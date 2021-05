Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"3251bf40-ed58-4f01-8954-31715193f6e4","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Törölték a Bécs-Moszkva járatot, mert Oroszország nem hagyta jóvá a Beloruszt kikerülő új útitervet.","shortLead":"Törölték a Bécs-Moszkva járatot, mert Oroszország nem hagyta jóvá a Beloruszt kikerülő új útitervet.","id":"20210527_feheroroszorszag_repules_oroszorszag_legiforgalom_Lukasenka_Prataszevics","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3251bf40-ed58-4f01-8954-31715193f6e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"53c52c6b-c4f5-41c0-8664-62741360a24c","keywords":null,"link":"/vilag/20210527_feheroroszorszag_repules_oroszorszag_legiforgalom_Lukasenka_Prataszevics","timestamp":"2021. május. 27. 20:10","title":"Oroszország megtiltotta, hogy egy osztrák gép kikerülje Fehéroroszországot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a594b577-90f9-4ed5-b519-931637ad151b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Kocsis Máté és Selmeczi Gabriella régóta ígérgetett gyerekvédelmi intézkedéscsomagja a büntetési tételek szigorítására épül, de ez nem biztos, hogy sokat segít a gyerekek elleni szexuális bűncselekmények visszaszorítására. A Fülkében Lux Ágnes gyerekjogi szakértővel beszélgettünk. ","shortLead":"Kocsis Máté és Selmeczi Gabriella régóta ígérgetett gyerekvédelmi intézkedéscsomagja a büntetési tételek szigorítására...","id":"20210529_Fulke_Megvedi_a_gyerekeket_ha_listazzuk_a_pedofilokat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a594b577-90f9-4ed5-b519-931637ad151b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ee7d017-ef6d-4bb1-bbf8-e25f33374195","keywords":null,"link":"/elet/20210529_Fulke_Megvedi_a_gyerekeket_ha_listazzuk_a_pedofilokat","timestamp":"2021. május. 29. 14:00","title":"Fülke: Megvédi-e a gyerekeket, ha listázzuk a pedofilokat?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c5d01744-a1e1-4572-bedd-170df6c830ff","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Úgy tűnik az állam számára túlságosan megterhelő feladat volt a nevelőszülői hálózat fenntartása, ezért inkább kiszervezik a fővárosi nevelőszülői hálózatot a kormány szívéhez legközelebb eső egyházmegyéhez.","shortLead":"Úgy tűnik az állam számára túlságosan megterhelő feladat volt a nevelőszülői hálózat fenntartása, ezért inkább...","id":"20210528_Tarol_az_egyhaz_a_gyermekvedelemben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c5d01744-a1e1-4572-bedd-170df6c830ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2933f869-73e1-4ef6-8fd0-1afd43ff0064","keywords":null,"link":"/elet/20210528_Tarol_az_egyhaz_a_gyermekvedelemben","timestamp":"2021. május. 28. 12:38","title":"Egyházi kézbe kerül a fővárosi nevelőszülő hálózat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"447a8b71-f62c-45c5-8d36-dfa42c7fb20d","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Egy hatalmas birtokon fogták el a család tagjait, előkerült egy ukrán bandatag és egy illegális benzinkút is.","shortLead":"Egy hatalmas birtokon fogták el a család tagjait, előkerült egy ukrán bandatag és egy illegális benzinkút is.","id":"20210528_csalad_bunszervezet_nav_tek_elfogas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=447a8b71-f62c-45c5-8d36-dfa42c7fb20d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"15ba5679-47b5-4fbb-9e1c-d9ec0108ea7a","keywords":null,"link":"/kkv/20210528_csalad_bunszervezet_nav_tek_elfogas","timestamp":"2021. május. 28. 15:38","title":"Őrző-védő cég vezetőire csapott le a TEK és az adóhatóság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"02f6abc0-a184-48b2-8139-04baf9ec14a0","c_author":"Lindner András, Horváth Zoltán","category":"360","description":"A 80 évesen elhunyt Jankovics Marcell rajzfilmrendező, művelődéstörténésszel – akkor a Nemzeti Kulturális Alap elnökével – a HVG 1998-ban készített portré-interjút. Ezt közöljük most újra, változtatás nélkül. ","shortLead":"A 80 évesen elhunyt Jankovics Marcell rajzfilmrendező, művelődéstörténésszel – akkor a Nemzeti Kulturális Alap...","id":"20210529_Jankovics_Marcell_1998_hvgportre","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=02f6abc0-a184-48b2-8139-04baf9ec14a0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d7ee7e5-e284-4f63-9a74-27f1767ebc66","keywords":null,"link":"/360/20210529_Jankovics_Marcell_1998_hvgportre","timestamp":"2021. május. 29. 12:50","title":"Jankovics Marcell: \"Nem nekem, hanem a filmjeimnek van stílusuk\" – portréinterjú 1998-ból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"42aafaa9-8160-4c8b-8bf7-4269b5b5b605","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"A Honvédelmi Minisztérium helyettes államtitkára lehet a parancsnokjelölt.","shortLead":"A Honvédelmi Minisztérium helyettes államtitkára lehet a parancsnokjelölt.","id":"20210528_Megvan_az_uj_honvedfoparancsnok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=42aafaa9-8160-4c8b-8bf7-4269b5b5b605&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b04a30f-58ec-4fe1-bc60-da0d80d56dd0","keywords":null,"link":"/itthon/20210528_Megvan_az_uj_honvedfoparancsnok","timestamp":"2021. május. 28. 08:32","title":"Megvan az új honvédfőparancsnok?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d1c44bc-b092-4920-86d1-dffaff03517f","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Oroszország és Kína nem támogatta a vizsgálat megindítását.","shortLead":"Oroszország és Kína nem támogatta a vizsgálat megindítását.","id":"20210528_lukasenka_ryanair_feherorosz_gepelterites_ensz_icao_vizsgalat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5d1c44bc-b092-4920-86d1-dffaff03517f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6136f605-7c4a-4633-a4f6-ea5b2249ddf0","keywords":null,"link":"/vilag/20210528_lukasenka_ryanair_feherorosz_gepelterites_ensz_icao_vizsgalat","timestamp":"2021. május. 28. 06:10","title":"Lukasenka gépeltérítését az ENSZ is vizsgálja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"44561448-edf5-48a7-b0a2-f885dddb57a3","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"gazdasag","description":"Düböröghet a populizmus, ha a járványhelyzet és a gazdaság statisztikáit egymás mellé tesszük. Nagyon egyszerű lenne egymondatos válaszokat találni arra, hogy mi történt az elmúlt hónapokban, pedig kimondottan érdekes az összkép akkor is, ha részleteire bontjuk, mi okozza a váratlanul nagy gazdasági növekedést.","shortLead":"Düböröghet a populizmus, ha a járványhelyzet és a gazdaság statisztikáit egymás mellé tesszük. Nagyon egyszerű lenne...","id":"20210528_jarvany_hullamok_valsag_valsagkezeles_nyitas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=44561448-edf5-48a7-b0a2-f885dddb57a3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a32e5c2-6a48-4c22-b279-83fc8c07d77e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210528_jarvany_hullamok_valsag_valsagkezeles_nyitas","timestamp":"2021. május. 28. 10:40","title":"A látszat csal: nem a terasznyitás rántotta ki a gazdaságot a gödörből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]