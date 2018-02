Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"52967b5a-77d9-4ab5-9619-c8c6f5adb162","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Mongólia diplomáciai úton tiltakozott a japán kormánynál, amiért egy gyermekeknek szánt képregényben \"tiszteletlenül\" ábrázolták Dzsingisz kánt, a mongol birodalom megalapítóját.



","shortLead":"Mongólia diplomáciai úton tiltakozott a japán kormánynál, amiért egy gyermekeknek szánt képregényben \"tiszteletlenül\"...","id":"20180226_Dzsingisz_kanra_peniszt_rajzoltak_Mongolia_tiltakozik_Japannal","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=52967b5a-77d9-4ab5-9619-c8c6f5adb162&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"600346a6-665e-4c1a-a230-4c2b65583887","keywords":null,"link":"/elet/20180226_Dzsingisz_kanra_peniszt_rajzoltak_Mongolia_tiltakozik_Japannal","timestamp":"2018. február. 26. 10:10","title":"Dzsingisz kánra péniszt rajzoltak: Mongólia tiltakozik Japánnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"28950ebe-cb20-403b-8f7a-0cc43e2b3fa2","c_author":"Csányi Nikolett","category":"itthon","description":"Ha nem olvasott még elemzéseket, de nagyon szeretné tudni, miért kezdődik ma minden magyar politikai elemzés Hódmezővásárhely nevével, nézze meg videónkat.","shortLead":"Ha nem olvasott még elemzéseket, de nagyon szeretné tudni, miért kezdődik ma minden magyar politikai elemzés...","id":"20180226_Mi_ez_a_nagy_felhajtas_Hodmezovasarhelyen_Van_egy_perce__video","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=28950ebe-cb20-403b-8f7a-0cc43e2b3fa2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b71ad0ef-f19b-4932-9c26-9af41761b7d1","keywords":null,"link":"/itthon/20180226_Mi_ez_a_nagy_felhajtas_Hodmezovasarhelyen_Van_egy_perce__video","timestamp":"2018. február. 26. 20:06","title":"Mi ez a nagy felhajtás Hódmezővásárhelyen? Van egy perce? - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e3cd027c-f8fe-4d7a-962c-19380441c048","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Két hete csak egy közlemény van kint az Elios honlapján, de cserébe legalább minden menüpont oda visz.","shortLead":"Két hete csak egy közlemény van kint az Elios honlapján, de cserébe legalább minden menüpont oda visz.","id":"20180226_Ket_hete_tart_a_rovidzarlat_az_Elios_honlapjan","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e3cd027c-f8fe-4d7a-962c-19380441c048&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a0a20ab-d647-4419-87ee-d411ce2932b8","keywords":null,"link":"/kkv/20180226_Ket_hete_tart_a_rovidzarlat_az_Elios_honlapjan","timestamp":"2018. február. 26. 16:20","title":"Két hete tart a rövidzárlat az Elios honlapján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b3ec9553-a0a8-482f-aaaf-aa96426881db","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Schirilla György és néhány elszánt társa, akiknek már nagyon elegük van a télből. A télűzés viszont annyira még nem sikertörténet.","shortLead":"Schirilla György és néhány elszánt társa, akiknek már nagyon elegük van a télből. A télűzés viszont annyira még nem...","id":"20180226_Ki_az_aki_ilyenkor_furdik_egyet_a_Balatonban","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b3ec9553-a0a8-482f-aaaf-aa96426881db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd919ccc-8a19-4860-95e8-c18b9b96e198","keywords":null,"link":"/elet/20180226_Ki_az_aki_ilyenkor_furdik_egyet_a_Balatonban","timestamp":"2018. február. 26. 13:13","title":"Ki az, aki ilyenkor fürdik egyet a Balatonban?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"faa34cad-f019-4625-b35a-a22ee011c6d2","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"","shortLead":"","id":"20180227_Video_Meretes_lyuk_tatongott_egy_budapesti_busz_padlojan_egy_gyereket_is_elnyelt_volna","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=faa34cad-f019-4625-b35a-a22ee011c6d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f13aec3-dfbf-4325-903c-3a3e846d3f4f","keywords":null,"link":"/cegauto/20180227_Video_Meretes_lyuk_tatongott_egy_budapesti_busz_padlojan_egy_gyereket_is_elnyelt_volna","timestamp":"2018. február. 27. 07:40","title":"Videó: Méretes lyuk tátongott egy budapesti busz padlóján, egy gyereket is elnyelt volna","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7643c6d9-2a2f-4c63-8c61-cc7a0e53977b","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A tavaly decemberben tragikusan fiatalon elhunyt énekesnő előtt egykori zenésztársai és barátai róják le tiszteletüket és elevenítik fel Fábián Juli sokszínű munkásságát.","shortLead":"A tavaly decemberben tragikusan fiatalon elhunyt énekesnő előtt egykori zenésztársai és barátai róják le tiszteletüket...","id":"20180226_Fabian_Juliemlekkoncertet_rendeznek_a_Budapest_Parkban","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7643c6d9-2a2f-4c63-8c61-cc7a0e53977b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fb82e972-450e-4573-ab3d-3305e6bd43f4","keywords":null,"link":"/kultura/20180226_Fabian_Juliemlekkoncertet_rendeznek_a_Budapest_Parkban","timestamp":"2018. február. 26. 16:49","title":"Fábián Juli-emlékkoncertet rendeznek a Budapest Parkban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f387ed5f-07d8-46ed-a4b7-d41beddb0653","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Ősszel jelenik meg a volt first lady Becoming című memoárkötete a Penguin Random House kiadónál.","shortLead":"Ősszel jelenik meg a volt first lady Becoming című memoárkötete a Penguin Random House kiadónál.","id":"20180226_Novemberben_jelenik_meg_Michelle_Obama_memoarja","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f387ed5f-07d8-46ed-a4b7-d41beddb0653&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9a0bf751-f379-4924-a6c8-53ad1023bb16","keywords":null,"link":"/elet/20180226_Novemberben_jelenik_meg_Michelle_Obama_memoarja","timestamp":"2018. február. 26. 10:44","title":"Michelle Obama milliókat fog keresni az őszinteségével","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0d65389c-f92d-4cad-8733-b88d95e5ee46","c_author":"Kaufmann Balázs","category":"cegauto","description":"Az Állatmentő Liga újpesti központjából évek óta elindul a rohamkocsi – akár járőrözni, akár riasztásra, akár csak a Duna menti kunyhókban élőkhöz, segíteni nekik, hogy kutyáik biztonságban legyenek. A hvg.hu videósa ide kísérte el őket, de megnézte az autót is, a felszerelést, és megpróbálta megérteni, mi hajtja azt, aki ezt a munkát vállalja.","shortLead":"Az Állatmentő Liga újpesti központjából évek óta elindul a rohamkocsi – akár járőrözni, akár riasztásra, akár csak...","id":"20180226_autom_eletem_1_allatmentok","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0d65389c-f92d-4cad-8733-b88d95e5ee46&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dd146180-08cb-4ef7-8d23-625b75a2db86","keywords":null,"link":"/cegauto/20180226_autom_eletem_1_allatmentok","timestamp":"2018. február. 26. 13:10","title":"\"Amikor egy állat rád néz, amikor hálás...\" – bevetésen az Állatmentő Ligával (videó)","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]