[{"available":true,"c_guid":"2aadeb1e-2254-4e47-bc1a-01eda57a6d7e","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"itthon","description":"Az LMP, az Együtt és a Párbeszéd is győzelemként értékelte, hogy a kormány visszavonja az olimpiai pályázatot, de ugyanakkor felháborodtak azon, hogy a kormány nem mer népszavazást tartani. ","shortLead":"Az LMP, az Együtt és a Párbeszéd is győzelemként értékelte, hogy a kormány visszavonja az olimpiai pályázatot, de...","id":"20170222_Az_ellenzek_gyozelemkent_ertekeli_az_olimpiai_palyazat_visszavonasat","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2aadeb1e-2254-4e47-bc1a-01eda57a6d7e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ff63d3cd-0088-419d-8d80-2dd329101a67","keywords":null,"link":"/itthon/20170222_Az_ellenzek_gyozelemkent_ertekeli_az_olimpiai_palyazat_visszavonasat","timestamp":"2017. február. 22. 21:49","title":"Az ellenzék győzelemként értékeli az olimpiai pályázat visszavonását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b2d6755f-4cc2-463f-8348-b923910e3679","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Számottevően olcsóbbak is lehetnének a magyar hitelek az MNB szerint. Ehhez az kellene, hogy mindenkinek kötelező legyen hozzájárulnia ahhoz, hogy teljes adósmúltja megismerhető legyen. Arról már most is vannak információik bankoknak, ha valaki rendben törleszt, ez azonban úgy fest, nem gyakorol különösebb hatást a hitelek árazására.","shortLead":"Számottevően olcsóbbak is lehetnének a magyar hitelek az MNB szerint. Ehhez az kellene, hogy mindenkinek kötelező...","id":"20170223_Pontosan_torlesztette_hitelet_Na_es","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b2d6755f-4cc2-463f-8348-b923910e3679&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"25fdba9b-8170-4050-a53b-d66cc3038c61","keywords":null,"link":"/kkv/20170223_Pontosan_torlesztette_hitelet_Na_es","timestamp":"2017. február. 24. 11:59","title":"Sokkal olcsóbbak is lehetnének a hitelek, ha ...","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bec2c35b-fa3d-4178-a92c-5c2444b7fbda","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Model S P100D-t feltették egy fékpadra, majd bekapcsolták a Nevetséges üzemmódot.","shortLead":"A Model S P100D-t feltették egy fékpadra, majd bekapcsolták a Nevetséges üzemmódot.","id":"20170224_tesla_model_s_elektromos_auto","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bec2c35b-fa3d-4178-a92c-5c2444b7fbda&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"896bc22a-f373-4ac7-b12b-baa5eaec233a","keywords":null,"link":"/cegauto/20170224_tesla_model_s_elektromos_auto","timestamp":"2017. február. 24. 08:26","title":"Megmérték az eddigi legvadabb Tesla teljesítményét, és alig hittük el, mi lett a végeredmény","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"557f522f-9adb-4e1f-8a75-f17b7db38fe8","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Az angol labdarúgó-bajnokságban címvédő Leicester City menesztette Claudio Ranieri vezetőedzőt.","shortLead":"Az angol labdarúgó-bajnokságban címvédő Leicester City menesztette Claudio Ranieri vezetőedzőt.","id":"20170223_elfogyott_a_turelem_leicesterben","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=557f522f-9adb-4e1f-8a75-f17b7db38fe8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"54d002fa-41c0-4fc0-a039-0d44a8e098d7","keywords":null,"link":"/sport/20170223_elfogyott_a_turelem_leicesterben","timestamp":"2017. február. 23. 