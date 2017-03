Hétfőn Az Év Autója 2017 győztes kihirdetésével – a nyertesről itt olvashat bővebben – hivatalosan is megnyitotta kapuit az év legjobban várt autóipari eseménye, a Genfi Autószalon. A rendezvényre azonban nemcsak az autógyártó cégek, és nem csak kézzelfogható kocsikkal készülnek a kiállítók, hanem olyan tervekkel is, amiből jó eséllyel csak 10-20 év múlva lehet valóság. Idén a világ egyik legnagyobb repülőgépgyártó vállalata, az Airbus is a kiállítók között található, akik a sokakat izgalomban tartó repülő autó koncepciójával érkeztek Genfbe – számolt be róla a The Verge.

Az elmúlt években több cég is ebben az irányban kezdett fejleszteni – a szlovákok például már egy olyan prototípussal is előálltak, ami hamarosan rendelhetővé válik –, a koncepció (és a probléma) azonban mindenhol ugyanaz. Meg kell oldani, hogy ugyanolyan hatékonyan közlekedjen a jármű az utakon és a levegőben is, ehhez pedig úgy kell felépíteni a gépet, hogy az úton a szárny és a motorok ne jelentsenek problémát. Az Airbus ezt a problémát egy egészen új irányból közelítette meg.

© Airbus

© Airbus

© Airbus

© Airbus

A Pop.Up névre keresztelt koncepció valójában nem is egy közlekedési eszköz, hanem egy egész rendszer. A lényegét egy kicsi, Smart méretű kapszula jelenti, amivel különböző módon utazhatnánk. Az elképzelés szerint a járművet otthonról rendelhetnénk meg, ami önvezető módban érkezne meg hozzánk. A kocsiba beszállva a rendszer egy parkolóhoz juttatna el, ahol az utast a kabinal együtt egy hatalmas, négy propelleres drón "emelné" le az autó alapjáról. Ugyanezt a kapszulát a Hyperloophoz hasonló vonatba is be lehetne ágyazni, így gyakorlatilag három különböző módon tudnánk vele utazni.

Az egész rendeszer a mesterséges intelligenciára épülne, az autókat és a drónkat is ez irányítaná. Az Airbus a remek formaterveiről ismert Italdesign-nal közösen készítette el, azonban nem túl meglepő módon egyelőre arról nem beszéltrek, hogy mikorra valósulhat meg a terv.

Ha máskor is tudni szeretne hasonló dolgokról, lájkolja a HVG Autó rovatának Facebook-oldalát.