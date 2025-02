A Ford pár éve merész húzással lépett be az elektromos autók piacára: a Ford Mustang legendáját meglovagolva azonos néven dobta piacra a karakterében teljesen eltérő, szellemiségében azonban az ikonikus V8 sportkupé méltó családtagjának tekinthető Ford Mustang Mach-E elektromos SUV-t, a kínálatban jelenleg is elérhető népszerű Mustang GT és Dark Horse 5 literes V8 modell mellett.

A névválasztást akkor nagy meglepetés, a Mustang-hívők részéről pedig némi felháborodás is követte – azonban a Mach-E parádés teljesítményével meggyőzte a kétkedőket. Ennek fényében talán kevésbé meghökkentő, hogy az amerikai márka ugyanezzel a recepttel fordult az “európai Mustangnak” tekinthető Ford Capri újratervezéséhez.

Az idézőjeles megnevezés nem véletlen, a Ford ugyanis pontosan ezzel a céllal dobta piacra a Ford Capri első generációját 56 évvel ezelőtt. Az 1969-es modell a Mustang sikerének nyomdokain jött létre: dinamikus formaterv, változatos motorpaletta, megfizethető ár, emellett azonban kifejezetten a teljesítményorientált vevőket célozták meg vele, nem véletlen, hogy egy időben a Forma-1 legenda Sir Jackie Stewarttal reklámozták.

Az első generáció, azaz a Ford Capri Mk I. után 1974-ben rántották le a leplet a Ford Capri Mk II-ről, jelentősen kibővült motorválasztékkal, míg a harmadik, egyben talán a Ford Capri legendáját legjobban megszilárdító generációt, azaz a Mk III-at 1978-ban dobták piacra. A típusnak Európa-szerte komoly kultusza alakult ki. Kimondottan népszerű volt például Németországban, illetve az Egyesült Királyságban futó The Professionals című sorozat révén a szigetországban is sok rajongót szerzett. Az “európai Mustang” gyártása végül 1986-ban lezárult, abban az évben, amikor bemutatták a Ford Escort negyedik generációját.

Villanymotorral is a Mustang nyomában

A Ford 2023-ban jelentette be a Capri név visszatérését, immár egy teljesen új, elektromos SUV formájában, ahogyan a Mach-E esetében is tették. A Ford Capri EV – ez az új modell pontos neve – egy modern crossover, amely az elektromos autózás követelményeihez igazodva tágabb utasteret, fenntarthatóbb meghajtást és fejlett technológiákat kínál. A modell már teljes egészében a Ford jövőjét testesíti meg, igazodva a modern piaci igényekhez: belső égésű motor helyett – a márka jelenlegi stratégiája mentén – tisztán elektromos meghajtást kapott, a kupés formavilágot pedig egy sportos crossover dizájn váltotta fel.

A Ford Capri EV alapját adó elektromos MEB platform hasonló, mint amelyet már az új Ford Explorer EV esetében is alkalmaztak, annál valamivel hosszabb. Ez meghatározza az autó dimenzióit is: 4734 milliméter hosszú, 1872 milliméter széles, 1626 milliméter magas, a tengelytávja pedig 2767 milliméter. Azaz hozza egy mai SUV méreteit, tágas beltérrel, és remekül is pakolható: 572 literes csomagtere a hátsó ülések ledöntésével több mint 1500 literesre növelhető.

Megjelenésében abszolút hozza a legendás előd dinamikus, áramvonalas kiállását, különösen a 21 hüvelykes könnyűfém felnikkel, a szigorú világítótestekkel, a hosszú motorháztetővel és letisztult vonalaival. A reklámanyagokon szereplő élénk sárga és kék festés sem véletlen: míg a már említett Red-Dot Design díjas Explorert jóval szolidabb színekkel kínálják, a Capri esetében a markáns árnyalatok is a múlt előtt tisztelegnek, miközben mutatják a jövőbe vezető utat.

Az új Ford Capri két – tisztán elektromos – hajtáslánccal rendelhető: a hátsókerék-meghajtású változat 286, az összekerekes csúcskivitel 340 lóerővel támad. Többféle akkumulátorcsomaggal rendelhető: a standard változat 52, míg az “extended range” verzió 77, illetve 79 kWh-s megnövelt kapacitású akkucsomagot kapott, amelyek közül a 77 kWh – hátsókerék hajtás esetén – akár 627 km-es hatótávra is elegendő lehet.

