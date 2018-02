[{"available":true,"c_guid":"e47865c1-c522-41f9-9d5a-cb05440606e2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A magyarok több mint fele fontos eszköznek tartja az udvarlás során az okostelefont, 62 százalékuk szerint pedig a párkapcsolat építésében is jelentős szerepe van a mobilunknak – derül ki a Huawei és az Ipsos 12 európai országban végzett kutatásából. A felmérés szerint a magyarok negyede használja flörtölésre az okostelefonját, amely azonban olykor veszekedés forrása is lehet: a válaszadók 42 százaléka vitatkozott már a párjával azért, mert az túl sokat használta a mobilját. A kutatásból az is kiderült, hogy a magyarok túlnyomó többsége őszinte a szerelmével: mindössze a megkérdezettek 11 százalékának van olyan tartalom a mobilján, amelyet soha nem mutatna meg a párjának. ","shortLead":"A magyarok több mint fele fontos eszköznek tartja az udvarlás során az okostelefont, 62 százalékuk szerint pedig...","id":"20180210_huawei_kutatas_okostelefon_hasznalat_tarskereses_baratsag","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e47865c1-c522-41f9-9d5a-cb05440606e2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a0640a60-d28c-47a4-876c-d56b8a2e42f9","keywords":null,"link":"/tudomany/20180210_huawei_kutatas_okostelefon_hasznalat_tarskereses_baratsag","timestamp":"2018. február. 10. 12:03","title":"A Huawei állítja: a magyarok felének az okostelefon segít megtalálni az igazit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"495a7935-e22f-4f22-aa54-4361e93c3d2f","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Tanévenként legalább egy-másfél millió forintot kell tandíjra félretenniük azoknak a szülőknek, akik az állami iskolák helyett valamelyik budapesti nemzetközi gimnáziumba íratnák be gyerekeiket.","shortLead":"Tanévenként legalább egy-másfél millió forintot kell tandíjra félretenniük azoknak a szülőknek, akik az állami iskolák...","id":"20180211_Az_elit_valaszthat_tobbmillios_tandijert_nemzetkozi_iskolaba_is_mehet_a_gyerek","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=495a7935-e22f-4f22-aa54-4361e93c3d2f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7437167c-16e9-4093-bfbf-13b65ef87639","keywords":null,"link":"/kultura/20180211_Az_elit_valaszthat_tobbmillios_tandijert_nemzetkozi_iskolaba_is_mehet_a_gyerek","timestamp":"2018. február. 11. 08:56","title":"Az elit választhat: többmilliós tandíjért nemzetközi iskolába is mehet a gyerek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"88e27cfc-9260-4c07-a482-e8e60e8b753c","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Legutóbb még arról adtunk hírt, hogy összeállhat az 1994 és 2000 között működő, majd 2007–2008-ban rövid időre összeállt, legutóbbi a 2012-es londoni olimpia nyitóeseményén fellépő Spice Girls – most azonban rossz híreink vannak a rajongóknak.","shortLead":"Legutóbb még arról adtunk hírt, hogy összeállhat az 1994 és 2000 között működő, majd 2007–2008-ban rövid időre...","id":"20180211_Victoria_Beckham_A_Spice_Girls_nem_fog_ujra_turnezni","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=88e27cfc-9260-4c07-a482-e8e60e8b753c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5fdcfbe9-3d86-41af-b845-03158c13a22a","keywords":null,"link":"/kultura/20180211_Victoria_Beckham_A_Spice_Girls_nem_fog_ujra_turnezni","timestamp":"2018. február. 11. 13:13","title":"Victoria Beckham: A Spice Girls nem fog újra turnézni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"07c72eb9-9205-4354-8dac-bacec755a03b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto.kozlekedes","description":"Személyi sérüléssel járó közúti közlekedési baleset miatt sávkorlátozás van érvényben Kőröshegy térségében.","shortLead":"Személyi sérüléssel járó közúti közlekedési baleset miatt sávkorlátozás van érvényben Kőröshegy térségében.","id":"20180211_m7es_autopalya_baleset","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=07c72eb9-9205-4354-8dac-bacec755a03b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc1f58d2-ce91-4548-9108-1f03e9c49bbb","keywords":null,"link":"/cegauto.kozlekedes/20180211_m7es_autopalya_baleset","timestamp":"2018. február. 11. 22:16","title":"Balesettel zárul a hétvége, az M7-esen van baj","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"387ca417-b33f-4850-956e-2dec04aab589","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy holland fotós, Gerco de Rujiter Amerika vidéki úthálózatáról készített egy remek montázst.","shortLead":"Egy holland fotós, Gerco de Rujiter Amerika vidéki úthálózatáról készített egy remek montázst.","id":"20180211_video_kereteszezodes","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=387ca417-b33f-4850-956e-2dec04aab589&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7441054f-d496-4e8c-b8a5-42823b3491eb","keywords":null,"link":"/cegauto/20180211_video_kereteszezodes","timestamp":"2018. február. 11. 15:41","title":"Ilyen gyönyörű videó még nem készült kereszteződésekről – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9bc0523c-bc7d-44f1-9f4f-35c79eb8c611","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az új, belépő szintű Ferrari balesetének körülményei kevéssé ismertek pontosan, de úgy tűnik, hogy egy kis túlvállalás történhetett.","shortLead":"Az új, belépő szintű Ferrari balesetének körülményei kevéssé ismertek pontosan, de úgy tűnik, hogy egy kis túlvállalás...","id":"20180210_ferrari_portofino_baleset","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9bc0523c-bc7d-44f1-9f4f-35c79eb8c611&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a404b9a0-c10a-45d7-9011-3a1d1de82b5c","keywords":null,"link":"/cegauto/20180210_ferrari_portofino_baleset","timestamp":"2018. február. 10. 14:43","title":"Jaj, máris összetörték az alig kapható Ferrari Portofinót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ca867bc6-575e-4a7a-91ea-e69e3d29c907","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A harmincas években még egy repülős jelenet is elég volt a legjobb vizuális effektekért járó Oscar-díjhoz.","shortLead":"A harmincas években még egy repülős jelenet is elég volt a legjobb vizuális effektekért járó Oscar-díjhoz.","id":"20180211_Ime_itt_az_osszes_Oscardijas_vizualis_effekt_egy_videoban","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ca867bc6-575e-4a7a-91ea-e69e3d29c907&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1861a228-7533-4a5d-8234-3cbcac00dd10","keywords":null,"link":"/kultura/20180211_Ime_itt_az_osszes_Oscardijas_vizualis_effekt_egy_videoban","timestamp":"2018. február. 11. 13:51","title":"Íme, itt az összes Oscar-díjas vizuális effekt egyetlen videóban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"143928cd-838b-4604-8a1c-8eaf158ca365","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Magasat, de elfogadhatót – magyarázta pártja, a CDU nevében a német kancellár. \r

","shortLead":"Magasat, de elfogadhatót – magyarázta pártja, a CDU nevében a német kancellár. \r

","id":"20180211_merkel_magas_arat_fizettunk_a_koalicioert","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=143928cd-838b-4604-8a1c-8eaf158ca365&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a3c501c-c90b-47b7-890d-fe6735ea7032","keywords":null,"link":"/vilag/20180211_merkel_magas_arat_fizettunk_a_koalicioert","timestamp":"2018. február. 11. 20:33","title":"Merkel: Magas árat fizettünk a koalícióért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]