21:43","title":"Elfogyott a türelem Leicesterben: Ranieri repül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"027d8f81-57d5-4c05-8c5e-e6d1ed9e35e5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem árulja el a Magyar Orvosi kamara, hogy felfüggesztették-e tagságát annak a veszprémi onkológus-nőgyógyásznak, akit decemberben jogerősen elítéltek, mert pénzt kért a betegektől életmentő műtétekre. A Magyar Idők írta meg, hogy két évig nem praktizálhat, de ezt sem a kamara, sem az orvos ügyvédje nem erősítette meg. A kórház főigazgatója azt mondta: a nőgyógyász dolgozik. A Rezidensek és Szakorvosok Szakszervezete nem érti a titkolózást – hangzott el a csütörtöki RTL Híradóban.","shortLead":"Nem árulja el a Magyar Orvosi kamara, hogy felfüggesztették-e tagságát annak a veszprémi onkológus-nőgyógyásznak, akit...","id":"20170223_halapenz_miatt_elitelt_orvos_meg_mindig_zavaros_a_MOK_eljarasa_az_orvos_most_is_dolgozik","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=027d8f81-57d5-4c05-8c5e-e6d1ed9e35e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"811a69d5-36c1-4828-96d6-1c5e228fd666","keywords":null,"link":"/itthon/20170223_halapenz_miatt_elitelt_orvos_meg_mindig_zavaros_a_MOK_eljarasa_az_orvos_most_is_dolgozik","timestamp":"2017. február. 23. 21:15","title":"Hálapénz miatt elítélt orvos: még mindig zavaros a MOK eljárása, az orvos most is dolgozik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0b53adfe-84b7-41c2-91bb-4f4d4b3b6a2a","c_author":"Bihari Ádám","category":"itthon","description":"Megértjük, hogy a magyar gazdaságnak és a magyar cégeknek fájdalmasak az Oroszország elleni szankciók, de a veszély, ami ránk leselkedik, most fontosabb ennél\" - mondta Daniel Fried, az amerikai Külügyminisztérium szankciókért felelős megbízottja, aki nyáron Budapesten is járt, hogy kormányzati tisztviselőkkel tárgyaljon az ügyben. Arról is beszélt, hogy a volt NAV-elnököt is érintő kitiltások érvényben maradnak, amíg a nyomozás tart. Csütörtökön egy háttérbeszélgetésen válaszolt a hvg.hu kérdéseire. ","shortLead":"Megértjük, hogy a magyar gazdaságnak és a magyar cégeknek fájdalmasak az Oroszország elleni szankciók, de a veszély...","id":"20170223_Egyesult_Allamok_orosz_szankciok_Magyarorszag","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0b53adfe-84b7-41c2-91bb-4f4d4b3b6a2a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c3ac495f-dedb-4daa-b00a-bc9ce880e179","keywords":null,"link":"/itthon/20170223_Egyesult_Allamok_orosz_szankciok_Magyarorszag","timestamp":"2017. február. 23. 19:30","title":"Amerikai kormány: Magyarországnak fájdalmas, de akkor is maradnak a szankciók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a7e15b5-ac76-4cde-ba84-5965d4b73e30","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Gyors és kedvező eljárást kért a veronai buszbalesetben érintettek számára Balog Zoltán, az emberi erőforrások minisztere, amikor a Groupama Biztosító Zrt. vezérigazgatójával egyeztetett.","shortLead":"Gyors és kedvező eljárást kért a veronai buszbalesetben érintettek számára Balog Zoltán, az emberi erőforrások...","id":"20170222_veronai_buszbaleset_balog_miniszter_egyezetett_a_biztositoval","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8a7e15b5-ac76-4cde-ba84-5965d4b73e30&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ceebc265-5787-4d0f-8b45-f9750ac80816","keywords":null,"link":"/itthon/20170222_veronai_buszbaleset_balog_miniszter_egyezetett_a_biztositoval","timestamp":"2017. február. 22. 19:04","title":"Veronai buszbaleset: Balog miniszter egyeztetett a biztosítóval","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b9fa9d74-d29a-48f0-a12c-0c1dc7c74976","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A big datában utazó Starschemánál tavaly ilyenkor még 57-en dolgoztak, mára azonban már eléri a 150-et is az alkalmazottak száma. Az intenzív növekedéssel bekerültek a leggyorsabban növekvő európai vállalkozások listájára is. ","shortLead":"A big datában utazó Starschemánál tavaly ilyenkor még 57-en dolgoztak, mára azonban már eléri a 150-et is...","id":"20170223_Starschema_sikersztori","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b9fa9d74-d29a-48f0-a12c-0c1dc7c74976&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8acc1368-ef2a-447d-8107-6508d3731425","keywords":null,"link":"/kkv/20170223_Starschema_sikersztori","timestamp":"2017. február. 23. 11:02","title":"Száz embert vettek fel tavaly a magyar sikercégnél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]