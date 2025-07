1200 milliárdot kaphat a kormány az EU-tól az energiaszegénység felszámolására, de ez valamiért nem sürgős neki

A magyar kormánynak június 30-ig kellett volna a szociális klímatervet elkészítenie, hogy megkaphasson 1200 milliárd forintnyi uniós forrást a legszegényebbek megsegítésére, de az Európai Bizottság szóvivője a Népszavának megerősítette, hogy a kabinet eddig ezt nem tette meg.

Az EU Szociális Klímaalapja jövő év januártól segítené azokat, akikre a fosszilis tüzelőanyagokról való leválás a legnagyobb költséget terheli, az alap uniós szinten mintegy 65 milliárd euró értékben nyújtana segítséget. Az összeget a szén-dioxid-kvóták eladásának egy részéből finanszíroznák. Magyarországon például a régi épületek, a több százezer Kádár-kocka szigetelésére és felújítására lehetne egy tervet készíteni.

Klímacél 2040-re: 90 százalékos kibocsátáscsökkentést írna elő az EU 2040-re 90 százalékkal csökkentené az EU a károsanyag-kibocsátást, de az is számítani fog, ha egy kormány az unión kívül finanszíroz környezetvédelmi programokat. A javaslatot azonnal bírálatok fogadták, van, aki túl enyhének, mások túl szigorúnak tartják.

A tervről – az uniós elvárások ellenére –, eddig a kormány részéről nem konzultáltak az érintettekkel, és a Bizottsághoz nem érkezett meg a magyar szociális klímaterv sem. A késéssel azonban önmagában nem esünk el a pénztől, csak a program megvalósítása fog késni. Ebben az ügyben eddig csak Svédország készítette el a időre a tervét.

Ez a program azért fontos, mert 2027 januárjától kibővítik az úgynevezett Emissziókereskedelmi Rendszert (ETS2), azaz az eddigi, iparági adók után az épületek és a közlekedés szén-dioxid-kibocsátását is, kvázi megadóztatnák, vagyis a következő években biztosan drágulni fog a rezsi. Ezzel az EU a lakossági kibocsátás csökkentését akarja elérni, ugyanis csak az ipari kibocsátás csökkentésével nem lehet elérni a klímacélokat. A sokkok elkerülése miatt fokozatosan drágítanák a lakások fűtésének és hűtésének az árát is, ahogy a benzines és dízeles közlekedés költségeit is.

A fent említett tervezet időre való leadása azért lett volna fontos, hogy már 2026-ban elkezdődhessenek a támogatási programok, hogy mire 2027-től életbe lép a rendszer – először még alacsonyabb extra költségekkel –, addigra már érezzék a rászorulók a támogatás hatását. A végső tervek leadása után legalább öt hónapra van szükség az értékeléshez.

Az Energiaügyi Minisztérium a Népszavával közölte, hogy élni kíván a lehetőséggel, de a tagállamok akár később is benyújthatják a tervüket, a határidő elmulasztásához semmiféle közvetlen szankció nem kapcsolódik.