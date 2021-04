Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c66b0eb9-dc6b-461f-aaf4-7de21f2627e1","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A nagy esélyesként emlegetett Barabás Botond lett a Szigligeti Színház új igazgatója.","shortLead":"A nagy esélyesként emlegetett Barabás Botond lett a Szigligeti Színház új igazgatója.","id":"20210402_szolnok_szinhaz_igazgato","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c66b0eb9-dc6b-461f-aaf4-7de21f2627e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"112057a6-b9a6-484f-9355-702b040500d3","keywords":null,"link":"/kultura/20210402_szolnok_szinhaz_igazgato","timestamp":"2021. április. 02. 17:30","title":"A kulturális bizottság ellenzéki elnökét kihagyva kinevezték a szolnoki színház új igazgatóját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"57793c7e-ee12-4da0-8875-97de4e2c212f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az UVeya nevű svájci vállalat egy speciális robotot épített, ami alkalmas lehet arra, hogy sterilizálja a repülőgépek utasterét.","shortLead":"Az UVeya nevű svájci vállalat egy speciális robotot épített, ami alkalmas lehet arra, hogy sterilizálja a repülőgépek...","id":"20210401_uveya_koronavirus_uv_feny_sterilizalas_repulogep","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=57793c7e-ee12-4da0-8875-97de4e2c212f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3a2f4dc0-2851-4886-924a-1f7bc1974820","keywords":null,"link":"/tudomany/20210401_uveya_koronavirus_uv_feny_sterilizalas_repulogep","timestamp":"2021. április. 01. 19:03","title":"UV-fénnyel ölné meg a koronavírust a repülőgépeken egy svájci cég","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da77b054-c5af-4ac8-a0d6-bec5d6444aae","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az még nem világos, hogy az oltóanyag mellékhatásáról vagy csak véletlen egybeesésről van szó.","shortLead":"Az még nem világos, hogy az oltóanyag mellékhatásáról vagy csak véletlen egybeesésről van szó.","id":"20210403_egyesult_kiralysag_astrazeneca_vakcina","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=da77b054-c5af-4ac8-a0d6-bec5d6444aae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a0f37fdb-7a5b-4670-bad4-8225ba1c0f41","keywords":null,"link":"/tudomany/20210403_egyesult_kiralysag_astrazeneca_vakcina","timestamp":"2021. április. 03. 13:22","title":"A 18 millió beoltott közül 7 halt meg vérrögképződés miatt az AstraZeneca-oltás után az Egyesült Királyságban ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d9968af3-112f-44d4-a941-5cd9a8e04008","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Csökkent a kórházban és a lélegeztetőgépen lévők száma.","shortLead":"Csökkent a kórházban és a lélegeztetőgépen lévők száma.","id":"20210402_267_koronavirusos_ember_halt_meg_1467en_vannak_lelegeztetogepen","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d9968af3-112f-44d4-a941-5cd9a8e04008&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"61fccb14-9ea3-4689-b5c1-2be45b09f70f","keywords":null,"link":"/itthon/20210402_267_koronavirusos_ember_halt_meg_1467en_vannak_lelegeztetogepen","timestamp":"2021. április. 02. 09:21","title":"267 koronavírusos ember halt meg, 1467-en vannak lélegeztetőgépen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a4218a1-755c-4fbe-9ea4-4c96be7a5a5b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Budapesten találkozott Orbán Viktor, Mateusz Morawiecki lengyel miniszterelnök és Matteo Salvini, az olasz Liga párt elnöke.","shortLead":"Budapesten találkozott Orbán Viktor, Mateusz Morawiecki lengyel miniszterelnök és Matteo Salvini, az olasz Liga párt...","id":"20210401_orban_salvini_morawiecki","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8a4218a1-755c-4fbe-9ea4-4c96be7a5a5b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f39ed12-dc28-4210-a799-a3c1999e4da5","keywords":null,"link":"/itthon/20210401_orban_salvini_morawiecki","timestamp":"2021. április. 01. 19:37","title":"Orbán: Egy európai reneszánszt akarunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c059011-efd0-43ed-9867-2aba6869dc8c","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Az építészet Oscarját is elnyerte a francia építőpáros, aki bebizonyította, nem létezik olyan csúnya, elavult épület, amelyet nem lehet újjá varázsolni.","shortLead":"Az építészet Oscarját is elnyerte a francia építőpáros, aki bebizonyította, nem létezik olyan csúnya, elavult épület...","id":"202113_tervezte_anne_lacaton_es_jeanphilippe_vassal","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6c059011-efd0-43ed-9867-2aba6869dc8c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"92fd3c97-c9bb-44e9-be39-efd2ad013de3","keywords":null,"link":"/360/202113_tervezte_anne_lacaton_es_jeanphilippe_vassal","timestamp":"2021. április. 03. 16:00","title":"Nincs az a romhalmaz, amit nem varázsol modern épületté a francia sztárépítészpáros","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39172847-fbf1-431d-87b3-20d662fba236","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Három nappal a választás előtt jelentették be a nyitást. Az egészségügyi miniszter szerint van szabad kapacitás a kórházakban.","shortLead":"Három nappal a választás előtt jelentették be a nyitást. Az egészségügyi miniszter szerint van szabad kapacitás...","id":"20210401_bulgaria_koronavirus_lazitas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=39172847-fbf1-431d-87b3-20d662fba236&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b8162a7c-755d-4091-a381-306fcfeaebf8","keywords":null,"link":"/vilag/20210401_bulgaria_koronavirus_lazitas","timestamp":"2021. április. 01. 20:18","title":"A harmadik hullám csúcsán járnak, mégis lazítást jelentettek be Bulgáriában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7acdb460-9c8e-46d9-9436-b467de4349a9","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A veronai vendéglősnek ugyanaz a neve, mint valakinek, akit a venezuelai olajtársasággal kapcsolatban akart szankcionálni az amerikai kormány.","shortLead":"A veronai vendéglősnek ugyanaz a neve, mint valakinek, akit a venezuelai olajtársasággal kapcsolatban akart...","id":"20210403_Veletlenul_tett_tiltolistara_egy_olasz_pizzeriatulajt_Donald_Trump","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7acdb460-9c8e-46d9-9436-b467de4349a9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d0300590-57ee-4887-ac4d-414e6e64a62f","keywords":null,"link":"/vilag/20210403_Veletlenul_tett_tiltolistara_egy_olasz_pizzeriatulajt_Donald_Trump","timestamp":"2021. április. 03. 14:55","title":"Véletlenül tette tiltólistára egy olasz pizzéria tulajdonosát Donald Trump","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]