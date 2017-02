Az év elejét minden autóért rajongó ember tűkön ülve várja, tavasszal ugyanis két nagyon fontos esemény is történik. Márciusban, a Genfi Autószalonon kiderül, melyik modell lesz idén az év autója, egy hónappal később pedig Amerikára figyel mindenki. Áprilisban ugyanis a New York-i Autószalonon árulják majd el a szervezők, melyik kocsi érdeméli ki idén a világ legjobb autója címet.

A mezőny természetesen idén is igen erős, van köztük német, olasz, de még cseh autó is. A döntőbe az alábbi 10 autó került be:

Audi A5/S5 Coupe

Audi Q2

Audi Q5

Fiat/Abarth 124 Spider

Honda Civic

Jaguar F-Pace

Mazda CX-9

Skoda Kodiaq

Toyota C-HR

Volkswagen Tiguan

A fenti autók mellett további kategóriák is vannak még a versenyben. Ilyen például a világ legjobb városi autója cím:

BMW i3 (94Ah)

Citroen C3

Ford Ka+

Smart Cabriolet

Suzuki Ignis

A világ legjobb luxusautója elismerés:

Bentley Bentayga

BMW 5 Series

Hyundai Genesis G90

Mercedes E-Class

Volvo S90/V90

A világ legjobb sportkocsijai:

Aston Martin DB11

Audi R8 Spyder

Honda/Acura NSX

McLaren 570S

Porsche 718 Boxster/Cayman

A világ legjobb zöldautói:

Chevrolet Bolt

Honda Clarity

Hyundai Ioniq

Tesla Model X

Toyota Prius Prime

És a világ legjobb formaterve:

Audi A5/S5 Coupe

Jaguar F-Pace

Mazda CX-9

Mercedes S-Class

Toyota C-HR

