Hirtelen mindenki Varga Judittal van a Fideszben

A 2024-es év egyik legnagyobb bukása volt a Fidesznek a kegyelmi botrány. A családcentrikus, gyermekeket védelmező köztársasági elnök képe egy pillanat alatt szertefoszlott, amikor kiderült, Novák Katalin annak a K. Endrének adott kegyelmet, aki a bicskei gyermekotthonban történt pedofil bűncselekményeket próbálta eltussolni. Mindehhez Varga Judit korábbi igazságügyi miniszter asszisztált, az ő ellenjegyzése kellett a kegyelmi kérvényhez.

Mindössze pár nap kellett ahhoz, hogy a Fidesz úgy érzékelje, annyira kiszámíthatatlanul dagad a botrány, hogy nincs más esélyük, mint két legerősebb női politikusukat lemondatni, így Novák a Sándor-palotától, Varga pedig az EP-listavezetői címtől vett búcsút.

Varga papíron kicsekkolt a közéletből, összejött Windisch Lászlóval, az Állami Számvevőszék elnökével és közösen asztalos céget alapítottak. A bíróság azonban most csütörtökön tanúként hallgatta meg a Völner-Schadl-ügyben, amelynek kapcsán volt férje, Magyar Péter tavaly márciusban mutatott be egy hangfelvételt. Ezen a volt igazságügyi miniszter arról beszél, Rogán Antalék belenyúltak a ügy anyagaiba, Polt Péter pedig „nem ura a helyzetnek”.

A tárgyalás után újságírók kérdezték Varga Juditot, töbek között arról, hogy tervez-e visszatérni a közéletbe, amire Varga azt felelte: „ha ebben a versenyben, amiben egy olyan ember, mint ez a Magyar Péter nevű képződménynek is adnak pontokat, akkor ebben a versenyben nem akarok indulni”. Magyar politikai szerepvállalását úgy kommentálta, hogy „az árulás nem teljesítmény”. A volt férje által rögzített hangfelvételről pedig azt mondta, hogy Magyar nem azért készítette, hogy a hazát megmentse, hanem azért, hogy a végletekig zsarolja a feleségét, hogy ne váljanak el.

Magyar Péter a Facebookon reagált a Varga által elmondottakra, majd a fideszes politikusok elkezdték védelmükbe venni a volt igazságügyi minisztert. A sort Orbán Viktor nyitotta meg, aki mindössze annyit írt közösségi oldalán:

Az igazság utat tör magának. Veled vagyunk, Judit!

Magyar és Varga régi jó barátja, Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter is csatlakozott hozzá, megjegyezve, hogy „Varga Juditnak igaza van. Ezt ő is tudja, én is tudom, Magyar Péter is tudja. A nőknek nemcsak a fizikai, de a pszichikai bántalmazása is elfogadhatatlan. Hosszú éveken át szolidáris voltam és ma is az vagyok Varga Judittal”.

Bóka János Európai uniós ügyekért felelős miniszter egy Varga Judittal közös képet posztolt ki a Facebookra, amihez azt írta, „megtiszteltetés volt melletted dolgozni. Megtiszteltetés melletted kiállni. Veled vagyunk, Judit!”

Hoppál Péter országgyűlési képviselő posztjában felidézte, hogy már Varga lemondásának napján kiállt a volt igazságügyi miniszter mellett, és ezt most is megtette, majd a kormánytól független sajtónak üzenve hozzátette, „az áldozathibáztató ballib (Független Objektív Sajtó) hiéna médiumai pedig a sárga földig szégyelljék magukat”. Így tett Németh Balázs, a Fidesz-frakció szóvivője is, aki egy videóban „szar embernk” nevezte Magyart, majd azt mondta, a liberális újságírók, illetve „dehogy újságírók, liberális, uszító, hergelő lények faggatják” a volt igazságügyi minisztert.

Magyar Péter a Facebookon arról ír, „Rogán Antal és Orbán célja ma az volt, hogy a volt igazságügyi miniszter bírósági meghallgatása után ne arról szóljanak a hírek, hogy Rogán Antal és Völner Pál miért nincs még börtönben és hogy lehet még a kormány a helyén”. A Tisza elnöke szerint ezért akarták újra a hazug bulvár mocsárba húzni a bírósági eljárást.