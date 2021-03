Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"50e282f4-3867-4c31-ba35-0a4078335072","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Kockaházak felújításához és új házak építéséhez is lehet letölteni tervrajzokat a Nemzeti Mintaterv Katalógusból.","shortLead":"Kockaházak felújításához és új házak építéséhez is lehet letölteni tervrajzokat a Nemzeti Mintaterv Katalógusból.","id":"20210319_novak_katalin_ingyen_letoltheto_tervrajzok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=50e282f4-3867-4c31-ba35-0a4078335072&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e7815de4-3a40-4351-a4ee-1fa56fb51078","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210319_novak_katalin_ingyen_letoltheto_tervrajzok","timestamp":"2021. március. 19. 12:05","title":"Itt a Kádár-kockák jövője: elindult az ingyenes állami tervkatalógus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e31cc18-6c46-4a08-9336-c4087f8b14cb","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy tolvajpáros nyáron tucatnyi autóban tett kárt, végül egy lopott bicikli buktatta le őket.","shortLead":"Egy tolvajpáros nyáron tucatnyi autóban tett kárt, végül egy lopott bicikli buktatta le őket.","id":"20210319_katalizatort_loptak_vademeles","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8e31cc18-6c46-4a08-9336-c4087f8b14cb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8e17947b-3f37-4d44-a67a-8d20b63ede6f","keywords":null,"link":"/cegauto/20210319_katalizatort_loptak_vademeles","timestamp":"2021. március. 19. 10:01","title":"Kerékbilincset is aprítottak a katalizátortolvajok – börtönt szán nekik az ügyészség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"22f410da-ae36-4735-a145-72fb44051d4b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hans Kluge szerint jellemzően azokban az országokban a legrosszabb a helyzet, amelyek 2020 első felében sikeresen tartották kordában a vírust.","shortLead":"Hans Kluge szerint jellemzően azokban az országokban a legrosszabb a helyzet, amelyek 2020 első felében sikeresen...","id":"20210319_who_kozepeuropa_jarvanyadatok_kozlemeny","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=22f410da-ae36-4735-a145-72fb44051d4b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b23a9a7-d171-4461-b8a7-b68228a63e33","keywords":null,"link":"/tudomany/20210319_who_kozepeuropa_jarvanyadatok_kozlemeny","timestamp":"2021. március. 19. 16:10","title":"Közleményben aggódik a WHO a közép-európai járványadatok miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52bd7035-dd5b-4a89-9101-c2eccf9d2f68","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Heinczinger Balázs szerint ma ugyanúgy a szabadságért folyik a harc, csak a módszerek változtak.","shortLead":"Heinczinger Balázs szerint ma ugyanúgy a szabadságért folyik a harc, csak a módszerek változtak.","id":"20210319_marcius_15_beszed_nagymaros","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=52bd7035-dd5b-4a89-9101-c2eccf9d2f68&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"21bd0666-f451-4e77-bc7f-78d1ce904baf","keywords":null,"link":"/elet/20210319_marcius_15_beszed_nagymaros","timestamp":"2021. március. 19. 08:54","title":"Ünnepi beszédében óva intett a melegeket ábrázoló filmektől Nagymaros polgármestere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e9da2aa6-ffe9-42c6-830e-297459fb546f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ha még nem töltötte le az új, csakis kattintásra települő Windows 10-es csomagot, inkább ne is tegye, és várjon még kicsit, mert a frissítés hibás.","shortLead":"Ha még nem töltötte le az új, csakis kattintásra települő Windows 10-es csomagot, inkább ne is tegye, és várjon még...","id":"20210320_windows_10_frissites_hiba_nyomtatas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e9da2aa6-ffe9-42c6-830e-297459fb546f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0750f679-9807-4525-91c8-17f833e6d34a","keywords":null,"link":"/tudomany/20210320_windows_10_frissites_hiba_nyomtatas","timestamp":"2021. március. 20. 12:03","title":"Inkább mégse töltse le a Windows hibajavítását – kiderült, hogy hibás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b431cec-da4d-4130-9d9f-e835e345b04c","c_author":"Kovács Bálint","category":"kultura","description":"Nemigen történt még olyan az amerikai filmiparban, mint most: a rajongók kitartó követelésének engedve készítettek egy teljesen új verziót a filmből, amelyet mindenki utált. Batman, Superman és a többi szuperhős összefogtak, hogy megmentsék a világot, de az igazán meglepő az, hogy ki lett az áldozat.","shortLead":"Nemigen történt még olyan az amerikai filmiparban, mint most: a rajongók kitartó követelésének engedve készítettek...","id":"20210318_zack_snyder_az_igazsag_ligaja_kritika_rendezoi_valtozat_batman_superman_wonder_woman","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6b431cec-da4d-4130-9d9f-e835e345b04c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"36647eba-ed62-48e3-a68e-371995941933","keywords":null,"link":"/kultura/20210318_zack_snyder_az_igazsag_ligaja_kritika_rendezoi_valtozat_batman_superman_wonder_woman","timestamp":"2021. március. 18. 20:00","title":"Batman és Superman győzedelmeskedtek Hollywoodban, nekünk meg a tévénk bánhatja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15a8a3f4-3c45-42b9-aa34-ce4be9d3e199","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A hír igaz – írja Instagram-oldalán az ATV műsorvezetője.","shortLead":"A hír igaz – írja Instagram-oldalán az ATV műsorvezetője.","id":"20210318_karasz_robert_kinai_oltas_koronavirus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=15a8a3f4-3c45-42b9-aa34-ce4be9d3e199&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c9d9dc7d-c44f-4a16-8a6e-e3aa726adb14","keywords":null,"link":"/elet/20210318_karasz_robert_kinai_oltas_koronavirus","timestamp":"2021. március. 18. 17:34","title":"Megkapta az oltást, 10 nappal később koronavírusos lett Kárász Róbert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"be3b33fa-a762-401a-9466-0f68185c2df9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Anafilaxiás sokkokról, darázscsípés-allergiáról, és a különböző betegségek és a koronavírus elleni oltások kapcsolatáról szóló kérdésekre válaszolt Merkely Béla csütörtökön a Kossuth rádió adásában.","shortLead":"Anafilaxiás sokkokról, darázscsípés-allergiáról, és a különböző betegségek és a koronavírus elleni oltások...","id":"20210318_koronavirus_merkely_bela_virusinfo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=be3b33fa-a762-401a-9466-0f68185c2df9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c8b745a9-5a4f-44eb-8d8e-d4c8f65e5a91","keywords":null,"link":"/tudomany/20210318_koronavirus_merkely_bela_virusinfo","timestamp":"2021. március. 18. 14:27","title":"Merkely Béla: A Covidból felgyógyultaknak egy oltás is elég","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]