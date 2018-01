1948-ban, a Land Rover bemutatta az első járművét, a Series I-et az amszterdami autószalonon. Három előszériás modellt vittek el a kiállításra és a járművek egyedülálló tulajdonságokkal rendelkeztek, mert a korszak tömeggyártású modelljeihez képest ezeken vastag alumínium karosszériaelemek voltak, galvanizált acélvázszerkezetre épültek és egyedi kivehető rakománytartóval rendelkeztek. (Vélhetően a minőségi anyagok és védőkezelés miatt is maradhatott meg ez a példány a mostoha körülmények ellenére is ilyen állapotban.)

Azok az amszterdami terepjárók ugyanakkor megalapozták az egyik legjobban tisztelt autómárkát az offroad és mára a luxus világában. Igaz, mostanra odáig is eljutottunk, hogy éppen a Defender került ki a márka palettájáról.

Visszatérve az eredeti sztorira, sajnos az egyik ilyen Series I SUV prototípus eltűnt az úton, ami mondjuk úgy, hogy elég érdekes fordulat. Viszont most a Land Rover valahogyan megtalálta és bejelentették, hogy szépen felújítják. Ez az egészen különleges ritkaság látható képeken.

A gyártó szerint 1960-ig normál használatban volt a kocsi, aztán valahol letették évtizedekre, mialatt a motorja el is tűnt. 1988-ban elkezdte valaki felújítani, de ahogyan lenni szokott, végül egy angol kert mélyén várta csak a szebb napokat az egyik eredeti Series I prototípus. Végül, a Land Rover-esek valahogyan ráakadtak, nem is messze onnan, ahol eredetileg is készült a Series I, Solihulnál.

Most, hogy a Land Rover rendelkezik a Series I prototípusával, amelynek igazolták a történetét is, a Jaguar Land Rover Classic egyfajta állagmegőrző felújítást végez majd rajta. A restaurálás elsősorban a mechanikus javításokra összpontosít, miközben megpróbálják megőrizni a jelenlegi állapotot is, beleértve az eredeti zöld festék maradványait a teherautó belsejében és kívül.

A Land Rover a projekt várható befejezésének idejéről nem is nyilatkozott.

