Az új, tisztán elektromos hajtású Ford Explorer akkumulátorát ugyanis már nagyjából 26 perc alatt fel lehet tölteni 10-ről 80 százalékra egy 185-kW-os egyenáramú gyorstöltővel – ilyet ma már egyre több helyen találni hazánkban is, igaz, egyelőre főként az autópályák környékén. A hvg.hu újságírója által is tesztelt Ford Explorer hatótávja egyébként bő 600 kilométer, ami azt jelenti, hogy még 80 százalékos töltöttség esetén is 480 kilométert tudunk megtenni vele, ami már bőven elég a napi használathoz, de még egy hosszabb utazás során sem vall szégyent.

A világ tehát öles léptekkel halad az elektromos autók hatalomátvétele felé, az újabb modellek egyre nagyobb távolságot tudnak megtenni egy feltöltéssel, az energia felhasználása egyre optimálisabb, a töltés pedig egyre gyorsabb lesz, köszönhetően az egyre fejlettebb akkumulátoroknak és nagyobb teljesítményű töltőknek.

Mielőtt továbblépnénk, beszéljünk egy kicsit az említett 26 percről. A belső égésű motorral szerelt autók sofőrjei erre talán csak legyintenek, mondván, ez rengeteg idő. Érdemes azonban nekik is átgondolni, hogy hosszabb utazás közben mennyi időt töltenek a benzinkúton, például egy autópályán. Lássuk csak: tankolás (feltéve, ha egyből találunk szabad kútoszlopot, ellenkező esetben egy kis várakozással kezdünk), ablakmosás, nézelődés a benzinkút shopjában, sorban állás, matricavásárlás, kávézás, egy szendvics elfogyasztása, mosdó használata, majd egy kis nyújtózkodás a továbbindulás előtt. Ezek együtt már bőven kiadják azt az időt, ami egy Ford Explorer akkumulátorainak a töltéséhez szükséges, már csak azért is, mert értelemszerűen az említett 26 perchez sem kell foggal-körömmel ragaszkodnunk: rövidebb idő alatt is nyerhető arányosan annyi hatótáv, amennyire a következő töltőállomásig szükségünk lehet. Ráadásul egy elektromos autónál sincs szó arról, hogy malmozva ácsorognánk a kocsi mellett, amíg dolgozik a töltő: nem várakozásról, hanem a töltés közben hasznosítható időről van tehát szó.

A megrögzött benzinvérű sofőröknek épp ezért érdemes feltenni a következő kérdést: fel tudják tölteni a belső égésű motoros autó tankját, miközben otthon alszanak vagy az irodában dolgoznak? Ugye, hogy nem? Ez természetesen nem értékítélet, csupán arra mutatunk rá vele, hogy a tisztán elektromos hajtású gépkocsikat a kezdeti ismerkedés után egyáltalán nem kell olyan drámaian máshogy használni, ha pedig ehhez hozzászoktunk, nem fogunk visszavágyni egy dízelbe vagy benzinesbe.

Ha hosszabb útra indulunk, mindenképpen meg fogunk állni néhány óránként, ha hív a természet, vagy ha meginnánk egy kávét és nyújtóznánk egyet az útmenti pihenőben. A fentiekhez hasonlóan összegyűjtöttünk néhány további ötletet, hogy mi mindenre hasznosítható még szűk fél óra.

A fejlődő technológiának köszönhetően ma már egyre több a “digitális nomád”, akik a laptopjuk és a mobil internet segítségével bármikor, bárhonnan tudnak dolgozni, így akár a töltési időt is kihasználhatják. A 26 perc bőven elég lehet a napi emailek átnézésére, egy gyors online megbeszélés lebonyolítására, vagy épp a napi teendők rendszerezésére.

Persze nem csak munkával lehet tölteni az időt, így akár egy könnyű reggelit-ebédet is elfogyaszthatunk, amíg a Ford Explorer is “táplálkozik”, különösen, hogy a gyorstöltővel is felszerelt benzinkutaknál általában jobb minőségű kávézót vagy akár éttermet is találunk. Egy kávé vagy egy szendvics mellett pedig elolvashatunk egy fejezetet a kedvenc könyvünkből, vagy folytathatjuk a kedvenc podcastunk hallgatását.

