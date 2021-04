Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a829ce26-66b4-48df-a4a2-4a4420204ab3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Két fűrészhal tetemét mosta partra a víz Floridánál, az egyik súlya a 450 kilogrammot is elérheti.","shortLead":"Két fűrészhal tetemét mosta partra a víz Floridánál, az egyik súlya a 450 kilogrammot is elérheti.","id":"20210413_florida_fureszhal_kardhal_tetem","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a829ce26-66b4-48df-a4a2-4a4420204ab3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"54c8299f-e712-4ba4-b69c-adacbcc0ddf4","keywords":null,"link":"/tudomany/20210413_florida_fureszhal_kardhal_tetem","timestamp":"2021. április. 13. 18:03","title":"A valaha mért legnagyobb fűrészhalat mosta partra a víz Floridánál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4b3270ea-5a50-4d1f-b6de-fa7e4ab43ebd","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"elet","description":"A református zsinati elnökség szerint eléggé javul a járványhelyzet ahhoz, hogy május első vasárnapján már be lehessen engedni embereket a templomokba.","shortLead":"A református zsinati elnökség szerint eléggé javul a járványhelyzet ahhoz, hogy május első vasárnapján már be lehessen...","id":"20210414_reformatus_templomok_nyitas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4b3270ea-5a50-4d1f-b6de-fa7e4ab43ebd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d71c9eb-6fac-4a12-96c1-284d66a114c2","keywords":null,"link":"/elet/20210414_reformatus_templomok_nyitas","timestamp":"2021. április. 14. 17:48","title":"Május 2-án nyithatják ki a református templomokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fa887b78-f50d-4596-b832-30b419f496c6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Többször is megesett, hogy valaki tévedésből nem ugyanazt a vakcinát kapta másodjára, mint az első oltásnál, de a virológusok szerint ilyenkor sincs baj.","shortLead":"Többször is megesett, hogy valaki tévedésből nem ugyanazt a vakcinát kapta másodjára, mint az első oltásnál, de...","id":"20210414_vakcina_oltas_rtl","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fa887b78-f50d-4596-b832-30b419f496c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"199e1652-760f-4fc6-87e5-b777156638bb","keywords":null,"link":"/tudomany/20210414_vakcina_oltas_rtl","timestamp":"2021. április. 14. 20:23","title":"Lehet-e kétféle vakcinával oltani egy embert?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c28bd17e-279d-4819-a9eb-a7be479ffb6d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az első, 130 oldalas szám április 15-én jelenik meg. ","shortLead":"Az első, 130 oldalas szám április 15-én jelenik meg. ","id":"20210414_hungarian_conservative_folyirat_konzervativok_mathias_corvinus_collegium","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c28bd17e-279d-4819-a9eb-a7be479ffb6d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0359bae8-5037-4282-985d-e63872d78a53","keywords":null,"link":"/itthon/20210414_hungarian_conservative_folyirat_konzervativok_mathias_corvinus_collegium","timestamp":"2021. április. 14. 13:36","title":"A \"magyar konzervativizmus gondolatát\" terjeszti majd külföldön egy új magyar folyóirat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d453cc3b-aa9a-47b0-8e44-02d046222931","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Canon hamarosan bemutathatja az EOS R3 névre keresztelt fényképezőgépét, amit a sportfotósoknak fejlesztettek ki.","shortLead":"A Canon hamarosan bemutathatja az EOS R3 névre keresztelt fényképezőgépét, amit a sportfotósoknak fejlesztettek ki.","id":"20210414_canon_eos_r3_fenykepezogep_milc_tokioi_olimpia","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d453cc3b-aa9a-47b0-8e44-02d046222931&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"46ddc88a-5031-4470-a43f-3d48fe0035a5","keywords":null,"link":"/tudomany/20210414_canon_eos_r3_fenykepezogep_milc_tokioi_olimpia","timestamp":"2021. április. 14. 17:03","title":"Különleges fényképezőgépet készít a tokiói olimpiára a Canon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46a8e32a-f8e6-4371-bf14-0586ba85f4b3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Google még évekkel ezelőtt alkalmazta a Bernanke névre keresztelt projektjét, amivel belenyúlt a hirdetési rendszerének működésébe.","shortLead":"A Google még évekkel ezelőtt alkalmazta a Bernanke névre keresztelt projektjét, amivel belenyúlt a hirdetési...","id":"20210413_google_project_bernanke_hirdetesi_rendszer","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=46a8e32a-f8e6-4371-bf14-0586ba85f4b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2ea54ef2-99ef-4938-b4f9-ac79c26bf0bb","keywords":null,"link":"/tudomany/20210413_google_project_bernanke_hirdetesi_rendszer","timestamp":"2021. április. 13. 17:03","title":"Titkos projektet futtatott a Google, hogy gyengítse a konkurenciát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6ee8fdad-ff59-4b8d-87ca-f2d0be3bec0c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ez derül ki egy keddi Facebookon közvetített beszélgetésből, amin Varga Judit igazságügyi miniszter arról beszélt, hogy jónak tartja a techóriások megfékezését célzó uniós irányt, de kiderült az is, hogy fontolgatja: regisztrál a Tiktokra.","shortLead":"Ez derül ki egy keddi Facebookon közvetített beszélgetésből, amin Varga Judit igazságügyi miniszter arról beszélt...","id":"20210413_facebook_techoriasok_varga_judit","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6ee8fdad-ff59-4b8d-87ca-f2d0be3bec0c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d0f229f9-0124-4f36-b714-89bf055e38f8","keywords":null,"link":"/itthon/20210413_facebook_techoriasok_varga_judit","timestamp":"2021. április. 13. 21:28","title":"Most még Brüsszelre hagyja a Facebook megrendszabályozását a magyar kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"549910a6-f0e2-4458-920b-b408e9f1310a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Apple első embere megmagyarázta, miért nem ért egyet az Epic Games játékfejlesztő bíróság elé vitt elképzelésével.","shortLead":"Az Apple első embere megmagyarázta, miért nem ért egyet az Epic Games játékfejlesztő bíróság elé vitt elképzelésével.","id":"20210415_tim_cook_apple_epic_games_per","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=549910a6-f0e2-4458-920b-b408e9f1310a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ef0fcea-8201-41ae-8440-e25014fdc291","keywords":null,"link":"/tudomany/20210415_tim_cook_apple_epic_games_per","timestamp":"2021. április. 15. 10:03","title":"Tim Cook: Nem lesz bolhapiac az App Store-ból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]