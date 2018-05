Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d0569c16-2728-413e-a880-bb3f9a051ee4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bemutatták a Surface Hub újabb változatát. A digitális tábla a szó szoros értelmében többfelhasználós lett, és egyfajta legóként több eszköz is egymás mellé építhető.","shortLead":"Bemutatták a Surface Hub újabb változatát. A digitális tábla a szó szoros értelmében többfelhasználós lett, és egyfajta...","id":"20180522_microsoft_surface_hub2_tobbfelhasznalos_digitalis_tabla_csoportmunka","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d0569c16-2728-413e-a880-bb3f9a051ee4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b8ce0d9-95e0-449e-a620-afb39d4c2585","keywords":null,"link":"/tudomany/20180522_microsoft_surface_hub2_tobbfelhasznalos_digitalis_tabla_csoportmunka","timestamp":"2018. május. 22. 10:03","title":"Videó: Nem semmi, ahogy a Microsoft továbbfejlesztette digitális tábláját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fd78420d-5c04-48fe-8c04-e7336d1bd10d","c_author":"Szekeres W. István","category":"vilag","description":"A magyar belpolitika langyos állóvíz ahhoz képest, amit az exjugoszláv államok és szomszédaik produkáltak a kilencvenes évek óta. A Balkán történetében mindenre volt már példa, amit Magyarországon politikai újdonságnak élünk meg.","shortLead":"A magyar belpolitika langyos állóvíz ahhoz képest, amit az exjugoszláv államok és szomszédaik produkáltak a kilencvenes...","id":"20180521_Az_ellenzeki_bojkott_sikerei_es_kudarcai__Montenegroban","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fd78420d-5c04-48fe-8c04-e7336d1bd10d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e73565b7-d869-4bfd-af16-cc73a5c7d651","keywords":null,"link":"/vilag/20180521_Az_ellenzeki_bojkott_sikerei_es_kudarcai__Montenegroban","timestamp":"2018. május. 21. 12:30","title":"Volt, ahol az ellenzék megpróbálta a parlamenti bojkottot, de az csúnyán besült ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4b25f720-18c7-4389-92db-69c14a97ff4a","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Benkő Tibor: Megvan a pénz a Zrínyi 2026 tervre.","shortLead":"Benkő Tibor: Megvan a pénz a Zrínyi 2026 tervre.","id":"20180522_Haderofejlesztes_40_helikopter_kellene","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4b25f720-18c7-4389-92db-69c14a97ff4a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9c656cbb-52f2-45d8-b3ea-24c2535d426f","keywords":null,"link":"/itthon/20180522_Haderofejlesztes_40_helikopter_kellene","timestamp":"2018. május. 22. 08:19","title":"Haderőfejlesztés: 40 helikopter kellene","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c78bd868-bb4e-4aa4-b39c-c61020b9273d","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Nem mindenki mehet férjhez egy herceghez, de a brit bevándorlási törvények annyira szigorúak és bonyolultak, hogy sok pár elbukik az akadálypályán, s ezért elmarad az esküvő is.\r

","shortLead":"Nem mindenki mehet férjhez egy herceghez, de a brit bevándorlási törvények annyira szigorúak és bonyolultak, hogy sok...","id":"20180522_Csak_most_kezdodik_Meghan_kalvariaja_a_bevandorlassal","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c78bd868-bb4e-4aa4-b39c-c61020b9273d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"81c9fbc5-cbff-491c-9be4-7456c135dab8","keywords":null,"link":"/vilag/20180522_Csak_most_kezdodik_Meghan_kalvariaja_a_bevandorlassal","timestamp":"2018. május. 22. 17:26","title":"Csak most kezdődik Meghan Markle kálváriája a bevándorlással","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d08945e3-5cfb-4595-a768-eae6a3dcd6f3","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A tenisz aranykora ez, ahol két hipersztár váltogatja egymást a világranglista élén.","shortLead":"A tenisz aranykora ez, ahol két hipersztár váltogatja egymást a világranglista élén.","id":"20180521_Csere_elony_Nadalnal","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d08945e3-5cfb-4595-a768-eae6a3dcd6f3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c19ed3d6-ea76-4ee6-91d8-f583241cdba7","keywords":null,"link":"/sport/20180521_Csere_elony_Nadalnal","timestamp":"2018. május. 21. 10:13","title":"Csere: előny Nadalnál!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"110ecbd9-2aab-433c-87ff-8518d131d5ae","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A bajor márka kompakt divatterepjárója hamarosan vadonatúj sportváltozatokban is elérhető lesz. ","shortLead":"A bajor márka kompakt divatterepjárója hamarosan vadonatúj sportváltozatokban is elérhető lesz. ","id":"20180521_kemvideo_nurburgring_bmw_x3_m_competition_tuning_divatterepjaro_suv","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=110ecbd9-2aab-433c-87ff-8518d131d5ae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e6147f95-3d02-4d98-8de2-914bcbc643f5","keywords":null,"link":"/cegauto/20180521_kemvideo_nurburgring_bmw_x3_m_competition_tuning_divatterepjaro_suv","timestamp":"2018. május. 21. 09:21","title":"Kémvideón az új BMW X3 M - 475 lóerős lesz a legdurvább változat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b72d1b57-50eb-4b59-be54-68eb2375085a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A bajor márka megkezdte legújabb kanyarvadász sportgépének, az izmos és könnyű M3 CS-nek a forgalmazását.","shortLead":"A bajor márka megkezdte legújabb kanyarvadász sportgépének, az izmos és könnyű M3 CS-nek a forgalmazását.","id":"20180522_bmw_m3_cs_nemet_sportauto_limitalt_szeria_tuning_m4_competition_package","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b72d1b57-50eb-4b59-be54-68eb2375085a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8e8d47e7-ee0f-4b6b-9f77-a7ed34c8f7da","keywords":null,"link":"/cegauto/20180522_bmw_m3_cs_nemet_sportauto_limitalt_szeria_tuning_m4_competition_package","timestamp":"2018. május. 22. 08:21","title":"A BMW tovább feszítette a húrt: itt a kőkemény BMW M3 CS","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"041e3e55-f99b-4c19-a8b3-8fe798cc19c7","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A gép hidraulikus rendszerével volt gond, nem működött az orrfutómű. ","shortLead":"A gép hidraulikus rendszerével volt gond, nem működött az orrfutómű. ","id":"20180522_Orral_elorebukva_hajtott_vegre_kenyszerleszallast_egy_gep_SzaudArabiaban__video","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=041e3e55-f99b-4c19-a8b3-8fe798cc19c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e2fcf47b-cf1b-45d5-bafd-59d5f2310a36","keywords":null,"link":"/vilag/20180522_Orral_elorebukva_hajtott_vegre_kenyszerleszallast_egy_gep_SzaudArabiaban__video","timestamp":"2018. május. 22. 13:08","title":"Orral előrebukva hajtott végre kényszerleszállást egy gép Szaúd-Arábiában – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]