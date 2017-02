[{"available":true,"c_guid":"d5723293-7916-4542-a828-c70fe7d36ea4","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az akrobatikus bartender 16 évesen már Európa-bajnok volt, most egykezes üvegpörgetés számban döntött rekordot. 146-szor pörgetett egy perc alatt.","shortLead":"Az akrobatikus bartender 16 évesen már Európa-bajnok volt, most egykezes üvegpörgetés számban döntött rekordot...","id":"20170220_Guinnessrekordot_dontott_egy_magyar_bartender","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d5723293-7916-4542-a828-c70fe7d36ea4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a3671762-408b-447a-9b70-e78f5acc41ee","keywords":null,"link":"/elet/20170220_Guinnessrekordot_dontott_egy_magyar_bartender","timestamp":"2017. február. 20. 11:51","title":"Guinness-rekordot döntött egy magyar bartender","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8db8cadf-7f5f-4ba9-b788-6a173a5ba432","c_author":"Gergely Márton, Mizsur András","category":"itthon","description":"A párttá alakuló Momentum Mozgalom vezetői tudni vélik, hol buktak el az előttük járó pártok: nem jutottak ki Budapestről. Fekete-Győr András és Pottyondy Edina vallja, nem kell nekik minden lépésükhöz reflektorfény, a következő hetekben helyi problémákon szeretnének segíteni, és ezzel bizonyítani, hogy a politika igenis lehet vonzó. A 266 ezer budapesti aláírás leadása után úgy számolnak: ennél több szavazatra lesznek képesek a 2018-as választásokon.","shortLead":"A párttá alakuló Momentum Mozgalom vezetői tudni vélik, hol buktak el az előttük járó pártok: nem jutottak ki...","id":"20170220_Momentum_mozgalom_olimpia_valasztas2018_interju","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8db8cadf-7f5f-4ba9-b788-6a173a5ba432&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a6df7d9f-4f51-4e12-a44f-fe2b2d946420","keywords":null,"link":"/itthon/20170220_Momentum_mozgalom_olimpia_valasztas2018_interju","timestamp":"2017. február. 20. 06:30","title":"Momentum: 2018-ban minden választókörzetben lesz önálló jelöltünk - interjú a párttá alakulásról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e0faeff9-9620-4e1d-9685-88d3fb97169f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A jövőt kutató milliárdos Elon Musk szerint a gépek hatalomátvétele a munkahelyeken hamarosan szükségessé teszi, hogy munka nélkül is pénzt kapjanak az államtól az emberek. De úgy véli, lesz itt egy, a pénznél sokkal nagyobb gondunk is.","shortLead":"A jövőt kutató milliárdos Elon Musk szerint a gépek hatalomátvétele a munkahelyeken hamarosan szükségessé teszi...","id":"20170220_feltetel_nelkuli_altalanos_alapjovedelem_elon_musk","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e0faeff9-9620-4e1d-9685-88d3fb97169f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2154bd7b-9a7c-4f22-bb9d-634283e758bf","keywords":null,"link":"/tudomany/20170220_feltetel_nelkuli_altalanos_alapjovedelem_elon_musk","timestamp":"2017. február. 20. 07:02","title":"Elon Musk bemondta: munka nélkül is fizetést kellene adni mindenkinek, nem is olyan soká","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"219058a0-bb31-4bf6-bf34-3ea7f4aa2a1e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem sokkal korábban azt mondta, pártügy lett, amelynek kétséges a sorsa.","shortLead":"Nem sokkal korábban azt mondta, pártügy lett, amelynek kétséges a sorsa.","id":"20170220_orban_olimpia_nemzeti_ugy_partugy","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=219058a0-bb31-4bf6-bf34-3ea7f4aa2a1e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"47ad8961-8707-498b-9979-115bc9372f7c","keywords":null,"link":"/itthon/20170220_orban_olimpia_nemzeti_ugy_partugy","timestamp":"2017. február. 20. 14:59","title":"Orbán Viktor: \"Nemzeti ügy az olimpia\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"80be6b16-1346-4750-9946-bc235902fd8f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A vasárnap érkező Huawei P10 rövid videós előzetesében a telefon véletlenül sem kerül elő, mégis kitalálhatjuk belőle, mi is lesz az idei modell újítása.","shortLead":"A vasárnap érkező Huawei P10 rövid videós előzetesében a telefon véletlenül sem kerül elő, mégis kitalálhatjuk belőle...","id":"20170220_huawei_p10_dupla_elulso_kamera_szelfikamera","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=80be6b16-1346-4750-9946-bc235902fd8f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"64265fb9-429b-48c5-ad12-7052d99e16de","keywords":null,"link":"/tudomany/20170220_huawei_p10_dupla_elulso_kamera_szelfikamera","timestamp":"2017. február. 20. 11:01","title":"A Huawei elárulta a titkot, mi lesz az újítás a csúcstelefonjában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe2ed8c9-ebc3-4483-abbd-60233be2a278","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A SpaceX ember nélküli űrhajója mintegy 2 és fél tonna rakományt, utánpótlást és kísérleti anyagokat visz magával.","shortLead":"A SpaceX ember nélküli űrhajója mintegy 2 és fél tonna rakományt, utánpótlást és kísérleti anyagokat visz magával.","id":"20170219_Nemzetkozi_Urallomas_SpaceX_teherurhajo_Dragon_Falcon_9","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fe2ed8c9-ebc3-4483-abbd-60233be2a278&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d0b8e5f3-e649-444c-887c-c0093578b044","keywords":null,"link":"/tudomany/20170219_Nemzetkozi_Urallomas_SpaceX_teherurhajo_Dragon_Falcon_9","timestamp":"2017. február. 19. 17:48","title":"Sikerült: a Nemzetközi Űrállomás felé tart a SpaceX teherűrhajója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3fe8ac37-f049-4df7-815f-ca0b66dfd242","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A hétvégére viszont megint záport, hózáport jósol a meteorológiai szolgálat.","shortLead":"A hétvégére viszont megint záport, hózáport jósol a meteorológiai szolgálat.","id":"20170219_Napsutes_15_fok_eso_szel_is_lesz_a_jovo_heten","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3fe8ac37-f049-4df7-815f-ca0b66dfd242&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6524cd0c-d884-43df-b7a2-9a3dcd6c9631","keywords":null,"link":"/itthon/20170219_Napsutes_15_fok_eso_szel_is_lesz_a_jovo_heten","timestamp":"2017. február. 19. 17:23","title":"Napsütés, 15 fok, eső, szél is lesz a jövő héten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c5845552-f6cc-4747-a924-5a75fccc798c","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A Nemzeti Adó- és Vámhivatal az amerikai hatóságtól kapott pénzintézeti számlainformációkat veti össze a magyarországi adózók bevallási adataival. Az érintettek mentesülhetnek a szankciók alól, a revizorok támogató eljárás keretében önellenőrzési ajánlattal keresnek meg mintegy másfélezer adózót - jelentette be Tállai András, a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) államtitkára.\r

","shortLead":"A Nemzeti Adó- és Vámhivatal az amerikai hatóságtól kapott pénzintézeti számlainformációkat veti össze a magyarországi...","id":"20170219_NAVvizsgalat__jonnek_az_amerikai_jovedelmek","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c5845552-f6cc-4747-a924-5a75fccc798c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d52395f3-0420-47b5-aba0-d8920e14e7e3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20170219_NAVvizsgalat__jonnek_az_amerikai_jovedelmek","timestamp":"2017. február. 19. 09:13","title":"NAV-vizsgálat - jönnek az amerikai jövedelmek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]