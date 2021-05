Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"3565dee2-d494-4999-8827-80d376d20467","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A beltéri előadásokat csak védettségi igazolvánnyal és maszkban lehet látogatni.","shortLead":"A beltéri előadásokat csak védettségi igazolvánnyal és maszkban lehet látogatni.","id":"20210509_jatekszin_nyitas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3565dee2-d494-4999-8827-80d376d20467&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b3281530-a449-4434-b960-51cade0eb204","keywords":null,"link":"/kultura/20210509_jatekszin_nyitas","timestamp":"2021. május. 09. 10:51","title":"Május 22-én újranyit a Játékszín","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d98ed01-0f18-4cfe-bf28-b46c73b4b100","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag.zhvg","description":"Emmanuel Macron korábban ígéretet tett arra, hogy módosítják az alkotmányt a környezetvédelem érdekében.","shortLead":"Emmanuel Macron korábban ígéretet tett arra, hogy módosítják az alkotmányt a környezetvédelem érdekében.","id":"20210510_Tuntetes_Franciaorszagb_alkotmany_klimavedelem","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5d98ed01-0f18-4cfe-bf28-b46c73b4b100&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"45b1f9eb-6233-470a-859d-dbb01b0ff125","keywords":null,"link":"/zhvg/20210510_Tuntetes_Franciaorszagb_alkotmany_klimavedelem","timestamp":"2021. május. 10. 05:37","title":"Több tízezren tüntettek Franciaországban, hogy foglalják alkotmányba a klímavédelmet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8525593d-2b79-4c97-ade3-c3f271c64662","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Új szabályok a halasztható műtéteknél, nem újítja meg AstraZeneca-szerződését az EU, már két éve tervezi válását Melinda Gates. Most azonban, hogy a tavasz már érkezőben, érdemes megtervezni, hogy mit tehetünk annak érdekében, hogy testünket és elménket is formába hozzuk.","shortLead":"A téli hónapok minden évben megviselik az ember szervezetét, de a hideg és a hosszú, sötét napok mentális...","id":"calciumsandoz_20210409_Ellenallo_szervezet_a_teli_alom_utan__igy_hozza_formaba_immunrendszeret","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=249d0f78-cc1a-4586-87ab-553fcf0a742f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d2ab9492-b7cc-49d9-8ddc-43930b9ac70b","keywords":null,"link":"/brandchannel/calciumsandoz_20210409_Ellenallo_szervezet_a_teli_alom_utan__igy_hozza_formaba_immunrendszeret","timestamp":"2021. május. 10. 11:30","title":"Ellenálló szervezet a „téli álom” után – így hozza formába immunrendszerét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Calcium-Sandoz","c_partnerlogo":"8889d2a9-4214-4f24-80bc-5693070d2c49","c_partnertag":"Calcium-Sandoz"},{"available":true,"c_guid":"b758d20b-1ffb-4227-8c38-b61eb8d01171","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Lélegeztetőgépen 394 embert ápolnak.","shortLead":"Lélegeztetőgépen 394 embert ápolnak.","id":"20210510_Elhunyt_91_beteg_677_uj_fertozott_regisztraltak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b758d20b-1ffb-4227-8c38-b61eb8d01171&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cc26137d-17a9-4b7d-957a-add9d742b986","keywords":null,"link":"/itthon/20210510_Elhunyt_91_beteg_677_uj_fertozott_regisztraltak","timestamp":"2021. május. 10. 09:07","title":"Elhunyt 91 beteg, 677 új fertőzöttet regisztráltak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"42cc89f5-2074-4c63-a358-ac4bdefee855","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Cambridge-i hercegné fotós projektje már könyvben is megpróbálja megmutatni a tavalyi évet.","shortLead":"A Cambridge-i hercegné fotós projektje már könyvben is megpróbálja megmutatni a tavalyi évet.","id":"20210510_Katalin_hercegne_konyveket_rejtett_el_a_koztereken_megpedig_kulonleges_uzenettel","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=42cc89f5-2074-4c63-a358-ac4bdefee855&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9aa19c0b-bbc2-4ae0-b093-6287da329796","keywords":null,"link":"/elet/20210510_Katalin_hercegne_konyveket_rejtett_el_a_koztereken_megpedig_kulonleges_uzenettel","timestamp":"2021. május. 10. 15:22","title":"Katalin hercegné könyveket rejtett el a köztereken, mégpedig különleges üzenettel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]