_bojkottra_szolit_fel_a_norveg_miniszterelnok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=41f76583-1225-4a0a-8c59-79a47b9fd69f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"776b4e58-da8a-46be-a9cd-d5f370d20865","keywords":null,"link":"/kkv/20201014_A_Wizz_Air_elleni_bojkottra_szolit_fel_a_norveg_miniszterelnok","timestamp":"2020. október. 14. 15:50","title":"Bojkottálja a Wizz Airt a norvég miniszterelnök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]