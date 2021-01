Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ad7a0152-b671-49f5-b53a-4526bde522a7","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Mitch McConnell reméli, hogy biztonságosan zajlik le Joe Biden beiktatása.","shortLead":"Mitch McConnell reméli, hogy biztonságosan zajlik le Joe Biden beiktatása.","id":"20210119_Mitch_McConnell_Donald_Trump_Capitolium","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ad7a0152-b671-49f5-b53a-4526bde522a7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec07e8f4-b1f2-4c41-8484-2fc0513f6786","keywords":null,"link":"/vilag/20210119_Mitch_McConnell_Donald_Trump_Capitolium","timestamp":"2021. január. 19. 19:51","title":"A szenátus republikánus frakcióvezetője szerint is Trump provokálta ki a Capitolium ostromát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ef735068-5223-4a1e-b79e-2d37e347a8a6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Pedig a lakók 75–80 százaléka szívesen beoltatná magát.



","shortLead":"Pedig a lakók 75–80 százaléka szívesen beoltatná magát.



","id":"20210121_koronavirus_oltas_idosotthonok_fovaros_gy_nemeth_erzsebet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ef735068-5223-4a1e-b79e-2d37e347a8a6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"57f7a7d3-6dd6-44d7-b30d-cd01782a3a20","keywords":null,"link":"/itthon/20210121_koronavirus_oltas_idosotthonok_fovaros_gy_nemeth_erzsebet","timestamp":"2021. január. 21. 07:40","title":"Gy. Németh: Egy hete nem oltanak koronavírusra a fővárosi idősotthonokban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ca5c6322-a21d-4d21-8f0e-23909a6a522d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A megkéselt 19 éves férfi gumilövedékes fegyvert használt, mielőtt halálosan megsebesítették. ","shortLead":"A megkéselt 19 éves férfi gumilövedékes fegyvert használt, mielőtt halálosan megsebesítették. ","id":"20210121_Ferencvarosi_halalos_keseles","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ca5c6322-a21d-4d21-8f0e-23909a6a522d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e9cde62b-8d3d-460c-8307-c244e38024e9","keywords":null,"link":"/itthon/20210121_Ferencvarosi_halalos_keseles","timestamp":"2021. január. 21. 11:53","title":"Őrizetbe vették a ferencvárosi késelés gyanúsítottjait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1d6992df-26ee-401c-820d-4c82545bea5d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A már Magyarországon is elérhető DuckDuckGo 2020-ban 62 százalékos növekedést produkált, néhány napja pedig az egy nap alatt indított lekérdezések száma átlépte a 100 milliót.","shortLead":"A már Magyarországon is elérhető DuckDuckGo 2020-ban 62 százalékos növekedést produkált, néhány napja pedig az egy nap...","id":"20210121_duckduckgo_kereso_felhasznalok_lekerdezesek_szama","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1d6992df-26ee-401c-820d-4c82545bea5d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6f9bc02e-734a-4353-9e0b-788867ea8856","keywords":null,"link":"/tudomany/20210121_duckduckgo_kereso_felhasznalok_lekerdezesek_szama","timestamp":"2021. január. 21. 08:03","title":"Kilőtt a látogatottsága az internetes keresőnek, amely legyűrné a Google-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"53eb39ca-eedf-41b1-8810-bbc306c8a6f4","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Régóta nem volt ekkora növekedés az új elnök beiktatásának napján.","shortLead":"Régóta nem volt ekkora növekedés az új elnök beiktatásának napján.","id":"20210121_A_tozsdeknek_tetszik_hogy_Biden_atvette_a_hatalmat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=53eb39ca-eedf-41b1-8810-bbc306c8a6f4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d68d3a10-1e40-4fe8-9b05-fa48a70cadb8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210121_A_tozsdeknek_tetszik_hogy_Biden_atvette_a_hatalmat","timestamp":"2021. január. 21. 11:59","title":"A tőzsdéknek tetszik, hogy Biden átvette a hatalmat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7cb37839-8482-4a87-8470-c447ae40aa23","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A jelek szerint az Asus egy plusz kijelzőt tett a legújabb ROG Phone hátlapjára, amin keresztül értesítéseket tud megjeleníteni a készülék.","shortLead":"A jelek szerint az Asus egy plusz kijelzőt tett a legújabb ROG Phone hátlapjára, amin keresztül értesítéseket tud...","id":"20210119_asus_rog_phone_4_rog_phone_5_kiszivargott_video_hands_on_video","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7cb37839-8482-4a87-8470-c447ae40aa23&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ffc9dd8-8cd0-4c0e-8691-35aa3509eab4","keywords":null,"link":"/tudomany/20210119_asus_rog_phone_4_rog_phone_5_kiszivargott_video_hands_on_video","timestamp":"2021. január. 19. 17:03","title":"Már videón is látni az Asus játékosoknak szánt csúcsmobilját, a ROG Phone 4-et","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c429508a-df17-4826-a3ca-b1b5fbfb24bd","c_author":"Wolf Csaba","category":"gazdasag","description":"Beelőzte az EU Amerikát, de nem minden tagország örült neki.","shortLead":"Beelőzte az EU Amerikát, de nem minden tagország örült neki.","id":"20210120_eu_kina_befektetesi_egyezmeny","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c429508a-df17-4826-a3ca-b1b5fbfb24bd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c707c51f-b645-45a0-b929-6e02ac5ed21b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210120_eu_kina_befektetesi_egyezmeny","timestamp":"2021. január. 20. 08:30","title":"Magyar cégek is jól járhatnak az EU és Kína között kötött megállapodással","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c3efa86d-f79e-4b99-a65e-f707a293f91c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A füst mérgező, de nem a lakott lakott terület felé száll.","shortLead":"A füst mérgező, de nem a lakott lakott terület felé száll.","id":"20210121_jaszbereny_akkumulator_gyar_kigyulladt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c3efa86d-f79e-4b99-a65e-f707a293f91c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d7d9c897-f593-4684-b573-3883112d9222","keywords":null,"link":"/itthon/20210121_jaszbereny_akkumulator_gyar_kigyulladt","timestamp":"2021. január. 21. 05:15","title":"Kigyulladt egy jászberényi akkumulátorgyár, tíz város tűzoltói dolgoznak az oltáson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]