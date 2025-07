Orbán szerint 190 ezren lehettek a Pride-on, a Voks 2025 pedig megállította Ukrajna EU-tagságát

„Az ukrán tagság nem fog megtörténni, Magyarország megállította, és ha az EU tagállamaiban tartanának a Voks 2025-höz hasonló szavazást Ukrajna tagságáról akkor a legtöbben, de lehet, hogy az összesben nemet mondanának, éppúgy, mint itthon” – mondta Orbán Viktor pénteken reggel a Kossuth rádióban, a szokásos miniszterelnöki interjúműsorban, amelyet „társadalmi célú reklámként” éppen a kormány Voks 2025 nemzeti konzultációjának válaszait megköszönő hirdetéssel vezettek fel. Orbán megismételte, hogy szerinte az ukrán EU-csatlakozás tönkreteszi a gazdaságot és a háborút hozza be az EU-ba.

„Gúnyolódni 2,3 millió ember szavazásán nem szabad, ezt politikus vagy énekes sem teheti meg” – utalt Magyar Péter és Azariah kritikáira Orbán, hozzátéve: „álljon meg a menet!” Kitért arra is, hogy a Magyar belpolitikát befolyásolni akaró erők nagyon dolgoznak, és szerinte „ezzel még lesz dolgunk” a nyáron vagy az ősz elején – ezzel már a korábban is emlegetett jogalkotási lépésekre utalhatott. A nyomásgyakorlások belpolitikai vonatkozásáról Orbán jelezte: a terv az, hogy kell csinálni egy nagy pártot a kormányzópárt mellett, meg kell velük nyeretni a 2026-os választást, és ezután végre kell hajtatni velük a brüsszeli terveket, amely szerinte Brüsszel hatalmáról és az ukrán érdekekről szól. Kifejtette:

nagyon aktív ukrán titkosszolgálati tevékenység zajlik, megkeresik az embereiket a politikusok, az újságírók, gondolatformálók között, de mi is itt vagyunk és figyelünk.”

A 18. szankciós csomag és az orosz energiahordozókról való leválásról szólva Orbán a német nyomásról azt mondta: két világháborúba is belesodródott Magyarország a németek meggyőzése miatt, úgyhogy szerinte ennek a nyomásnak nem szabad engedni, a németek pedig amúgy is, „inkább törődjenek a saját dolgukkal”. Rádaásul – tette hozzá –, ő ez ügyben harcol, vétóz és háborúz, mert a magyar családok rezsije 3-4 szeresére nőne az orosz energiahordozókról való teljes leválás miatt. Úgy fogalmazott: „Van egy Zelenszkij-terv, mi így hívjuk, ami arról szól, hogy meggyőzzék Magyarországot és Szlovákiát, hogy ne vegyenek orosz gázt, meg akarják ezt tiltani, azt gondolva, hogy ezzel az oroszoknak ártanak.”

Meg kell akadályozni, hogy Brüsszel mondja meg, hogy mi történjen Magyarországon – mondta a miniszterelnök, aki amúgy híve a piacgazdaságnak és annak, hogy általában érvényesüljenek a piaci árak, de ha az emberek érdekei és a piaci árak megvédése között kell választania, ő inkább az emberek érdekét választja. Szóba került az aszály és a vízhiány. Orbán jelezte, hogy növelni kell az öntözéssel érintett területek arányát, kell egy öntözési terv, ami nagy vonalakban elkészült, de sokkal több pénz kell rá, mint amit eddig fordítottak. A miniszterelnök a műsorban elmesélte, hogy előző nap a helyszínen meg is tekintette az aszályt.

Szóba került a Pride-felvonulás is. „Nem jó, ha politikusok akarják megmondani nekem, hogy mit gondoljak valamiről, az agyamat hagyják békén, a magyarok igényt tartanak az önálló gondolkodásra, és aki ezt nem ismeri el, az a politikában esélytelen” – fogalmazott, majd megjegyezte: „Nyugaton a Pride folyamatos veszély, mert állandó érzékenyítés történik a Csipkejózsika mesekönyvvel, Magyarország ezzel szemben megvédte magát a 2022-es népszavazásnál, 3,5 millió ember elmondta, hogy ebből nem kérünk, és csak 190 ezer ember mondta csak, hogy jó így, gondolom, ők voltak most az utcán”. Utóbbiakról azt mondta, nem akarja őket megbántani, nem ellenük harcol a Fidesz, de jelezte: ettől még nem szabad engedni, hogy az iskolákba, óvodákba érzékenyítsenek, ahogy egy a Pride-on felvonuló tanárnő is elmondta. Utóbbira utalva Orbán kijelentette:

Ennek utána kell néznünk, hogy lehet ez, mert be van tiltva.”

Ukrajna és a Pride után az interjú utolsó 2 percében maradt idő még arra is, hogy a miniszterelnök elismerően szóljon a kormány minap bejelentett új intézkedéséről, a kedvezményes, állami kamattámogatású ingatlanvásárlási hitelről, melynek részleteiről itt írtunk: