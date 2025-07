Kubatov nem áll le: egy Marco Rossi-idézettel szólt be ismét Csányinak

Kubatov Gábor a fradikás szurkolói dal után ismét Facebook-oldalán üzent Csányi Sándornak, aki a minap a Nemzeti Sportnak nyilatkozva zokon vette, hogy az FTC elnöke nem határolódott el azoktól a szurkolóktól, akik a Fradi–Paks Magyar Kupa-döntőn az édesanyját szidták a „Csányi, te állat, ba**d meg az anyádat!” rigmussal.

Az MLSZ elnöke emellett az úgynevezett „ötmagyaros” szabályról is beszélt az interjúban, kijelentve, hogy „a döntés meghozatala óta futballszakmai szempontból érdemi kifogás, komolyan veendő futballszakembertől nem hangzott el”. Erre reagálva Kubatov Marco Rossit idézte, ismét. A magyar válogatott szövetségi kapitánya úgy vélekedett korábban, „ha ezen játékosok – különösen a fiatalok – biztosak lehetnek abban, hogy legalább öt–hat főnek rendszeresen játszania kell, akkor a mentalitásukat ismerve, nem biztos, hogy mindig megteszik a szükséges erőfeszítést azért, hogy valóban kiérdemeljék a helyüket a csapatban.”

Kubatov egyébként a leghangosabb kritikusa az MLSZ újonnan bevezetett szabályának amelynek értelmében azok a csapatok, amelyek egyszerre legalább öt magyar játékost játszatnak, akik közül egy U21-es korú is a pályán van, kiemelt támogatásban részesülnek. A Fradi első embere több ízben is élesen kritizálta az MLSZ magyarosítást ösztönző változtatásait, amelynek Orbán Viktor volt az ötletgazdája, majd végleg megszakította a kapcsolatot az ország elsőszámú sportlapjával és egyben a miniszterelnök kedvenc újságjával, a Csányi interjút is közlő Nemzeti Sporttal.

Azt, hogy Kubatov lázadása Orbán akarata ellen csak pillanatnyi felindultság volt, vagy átgondolt lépés, továbbra sem látjuk tisztán, bár azért az beszédes, hogy ilyen nyíltan támadja Csányit is. Egy Simicska-féle viharos szakítást bizonyára nem élünk át újra, de az fölöttébb szokatlan, hogy a fociban magát kompetensnek mutató Orbán ötletéről egy embere úgy beszél, mintha a főnök egyáltalán nem értene hozzá. Mi persze régen tudjuk, hogy Orbán sokunkhoz hasonlóan egy idealista szurkoló, aki nem ért hozzá. Ezt meg is írtuk évekkel ezelőtt.

Kubatov lázadása azt üzeni, hogy Orbán valójában nem ért hozzá A Fradi első embere több ízben is élesen kritizálta az MLSZ magyarosítást ösztönző változtatásait, amelynek Orbán Viktor volt az ötletgazdája, majd a minap szakított a miniszterelnök kedvenc újságjával is Kubatov Gábor. Pillanatnyi csapkodás vagy átgondolt lépés ez a Fidesz alelnökétől?

Este 19 órától viszont talán választ kapunk ezekre a kérdésekre is. „Reagálunk, amire reagálnunk kell” – írta közösségi oldalán a Ferencváros első embere, aki egy videóinterjú előzetesét hirdette meg, amely a Fradi YouTube-csatornáján lesz látható.