[{"available":true,"c_guid":"6584d0d0-c3db-494e-81d9-057494cb9fee","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Garantált, hogy ezekből a nyitható tetejű sportkocsikból igen ritkán jön majd szembe velünk egy-egy példány az utakon.","shortLead":"Garantált, hogy ezekből a nyitható tetejű sportkocsikból igen ritkán jön majd szembe velünk egy-egy példány az utakon.","id":"20180220_gyonyoru_limitalt_m4_kabriokkal_szuletesnapozik_a_bmw","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6584d0d0-c3db-494e-81d9-057494cb9fee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"15c9a2f0-6203-4cc9-b916-d185cf22e201","keywords":null,"link":"/cegauto/20180220_gyonyoru_limitalt_m4_kabriokkal_szuletesnapozik_a_bmw","timestamp":"2018. február. 20. 13:21","title":"Gyönyörű limitált M4 kabriókkal születésnapozik a BMW","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"87322ac2-ce95-4732-b17c-bc67fecc5c80","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az énekesnő erősen túltolta a 2018-as NBA All Star gála előtt az amerikai himnusz előadását, a kínos performanszért kénytelen volt bocsánatot kérni.","shortLead":"Az énekesnő erősen túltolta a 2018-as NBA All Star gála előtt az amerikai himnusz előadását, a kínos performanszért...","id":"20180220_Fergie_elnezest_kert_a_borzaszto_himnuszert","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=87322ac2-ce95-4732-b17c-bc67fecc5c80&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"01eb8f16-989d-4c47-9b3a-1bfa646495bc","keywords":null,"link":"/elet/20180220_Fergie_elnezest_kert_a_borzaszto_himnuszert","timestamp":"2018. február. 20. 14:45","title":"Fergie elnézést kért a borzasztó himnuszért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7d49e832-e53e-4b0d-baf9-ce3ed6cc2010","c_author":"Dercsényi Dávid","category":"itthon","description":" ","shortLead":" ","id":"20180220_Megtalaltuk_a_halaszthatatlan_kozfeladatot_ellato_Kosa_Lajost__Pjongcsangban","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7d49e832-e53e-4b0d-baf9-ce3ed6cc2010&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e32ac5d6-96f8-4b4f-a4af-2fafd27ce151","keywords":null,"link":"/itthon/20180220_Megtalaltuk_a_halaszthatatlan_kozfeladatot_ellato_Kosa_Lajost__Pjongcsangban","timestamp":"2018. február. 20. 15:15","title":"Megtaláltuk a halaszthatatlan közfeladatot ellátó Kósa Lajost – Pjongcsangban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"483bb121-73cd-4c29-93dd-51cd0bb5c5d4","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Életrajzi filmet forgatnak Magyarországon a kétszeres Nobel-díjas Marie Curie életéből.","shortLead":"Életrajzi filmet forgatnak Magyarországon a kétszeres Nobel-díjas Marie Curie életéből.","id":"20180220_marie_curie_budapest_radioactive","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=483bb121-73cd-4c29-93dd-51cd0bb5c5d4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9c0bbce2-0268-4070-9f9d-b62cbe5b5093","keywords":null,"link":"/kultura/20180220_marie_curie_budapest_radioactive","timestamp":"2018. február. 20. 14:27","title":"Már forgatják Budapesten a legendás tudósról szóló filmet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c74c5844-4ad6-45a7-b4cf-f7db94332c8a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A rejtélyes húg terhessége is nagyon rejtélyes, de a dél-koreai sajtó tudni véli, hogy a téli olimpia helyszínén megtörtént a nagy bejelentés.","shortLead":"A rejtélyes húg terhessége is nagyon rejtélyes, de a dél-koreai sajtó tudni véli, hogy a téli olimpia helyszínén...","id":"20180221_Lehet_hogy_Kim_Dzsong_Un_huga_terhes","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c74c5844-4ad6-45a7-b4cf-f7db94332c8a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"49be2a22-4659-4645-a90d-83792bd46911","keywords":null,"link":"/elet/20180221_Lehet_hogy_Kim_Dzsong_Un_huga_terhes","timestamp":"2018. február. 21. 15:59","title":"Lehet, hogy Kim Dzsong Un húga terhes","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"24a6e271-f9e7-43f1-9d8d-492d5cbcfbeb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az MSZP-s Bangóné Borbély Ildikó szerint még mindig nem egyértelmű, hogyan anyakönyvezik a külföldtan született magyar gyermekeket, illetve hogyan kerülnek be a statisztikákba. Lázár János válaszolt az ellenzéki képviselő írásbeli kérdésére. ","shortLead":"Az MSZP-s Bangóné Borbély Ildikó szerint még mindig nem egyértelmű, hogyan anyakönyvezik a külföldtan született magyar...","id":"20180220_rakerdeztek_hogyan_kell_anyakonyveztetni_a_kulfoldon_szuletett_magyar_babakat","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=24a6e271-f9e7-43f1-9d8d-492d5cbcfbeb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"478e6316-2736-43b8-a772-3c55c4c13ed8","keywords":null,"link":"/itthon/20180220_rakerdeztek_hogyan_kell_anyakonyveztetni_a_kulfoldon_szuletett_magyar_babakat","timestamp":"2018. február. 20. 19:16","title":"Rákérdeztek, hogyan kell anyakönyveztetni a külföldön született magyar babákat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"baa80b77-5e8e-4423-8a7b-0ec035e0551d","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Patyi András a Nemzeti Közszolgálati Egyetem (NKE) rektoraként függőségi viszonyban van az államhatalommal, \"a Fidesz-kormánnyal\", ezért nem független – mondják a szocialisták.","shortLead":"Patyi András a Nemzeti Közszolgálati Egyetem (NKE) rektoraként függőségi viszonyban van az államhatalommal, \"a...","id":"20180220_mszp_patyi_andras_nvb","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=baa80b77-5e8e-4423-8a7b-0ec035e0551d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"11643f99-c923-4407-9864-1062ea655a0a","keywords":null,"link":"/itthon/20180220_mszp_patyi_andras_nvb","timestamp":"2018. február. 20. 16:47","title":"Az MSZP szerint az NVB-elnök Patyi András függőségben van a Fidesz-kormánnyal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e940a80d-3b15-4e4a-b86a-d48368fac583","c_author":"Benda László","category":"gazdasag","description":"A leggazdagabb japán az üzleti életben hajlamos rögtönözni, az ösztöneire hagyatkozni. Ám Szon Maszajosi a bukásai után sem volt hajlandó változtatni. Sikerei is őt igazolják: magánvagyonát 22,7 milliárd dollárra becsülik. ","shortLead":"A leggazdagabb japán az üzleti életben hajlamos rögtönözni, az ösztöneire hagyatkozni. Ám Szon Maszajosi a bukásai után...","id":"20180220_szon_csonguj_jaszumoto_maszajosi_korea_japan_befekteto_gazdagsag_kimcsizabalo","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e940a80d-3b15-4e4a-b86a-d48368fac583&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d7149064-98cd-4a74-acd0-f3703954a400","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180220_szon_csonguj_jaszumoto_maszajosi_korea_japan_befekteto_gazdagsag_kimcsizabalo","timestamp":"2018. február. 20. 20:15","title":"Így lett a kimcsizabálónak csúfolt kisfiúból az ország leggazdagabb üzletembere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]