Szuper “énidő” ez a pár perc, ilyenkor akár az elménket is pallérozhatjuk: az okostelefonokra letölthető számtalan tanuló-applikáció segítségével fejleszthetjük a nyelvtudásunkat, vagy akár egy teljesen új készséget is elsajátíthatunk. Az interneten számtalan online tanfolyamot és kurzust is elvégezhetünk, egy töltésnyi idő alatt pedig épp meg lehet hallgatni egy rövidebb előadást vagy fejezetet a tananyagból.

A streaming-oldalak kínálatából is válogathatunk, hiszen rengeteg az olyan tévésorozat, amelynek epizódjai a 20-25 perces idősávba esnek, ezzel pedig már át is hidaltuk a töltési időt. Jó hír, hogy az autópályák melletti, nagyobb – és természetesen gyorstöltővel ellátott – benzinkutaknál már egyre gyakoribb az ingyenes wifi-kapcsolat is, így a letöltéssel sem lesz probléma.

Az okostelefonok világában pedig nem lehet elégszer felhívni a figyelmet rá, hogy ezek használata vezetés közben szigorúan tilos, és baleset-, illetve életveszélyes lehet, ezért inkább a töltés perceit használjuk ki a közösségi oldalak végigpörgetésére és a kevésbé fontos telefonbeszélgetések lebonyolítására. Természetesen a Ford Explorer fedélzetén találunk Bluetooth-kihangosítót is (a legmodernebb, SYNC4 fedélzeti szoftver pedig gondoskodik a gyors és stabil csatlakozásról), de ha videohívást bonyolítanánk, azt inkább álló helyzetben tegyük!

A töltési időt akár arra is felhasználhatjuk, hogy felhívjuk rég nem látott szeretteinket, rokonainkat, vagy csak hátradőlhetünk az Explorer kényelmes üléseinek egyikében, és egy kis meditációval pihenhetünk rá az előttünk álló útra.

Ha nyaralni indulunk, vagy olyan helyre utazunk, ahol még nem jártunk korábban, szinte biztos, hogy autópályán fogjuk megközelíteni a célpontunkat, így nem lesz probléma gyorstöltőt találni. A rövidke töltési időt pedig kihasználhatjuk arra is, hogy megtervezzük a következő pár napunkat. A Google Térkép és hasonló online szolgáltatások segítségével összeállíthatjuk a “bakancslistánkat”, azokról a helyekről, amelyeket feltétlenül meg szeretnénk nézni, de akár a napi étkezéseket is megtervezhetjük az úti célunk legjobb bisztróiban és éttermeiben.

A hasznosat összeköthetjük a hasznossal is: amíg az autó tölt, elintézhetjük a heti bevásárlást – különösen, hogy ma már nem kell nagyítóval keresni az olyan szuper- vagy hipermarketet, amelynek a parkolójában gyorstöltőt is találunk. De akár befizethetjük a számlákat (akár online, akár a postán), vagy épp az autó takarítását is letudhatjuk, két legyet ütve egy csapásra. Ha gyorstöltő közelébe esik, szintén beleférhet az időbe beugrani a fodrászhoz egy gyors frizura-igazításra, ha pedig van kutya a családban, a töltés ideje alatt sort keríthetünk a napi sétára vagy egy kis játékra a négylábúval.

Ha nem egyedül utazunk, a családtagjainkkal, barátainkkal is kitalálhatunk közös programokat erre a rövidke időre. Egy pakli kártya vagy egy kisméretű, “utazós” társasjáték például ideális útitársnak bizonyulhat ilyen esetekben.

Mint látható, egy elektromos autó – pontosabban az új Ford Explorer – töltése ma már nem számít ördöngösségnek, és még azt a rövidke időt sem fogjuk igazán érzékelni, ha a fentiekben részletezett ötleteket bevetjük. Ezen a ponton még érdemes talán megjegyezni, hogy egy átlagos autós naponta körülbelül 50 kilométert tesz meg, amit az elektromos Explorer egy töltéssel több mint tízszer képes teljesíteni, mielőtt töltőre lenne szüksége. Az otthoni vagy irodai töltő használatával pedig ez is bőséggel pótolható, mire reggel vagy a munkaidő végén újra kocsiba kellene ülnünk, így a “hatótávparát” lassan el lehet felejteni.