[{"available":true,"c_guid":"3b600ab4-434a-443d-a424-46e5f004ba6a","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Teniszütő-formájú, a szív felszínére beültetett, felszívódni képes pacemakert fejlesztettek ki amerikai tudósok. A vezeték nélküli pacemakert, amely egy idő után felszívódik a páciens szervezetében, olyan betegek számára készítették, akiknek szívritmusát csak rövid ideig kell szabályozni.","shortLead":"Teniszütő-formájú, a szív felszínére beültetett, felszívódni képes pacemakert fejlesztettek ki amerikai tudósok...","id":"20210702_felszivodo_pacemaker_ideiglenes_szivritmus_szabalyozas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3b600ab4-434a-443d-a424-46e5f004ba6a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dfbf787e-607d-4ac3-82fd-850a54abe883","keywords":null,"link":"/tudomany/20210702_felszivodo_pacemaker_ideiglenes_szivritmus_szabalyozas","timestamp":"2021. július. 02. 11:03","title":"Kitalálták a pacemakert, ami 60 nap múlva egyszerűen eltűnik – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"290620b0-ffe1-4b2c-8140-bbf018e859f9","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"1984-ben már volt olyan kísérlet, amit ma online vásárlásnak hívnánk, tíz évvel később lehetett a neten rendelni ételt, de oda, hogy a kétfaktoros azonosítás is elterjedjen, csak az elmúlt pár évben jutottunk el. A technika már rég alkalmas arra, hogy bárki a neten fizethessen, a fő feladat arról meggyőzni az embereket, hogy ez igenis biztonságos. Főleg úgy, hogy a legnagyobb biztonsági rést maguk a felhasználók jelentik.","shortLead":"1984-ben már volt olyan kísérlet, amit ma online vásárlásnak hívnánk, tíz évvel később lehetett a neten rendelni ételt...","id":"20210702_online_fizetes_biztonsag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=290620b0-ffe1-4b2c-8140-bbf018e859f9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bfc66c27-9ffe-4f37-a111-9a1719baf060","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210702_online_fizetes_biztonsag","timestamp":"2021. július. 02. 11:13","title":"Egy brit nyugdíjastól a kétfaktoros azonosításig: ön meddig jutott az online fizetésben?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"04ba2c5d-4296-44fd-897d-fa5bf06b082f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Mercedes-AMG GT C Roadsterhez választott valaki igazán eredeti megjelenést. ","shortLead":"A Mercedes-AMG GT C Roadsterhez választott valaki igazán eredeti megjelenést. ","id":"20210628_MercedesAMG_GTC_Roadster_egyedi","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=04ba2c5d-4296-44fd-897d-fa5bf06b082f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ed91c55f-6e0a-45e2-b587-e9612dcf2216","keywords":null,"link":"/cegauto/20210628_MercedesAMG_GTC_Roadster_egyedi","timestamp":"2021. július. 02. 04:21","title":"Csónakkékben, narancsszínnel igazán egyedi a Mercedes-AMG GT kabriója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4741730d-ec69-489d-9c93-ecbf817d0a76","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A Tel-Avivi Egyetem kutatói szerint komoly áttörést jelent, hogy az eddiginél jóval kisebb struktúrát alkottak meg.","shortLead":"A Tel-Avivi Egyetem kutatói szerint komoly áttörést jelent, hogy az eddiginél jóval kisebb struktúrát alkottak meg.","id":"20210701_tel_avivi_egyetem_kutatas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4741730d-ec69-489d-9c93-ecbf817d0a76&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba60b482-1855-4ebe-98da-8a5471ddd609","keywords":null,"link":"/tudomany/20210701_tel_avivi_egyetem_kutatas","timestamp":"2021. július. 01. 14:03","title":"A világ legapróbb technológiai eszközét alkották meg izraeli kutatók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e8964497-1071-4559-860e-0a77e877090d","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Minden ország járványügyi besorolásától függetlenül védettségi igazolvány kell a beutazáshoz déli szomszédunkba.","shortLead":"Minden ország járványügyi besorolásától függetlenül védettségi igazolvány kell a beutazáshoz déli szomszédunkba.","id":"20210701_Horvatorszag_hataratlepes_julius","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e8964497-1071-4559-860e-0a77e877090d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"541a093f-d701-4d08-85e5-75a42eeb9476","keywords":null,"link":"/vilag/20210701_Horvatorszag_hataratlepes_julius","timestamp":"2021. július. 01. 16:04","title":"Horvátországban új határátlépési feltételek léptek érvénybe július 1-jétől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"56a98ad4-dc92-4e00-b79b-6ffe2175ffef","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Wally Funk egyszer már majdnem kijutott az űrbe, de most úgy néz ki, évtizedekkel később véghez viszi a tervét.","shortLead":"Wally Funk egyszer már majdnem kijutott az űrbe, de most úgy néz ki, évtizedekkel később véghez viszi a tervét.","id":"20210701_wally_funk_jeff_bezos_urutazas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=56a98ad4-dc92-4e00-b79b-6ffe2175ffef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a51c6967-9df1-4de9-8bd5-0b97440220f0","keywords":null,"link":"/tudomany/20210701_wally_funk_jeff_bezos_urutazas","timestamp":"2021. július. 01. 21:01","title":"Egy 82 éves nőt visz magával a világűrbe Jeff Bezos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"49c5bd54-6b10-4f25-a9c2-7f3daae923fe","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A 43 éves H. Attila rövid ideig érezhette a szabadság ízét, egy óra alatt elfogták a rendőrök.\r

","shortLead":"A 43 éves H. Attila rövid ideig érezhette a szabadság ízét, egy óra alatt elfogták a rendőrök.\r

","id":"20210702_labbilincs_szokes_bunugyi_felugyelet_Pomaz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=49c5bd54-6b10-4f25-a9c2-7f3daae923fe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"21778319-1f13-4a1e-86b1-934c3123f237","keywords":null,"link":"/itthon/20210702_labbilincs_szokes_bunugyi_felugyelet_Pomaz","timestamp":"2021. július. 02. 07:17","title":"Levágta a lábbilincsét, és megszökött a bűnügyi felügyeletből egy pomázi férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4887c073-5eb8-4545-9c33-581fb3824817","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nehéz lesz megkerülni ezekben a napokban és hetekben a meccsek gravitációs erejét, de nem lehetetlen, mert van élet és van nyár a labdarúgó-Eb-n túl is. Mi minden napra keresünk és ajánlunk valamit, amivel ki lehet tölteni a focival párhuzamos világot. Most például André Kertész Szigetbecsének ajándékozott képeivel. ","shortLead":"Nehéz lesz megkerülni ezekben a napokban és hetekben a meccsek gravitációs erejét, de nem lehetetlen, mert van élet és...","id":"20210703_Foci_helyett_Szigetbecse_varazsa","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4887c073-5eb8-4545-9c33-581fb3824817&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dd047a44-a080-4f1e-8824-8275a4e3c2a3","keywords":null,"link":"/elet/20210703_Foci_helyett_Szigetbecse_varazsa","timestamp":"2021. július. 03. 09:30","title":"Foci helyett: Szigetbecse varázsa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]