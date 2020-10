Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"97b13ca8-ab48-41aa-bd1b-b7bcb9d1c86e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Három CNG-tartályban összesen 17,3 kilogramm sűrített földgázt képes tárolni az új német kompakt.","shortLead":"Három CNG-tartályban összesen 17,3 kilogramm sűrített földgázt képes tárolni az új német kompakt.","id":"20201028_itt_a_gazuzemu_uj_vw_golf_tgi","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=97b13ca8-ab48-41aa-bd1b-b7bcb9d1c86e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9713c041-9444-4ced-8789-ec2b591bcca8","keywords":null,"link":"/cegauto/20201028_itt_a_gazuzemu_uj_vw_golf_tgi","timestamp":"2020. október. 28. 06:41","title":"Itt a gázüzemű új VW Golf TGI","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"72d731a3-084f-49b9-a641-105be1158216","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"Josep Maria Bartomeu nem várta meg az ellene kezdeményezett bizalmatlansági szavazást.","shortLead":"Josep Maria Bartomeu nem várta meg az ellene kezdeményezett bizalmatlansági szavazást.","id":"20201027_barcelona_elnok_josep_maria_bartomeu_lemondas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=72d731a3-084f-49b9-a641-105be1158216&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"069fcf76-d84e-4edb-8c4d-7b91777a105d","keywords":null,"link":"/sport/20201027_barcelona_elnok_josep_maria_bartomeu_lemondas","timestamp":"2020. október. 27. 21:10","title":"Lemondott a Barcelona elnöke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a331f28-1be2-48b1-9599-536de3e97353","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Korábban nőként szerepelt a koronavírus egyik magyarországi férfi áldozata az operatív törzs táblázatában. A felmérések az ő előnyét mutatják, de létezik az a szűk ösvény, amely még az eltelt négy év zűrzavara után is Donald Trump újraválasztásához vezethet.","shortLead":"A kizökkent időt szeretnék helyretolni azok, akik az USA-ban és a világon is abban bíznak, hogy a keddi...","id":"202044__amerikai_elnokvalasztas__egy_vilag_varja__atmeneti_biden__az_utolso_emberig","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d3dd38cd-88ab-4e23-8f3f-9851f5ec5aa1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a6d8b50a-1f91-4dbb-8f9d-101bb273f4b7","keywords":null,"link":"/360/202044__amerikai_elnokvalasztas__egy_vilag_varja__atmeneti_biden__az_utolso_emberig","timestamp":"2020. október. 29. 11:00","title":"Bidennek sztráda, Trumpnak ösvény vezet a Fehér Házig","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"02527ce8-987f-47c7-a4ee-44d0a7ba6c22","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Jókora pénzdíj jár a Bajnokok Ligája csoportkörében minden egyes megszerzett pont után, ráadásul mivel ezt euróban fizetik ki, a gyenge forint is segít az FTC-nek.","shortLead":"Jókora pénzdíj jár a Bajnokok Ligája csoportkörében minden egyes megszerzett pont után, ráadásul mivel ezt euróban...","id":"20201029_ferencvaros_ftc_bl_dontetlen_penzdij","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=02527ce8-987f-47c7-a4ee-44d0a7ba6c22&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4070a872-20fe-40c1-95de-0226486b5a2c","keywords":null,"link":"/kkv/20201029_ferencvaros_ftc_bl_dontetlen_penzdij","timestamp":"2020. október. 29. 08:04","title":"332 millió forintot nyert a Ferencváros a BL-döntetlenjével","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]