Az autó akkumulátorait Type2, illetve kombinált CCS csatlakozós kábellel lehet tölteni, maximum 185 kilowattos egyenárammal (DC), amelynek köszönhetően a megnövelt kapacitású akkumulátorral szerelt, összkerékhajtású Capri körülbelül 26 perc alatt tölthető fel 10-ről 80 százalékra.

A beltér is a jelen, illetve a jövő jegyében készült: letisztult, praktikus és modern. A 14,6 hüvelykes függőleges érintőképernyő már a Mustang Mach E-ben is jó ötletnek bizonyult, de itt egy picit továbbgondolták: egy mozdulattal feljebb lehet tolni, amitől meredekebb szögben láthatjuk majd. Ennek további funkciója, hogy elő lehet varázsolni a műszerfalba épített USB-C töltőket, valamint egy rejtett, zárható rekeszt, ahol az értéktárgyainkat helyezhetjük el. A hatszöget idéző kormány (ez a forma köszön vissza a visszapillantóról is) alsó küllője pedig kedves tisztelgés a Ford Capri sportos legendája előtt.

Alapfelszereltségben is kényelmesek a fűthető első sportülések és a masszázsfunkciós vezetőülés, míg a modell választható AGR hitelesített ergonómiájú első ülésekkel is, amit a német AGR (Aktion Gesunder Rücken), azaz a hát- és a gerinc egészségéért kampányoló szervezet által kibocsátott tanúsítvány is szavatol. A lábtér is a prémium kategóriát idézi, különösen, hogy a villanymotorok miatt ebben az autóban nincs kardánalagút, így a hátul utazóknak sem kell ehhez igazodniuk. A komfortot tovább fokozza a panoráma üvegtető, amely természetes fénnyel árasztja el az utasteret, speciális bevonatának köszönhetően azonban még közvetlen napsütésben sem melegszik fel túlságosan.

Az autó a sofőr szeme elé, a szélvédőre is kivetíti a legfontosabb információkat, egy úgynevezett head-up display segítségével, ami hasznos, hiszen így egy pillanatra sem kell levenni a szemünket az útról.

Az új modell is megkapta a Ford legújabb infotainment rendszerét, a SYNC 4-et, azaz abszolút jövőálló a járgány, különösen, hogy támogatja a vezeték nélküli töltést, és a jelenlegi legmodernebb vezetőtámogató rendszerekkel (adaptív tempomat, sávtartó elektronika, parkolóasszisztens) segíti a sofőrt. A Ford parkolóasszisztenséről elmondható, hogy az egyik legjobb a piacon, így a jókora SUV leparkolása is gyerekjáték.

A Ford Capri EV egy kulcsfontosságú modell a Ford jövőbeni terveiben. Az autó egyike azoknak az elektromos modelleknek, amelyekkel a Ford az európai jelenlétét erősíti, közvetlen európai gyártással, azaz a Ford kölni elektrifikációs központjából. A cég stratégiája szerint 2035-re teljesen elektromos flottára állnak át az öreg kontinensen, és az elektromos Capri egyike azoknak a modelleknek, amelyek ezt a fejlődést támogatják. A modell a márka azon törekvését is jól mutatja, hogy az elektromos autókat nem csak praktikus, hanem emocionális választásként is pozicionálják. Az autót nem csupán a hatékonyság és fenntarthatóság jellemzi, hanem a vezetési élményre is a Fordtól megszokott, kiemelt figyelmet fordítottak, ezzel új színvilágot hozva az elektromos autók mai piacára, több mint 100 éves európai örökséggel rendelkező volumengyártóként

Összességében kijelenthető, hogy az elektromos Ford Capri nem pusztán egy klasszikus név feltámasztása, hanem egy új irányt mutat a Ford jövőjét nézve. Az új Capri bátor lépés, amely az elektromos korszak sportosabb oldalát is bemutatja. Így akár nosztalgiával, akár érdeklődéssel fogadjuk a modellt, egy dologban biztosak lehetünk: a legendás név visszatért, teljesen új formában, de egyazon szellemiséggel.