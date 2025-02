Az ösztrogéntermelés természetes csökkenése majd leállása a menopauza alatt egy sor testi-lelki változást hoz. Áthangolja az egész női test működésmódját: ritkul, majd idővel elmarad a menstruáció, hőhullámok jönnek és mennek, csökken a libidó, hüvelyszárazság lép fel, és hirtelen hangulatváltozások törhetnek rá az emberre. Sok nő számol be alvászavarról és szorongásos, depressziós tünetekről is.

Ezekről érdemes még a változókor kezdete előtt tájékozódni és minél több információt, tippet és jó gyakorlatot magunkévá tenni, hogy amikor elérkezik az idő, akkor felkészülten tudjunk belevágni ebbe az életszakaszba.

Elme, lélek és test harmóniája

Mivel a menopauza rendkívül összetett, az egész fizikumunkra és személyiségünkre hatással van, ezért érdemes holisztikusan, a lehető legtöbb területre kiterjedően felkészülni rá. Általánosságban elmondható, hogy a nők 45 és 60 éves koruk között érkeznek meg a változókorba.

Az első és legfontosabb lépés, hogy a táplálkozási szokásainkat újragondoljuk. Ilyenkor a szervezetnek más típusú tápanyagokra van szüksége, és az anyagcsere is lelassul. A hormonális változások következtében a kalciumszint is csökkenhet, ezért fontos, hogy étrendünk kalciumban gazdag legyen, de ugyanígy lényeges a rostban (pl. nyers zöldségek, gyümölcsök, teljes kiőrlésű gabonafélék) és antioxidánsokban gazdag ételek fogyasztása is. A fehérjebevitel az izmok szempontjából továbbra is elengedhetetlen, de érdemes kevesebb húst és több hüvelyes zöldséget fogyasztani, mert a húsfogyasztás a húgysavszintet is befolyásolhatja, ami pedig az ízületek működésére van hatással. Ezek mellett a vitaminok és a nyomelemek pótlására is érdemes figyelni.

Magyar dietetikusok az alábbi étrendet javasolják a menopauza ideje alatt:

· legalább napi 300 g zöldség és 200 g gyümölcs (5 adagra elosztva),

· napi 1-1,2 g fehérje testsúlykilogrammonként, amelynek fele növényi forrásból, például szójából, lencséből, babból, csicseriborsóból, quinoából vagy diófélékből származik; egyébként az alacsony zsírtartalmú fehérjeforrások (pl. baromfi, alacsony zsírtartalmú tejtermékek) előnyben részesülnek,

· hetente legfeljebb 350-500 g főtt/párolt/sült vörös hús (pl. marha- és sertéshús) fogyasztása

· hetente legalább két adag (100-120 g/alkalom) zsíros húsú mélytengeri hal (pl. lazac, makréla, tonhal, hering, szardínia) vagy édesvízi halak közül pisztráng, busa fogyasztása,

· feldolgozott húskészítmények fogyasztása csak alkalmanként és kis mennyiségben,

· hüvelyesek (bab, borsó, lencse, csicseriborsó vagy szója) hetente legalább egyszer,

· napi 30 g sótlan dióféle vagy egyéb olajos mag; a gyakoriságnál fontos a testtömeg figyelembevétele,

· hetente egy húsmentes nap,

· 30-45 g rost/nap, főként teljes kiőrlésű gabonafélékből,

· a mérsékelt zsiradék fogyasztás elengedhetetlen – a növényi zsírok fogyasztása preferált: napraforgóolaj sütéshez; olíva-, repce-, lenmag-, szójaolaj stb. salátaöntetekhez,

· napi 33 ml/testsúlykilogramm folyadékbevitel (főként víz), egyenletesen elosztva a nap folyamán,

· kerülni kell az egyszerű, gyorsan ható cukrokat (például a süteményeket, édességeket vagy cukrozott üdítőitalokat),

· megfelelő kalcium-, D-vitamin-, C-vitamin-, B-vitamin-, n-3 LCPUFA- és omega-3 zsírsav-bevitel,

· napi fél liter tej kalciumtartalmának megfelelő tejtermék fogyasztása,

· dohányzás és alkohol mellőzése,

· a rendszeres testmozgás elengedhetetlen.

A stresszkezelés szintén fontos része ennek az időszaknak: a hangulatingadozások, az álmatlanság és a hirtelen fellépő szorongásos tünetek mind a stressz forrásai lehetnek. Ezért mindenki számára ajánlott, hogy ennek kordában tartására találja meg azt a tevékenységet, amely számára legmegfelelőbb: relaxáció, meditáció, séta a szabadban vagy akár zenehallgatás, esetleg speciális légzőgyakorlatok.

Az elme gyakorlatai

A menopauza egyik leggyakoribb tünete az úgynevezett agyi köd, ami koncentrálási nehézséget vagy feledékenységet jelent. Megszüntetésében segíthet a magnézium, amely fontos szerepet játszik a szervezet stresszválasz-szabályozásában, de segíti a pihenést és az alvást, javítja a memóriafunkciókat, fokozza a fókuszt és a figyelmet.

Utóbbiak fejlesztésére számos más mód is lehet: az egyik legalapvetőbb az olvasás, amely frissen tartja az elmét és segíti a koncentrációt. De ugyanígy érdemes akár online vagy offline kvízjátékokat játszani, keresztrejtvényt fejteni vagy más logikai játékokat játszani.

Az egészséges lélekért

A körülöttünk élők támogatása ebben az időszakban kulcsfontosságú. A menopauza mindenkit érint és mindenkit utolér, ezért beszélnünk kell róla: a párunknak, a családunknak, a gyerekeinknek, sőt, a kollégáinknak is. Fontos, hogy ők is értsék és megértsék ezt az állapotot, és ahogyan tudnak, támogassanak benne.

Számos önsegítő könyv is elérhető ebben a témában, de nyilvános Facebook-csoportok vagy épp közösségek is, amelyek a változókorral a mindennapjaikban szembesülőket segítik.

Formába lendülni és maradni

Végül, de korántsem utolsó sorban a testmozgást is érdemes beépíteni az életünkbe. Természetesen nem arról van szó, hogy 45 éves korunk után kell profi sportolóvá válnunk, de a csontjaink, anyagcserénk, ízületeink és izomzatunk érdekében a mindennapjaink részévé kell tenni a testmozgást. Ez lehet akár a jóga, az úszás vagy akár a kerékpározás, a természetjárás, vagy csak egy kiadós séta a munkából hazajövet vagy épp vacsora után. A rendszeres mozgás nemcsak a fizikumra van jó hatással, hanem a pszichére is: csökkenti a stresszt, segíti a jó alvást, javítja a koncentrációt.