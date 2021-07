Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"bc2f59b5-8644-4df1-a28f-783a31d200f3","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A feljegyzések 112 évvel ezelőtti kezdete óta a legmelegebb júniust mérték Új-Zélandon, ahol most tél van.","shortLead":"A feljegyzések 112 évvel ezelőtti kezdete óta a legmelegebb júniust mérték Új-Zélandon, ahol most tél van.","id":"20210705_uj_zeland_klimavaltozas_globalis_felmegedes_rekord","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bc2f59b5-8644-4df1-a28f-783a31d200f3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e5ecc784-0dce-4a2c-af0c-2094851f9610","keywords":null,"link":"/tudomany/20210705_uj_zeland_klimavaltozas_globalis_felmegedes_rekord","timestamp":"2021. július. 05. 16:29","title":"Soha nem volt még ilyen meleg júniusban Új-Zélandon, pedig ott tél van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Testvérpárt ért baleset. Az egyikük életét már nem tudták megmenteni. ","shortLead":"Testvérpárt ért baleset. Az egyikük életét már nem tudták megmenteni. ","id":"20210704_vizbe_fulladt_fiu_hajdu_bihar_megye","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5fdd13e1-6aa7-4a62-ba7d-47fea8a0d80b","keywords":null,"link":"/itthon/20210704_vizbe_fulladt_fiu_hajdu_bihar_megye","timestamp":"2021. július. 04. 17:19","title":"Csatornába fulladt egy 9 éves fiú Hajdú-Biharban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e36e9a8a-d73a-412e-960c-60bf11777c42","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A sportnak semmi köze a politikához, a politikának pedig semmi köze a sporthoz. Nos, ez volt az a tétel, amelyet hangosan és látványosan megcáfolt a június, amikor is egymásba ért a labdarúgó-Európa-bajnokság és a Pride, az egészre pedig rávetette magát a politika. Ez volt a hónap az Élet + Stílus és a Kult rovatban.","shortLead":"A sportnak semmi köze a politikához, a politikának pedig semmi köze a sporthoz. Nos, ez volt az a tétel, amelyet...","id":"20210704_szivarvanyhaboru_junius_kult_osszefoglalo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e36e9a8a-d73a-412e-960c-60bf11777c42&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ae5766ea-feb7-4d52-b215-dfc2eb900e5a","keywords":null,"link":"/elet/20210704_szivarvanyhaboru_junius_kult_osszefoglalo","timestamp":"2021. július. 04. 18:00","title":"Szivárványháborúval robbant be a nyár, de a NER-szerelem virágzik a tengerparton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9e68e895-ba21-457f-a218-e3c70e0c1835","c_author":"Nagy Győző","category":"kultura","description":"Amikor a 90-es évek első felében a CD leuralta a zenekiadás piacát, úgy tűnt, a vinyl örökre eltűnt a süllyesztőben. Aztán az elmúlt pár évben egyre többet hallhatunk a „fekete lemez” reneszánszáról, gombamód szaporodnak a kiadók, Magyarországon 2019-ben rekordszámú kiadvány látott napvilágot. Kovács László, a Moiras Records főnöke a mélyponton, 2005-ben vágott bele a lemezkiadásba, mára már mintegy negyven címmel rendelkezik.","shortLead":"Amikor a 90-es évek első felében a CD leuralta a zenekiadás piacát, úgy tűnt, a vinyl örökre eltűnt a süllyesztőben...","id":"20210705_Miert_latunk_meg_mindig_fantaziat_a_vinylben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9e68e895-ba21-457f-a218-e3c70e0c1835&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ff268e5f-7fae-4437-bf26-2826c6ec6941","keywords":null,"link":"/kultura/20210705_Miert_latunk_meg_mindig_fantaziat_a_vinylben","timestamp":"2021. július. 05. 11:05","title":"Miért látunk még mindig fantáziát a vinylben?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3416e706-23f6-4407-b6af-169b99e31cd6","c_author":"","category":"elet","description":"A futómadár a legkevésbé sem volt együttműködő.","shortLead":"A futómadár a legkevésbé sem volt együttműködő.","id":"20210705_A_szegedi_belvarosban_rohangalo_emut_tartoztatott_le_a_rendorseg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3416e706-23f6-4407-b6af-169b99e31cd6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8283a479-81dc-4290-9b79-81c0a2b71de8","keywords":null,"link":"/elet/20210705_A_szegedi_belvarosban_rohangalo_emut_tartoztatott_le_a_rendorseg","timestamp":"2021. július. 05. 12:39","title":"A szegedi belvárosban rohangáló emut tartóztatott le a rendőrség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8b240c2d-2c11-48e1-adca-f98c8592c613","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A megnyitók történetében először minden ország egy-egy női és férfi sportolója együtt viheti majd a nemzeti lobogót.","shortLead":"A megnyitók történetében először minden ország egy-egy női és férfi sportolója együtt viheti majd a nemzeti lobogót.","id":"20210704_tokioi_olimpia_megnyito_magyar_zaszlo_mohamed_aida_cseh_laszlo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8b240c2d-2c11-48e1-adca-f98c8592c613&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"91207eee-e873-4c87-925f-1f7982a1fbda","keywords":null,"link":"/sport/20210704_tokioi_olimpia_megnyito_magyar_zaszlo_mohamed_aida_cseh_laszlo","timestamp":"2021. július. 04. 09:52","title":"Eldőlt, kik viszik a magyar zászlót az olimpia megnyitóján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"97fd4cd2-cf0e-4175-9b38-262e54a814f9","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Nehéz lesz megkerülni ezekben a napokban és hetekben a meccsek gravitációs erejét, de nem lehetetlen, mert van élet és van nyár a labdarúgó-Eb-n túl is. Mi minden napra keresünk és ajánlunk valamit, amivel ki lehet tölteni a focival párhuzamos világot. Most épp egy különleges emlékkoncerttel.



","shortLead":"Nehéz lesz megkerülni ezekben a napokban és hetekben a meccsek gravitációs erejét, de nem lehetetlen, mert van élet és...","id":"20210704_Foci_helyett_emlekezes_Hoboval_Jim_Morrisonra_es_Brian_Johnsonra","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=97fd4cd2-cf0e-4175-9b38-262e54a814f9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b0657bef-b81e-4782-bbdc-0d0af5d6cfd7","keywords":null,"link":"/kultura/20210704_Foci_helyett_emlekezes_Hoboval_Jim_Morrisonra_es_Brian_Johnsonra","timestamp":"2021. július. 04. 09:30","title":"Foci helyett: Emlékezés Hobóval Jim Morrisonra és Brian Johnsonra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5a0d3ea9-7b06-4b5d-bab9-653cb6a84e4f","c_author":"HVG Könyvek","category":"hvgkonyvek","description":"A hordozás, akár szállítási eszközként, akár életformaként tekintünk rá, egy lehetőség, nem pedig kötelezettség. Nem lesz tőle senki se jobb szülő, mint ahogy nélküle se rosszabb - írja Apapara című könyvében Szél Dávid gyakorló pszichológus. Részlet.","shortLead":"A hordozás, akár szállítási eszközként, akár életformaként tekintünk rá, egy lehetőség, nem pedig kötelezettség. Nem...","id":"20210704_Hogyan_szeressuk_a_gyerekunket","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5a0d3ea9-7b06-4b5d-bab9-653cb6a84e4f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c727c3e9-1886-4021-8e9c-f78f3546b076","keywords":null,"link":"/hvgkonyvek/20210704_Hogyan_szeressuk_a_gyerekunket","timestamp":"2021. július. 04. 19:15","title":"Hogyan szeressük a gyerekünket?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]