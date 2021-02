Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a390f2c5-91c0-4154-8bfb-239a7bbe46da","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Minden idők egyik legnagyobb vállalkozása, az Amazon alapítója, a világ egyik leggazdagabb embere, ellentmondásos figura, újító, jótékony dollárszázmilliárdos, közben pedig keménykezű, szinte diktatórikus vezető, aki nemcsak a gazdaságot, a technológiát, hanem az életmódot és a kultúrát, egyebek közt az olvasási szokásokat is megváltoztatta. A HVG Könyvek által gondozott Minden eladó Jeff Bezos életét kíséri végig, melyet a következő hetekben több epizódban mutatunk be.","shortLead":"Minden idők egyik legnagyobb vállalkozása, az Amazon alapítója, a világ egyik leggazdagabb embere, ellentmondásos...","id":"20210222_Apak_es_a_fiu__Jeff_Bezos_eletutja_3_resz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a390f2c5-91c0-4154-8bfb-239a7bbe46da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"353ddc31-95a4-46da-9ef5-2b89aaca26f2","keywords":null,"link":"/360/20210222_Apak_es_a_fiu__Jeff_Bezos_eletutja_3_resz","timestamp":"2021. február. 22. 19:00","title":"Apák és a fiú – Jeff Bezos életútja, 3. rész","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0dbb921-d7bb-45ab-85c5-eb151c6dd63a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Zágráb közelében működő Rimac cég hiperautóinak technológiája jól passzolhat a Bugatti jövőbeni elképzeléseihez.","shortLead":"A Zágráb közelében működő Rimac cég hiperautóinak technológiája jól passzolhat a Bugatti jövőbeni elképzeléseihez.","id":"20210222_Egy_kis_horvat_ceg_lesz_a_Bugatti_uj_tulajdonosa","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b0dbb921-d7bb-45ab-85c5-eb151c6dd63a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"95e70ca3-376a-4e03-8fda-213d3e0b87cc","keywords":null,"link":"/cegauto/20210222_Egy_kis_horvat_ceg_lesz_a_Bugatti_uj_tulajdonosa","timestamp":"2021. február. 22. 09:40","title":"Egy kis horvát cég lesz a Bugatti új tulajdonosa?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1c6fab1d-e968-4b03-9109-56b7c654ba9a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A NASA szerint még a korábbinál is jobban oda kell majd figyelni, hogy ne fertőzzünk meg élettel más égitesteket.","shortLead":"A NASA szerint még a korábbinál is jobban oda kell majd figyelni, hogy ne fertőzzünk meg élettel más égitesteket.","id":"20210222_nasa_fold_mikroorganizmus_gomba_fekete_penesz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1c6fab1d-e968-4b03-9109-56b7c654ba9a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"acb765b4-e07f-4745-8595-137d75d25cba","keywords":null,"link":"/tudomany/20210222_nasa_fold_mikroorganizmus_gomba_fekete_penesz","timestamp":"2021. február. 22. 18:03","title":"Van olyan földi mikroorganizmus, ami egy darabig életben marad a Marson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"733ed163-c9ab-4289-8152-db6f15e7ae57","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"25 TEÁOR-kód szerepel az MFB mostani listáján. De már készül a program következő szakasza is, amellyel szélesítenék az ingyenhitellel támogatott vállalkozások körét.","shortLead":"25 TEÁOR-kód szerepel az MFB mostani listáján. De már készül a program következő szakasza is, amellyel szélesítenék...","id":"20210222_mfb_vallalkozasok_nulla_szazalekos_hitel_teaor","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=733ed163-c9ab-4289-8152-db6f15e7ae57&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4aa2d042-5818-4a99-9347-cd6a60775d7e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210222_mfb_vallalkozasok_nulla_szazalekos_hitel_teaor","timestamp":"2021. február. 22. 17:51","title":"Kiderült, hogy milyen vállalkozások kérhetik a nullaszázalékos hitelt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe6d82b9-813c-44ca-a043-ce46ac5486b8","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Hajszál híján kerülte el a balesetet az a teherautó, amelyik egy eszetlen előzés miatt majdnem letolta a 74-es trolit az útról. ","shortLead":"Hajszál híján kerülte el a balesetet az a teherautó, amelyik egy eszetlen előzés miatt majdnem letolta a 74-es trolit...","id":"20210221_Majdnem_letolta_a_trolit_az_utrol_a_teherauto__video","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fe6d82b9-813c-44ca-a043-ce46ac5486b8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"237f2aaf-463c-414a-ad8c-663e176fddc3","keywords":null,"link":"/cegauto/20210221_Majdnem_letolta_a_trolit_az_utrol_a_teherauto__video","timestamp":"2021. február. 21. 13:15","title":"Majdnem letolta a trolit az útról a teherautó - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"204954d9-8bb6-43a9-ab78-c7c6d40aea74","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Bécsi tudósok kimutatták, hogy akiket a Covid-19 miatt kórházban kellett kezelni, azoknál szignifikánsan gyakrabban fordult elő egy bizonyos génváltozat.","shortLead":"Bécsi tudósok kimutatták, hogy akiket a Covid-19 miatt kórházban kellett kezelni, azoknál szignifikánsan gyakrabban...","id":"20210222_koronavirus_sulyos_lefolyas_oka_olosejtek_receptora","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=204954d9-8bb6-43a9-ab78-c7c6d40aea74&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e6c9b679-18f1-4d05-adac-1000363ce159","keywords":null,"link":"/tudomany/20210222_koronavirus_sulyos_lefolyas_oka_olosejtek_receptora","timestamp":"2021. február. 22. 21:21","title":"Újabb összefüggést találtak: egy génváltozat is okozhatja, hogy valakinél enyhébb, másnál súlyosabb a kornavírus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"319e842e-847a-430b-a3b6-640c58253b46","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Nyolcvanegy autóssal szemben intézkedtek a héten tartott razzia alatt. ","shortLead":"Nyolcvanegy autóssal szemben intézkedtek a héten tartott razzia alatt. ","id":"20210221_A_nagymamamert_jottem__megint_a_buszsavhasznalokat_a_rendorok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=319e842e-847a-430b-a3b6-640c58253b46&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a2e22f1d-e482-477f-8f34-c00ccd1f6ed1","keywords":null,"link":"/cegauto/20210221_A_nagymamamert_jottem__megint_a_buszsavhasznalokat_a_rendorok","timestamp":"2021. február. 21. 07:49","title":"„A nagymamámért jöttem” – a buszsávokban autózókat ellenőrizék a rendőrök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d8560f9-ce9b-4cf9-820a-35ec00698a47","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az ausztrál parlament a Facebook blokádja ellenére is kitart a hírszolgáltatással kapcsolatos törvénytervezete mellett, amelyet hétfőn nagy valószínűséggel meg is szavaznak. Az egészségügyi minisztérium közben azt közölte: nem hirdetnek többet a Facebookon.","shortLead":"Az ausztrál parlament a Facebook blokádja ellenére is kitart a hírszolgáltatással kapcsolatos törvénytervezete mellett...","id":"20210222_ausztralia_hirszolgaltatas_hirek_megosztasa_facebook_mediacegek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5d8560f9-ce9b-4cf9-820a-35ec00698a47&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"40c17db4-0784-40cd-affe-921aa479c61a","keywords":null,"link":"/tudomany/20210222_ausztralia_hirszolgaltatas_hirek_megosztasa_facebook_mediacegek","timestamp":"2021. február. 22. 09:50","title":"Egy ausztrál minisztérium válasza a Facebook blokádjára: egy fillért sem költenek el ott többé hirdetésre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]