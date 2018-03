Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4dbc7dd1-68a6-4c6c-ae8c-3aedeb0ff44b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ágyneműtartóban próbált meg láthatatlanná válni egy karcagi betörő. Tom Cruise ezekben jobb volt.\r

\r

","shortLead":"Ágyneműtartóban próbált meg láthatatlanná válni egy karcagi betörő. Tom Cruise ezekben jobb volt.\r

\r

","id":"20180306_Nem_mukodott_a_Mission_Impossible_Karcagon","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4dbc7dd1-68a6-4c6c-ae8c-3aedeb0ff44b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc24df80-a60d-48ff-9ed8-ddf053da40d9","keywords":null,"link":"/itthon/20180306_Nem_mukodott_a_Mission_Impossible_Karcagon","timestamp":"2018. március. 06. 13:44","title":"Nem működött a Mission Impossible Karcagon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"255b3562-5066-4da6-a643-14d20cd5a08f","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Hét órával az urnazárás után sem lehet biztosra venni, ki is az igazi győztese az olasz parlamenti választásnak.","shortLead":"Hét órával az urnazárás után sem lehet biztosra venni, ki is az igazi győztese az olasz parlamenti választásnak.","id":"20180305_Meg_mindig_kerdes_vane_oka_oromre_Berlusconinak_Olaszorszagban","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=255b3562-5066-4da6-a643-14d20cd5a08f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d7dac90a-fd8c-4716-80d5-2559a7a85a45","keywords":null,"link":"/vilag/20180305_Meg_mindig_kerdes_vane_oka_oromre_Berlusconinak_Olaszorszagban","timestamp":"2018. március. 05. 06:03","title":"Még mindig kérdés, van-e oka örömre Berlusconinak Olaszországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9ded9fa0-ea57-4977-b723-12f10d886737","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Luxemburg is beszáll a projekt támogatását támadó perbe.","shortLead":"Luxemburg is beszáll a projekt támogatását támadó perbe.","id":"20180305_Paksi_bovites_Brusszel_kiall_a_magyar_terv_mellett","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9ded9fa0-ea57-4977-b723-12f10d886737&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"87cbc187-37ab-44ad-a01e-317f6145078a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180305_Paksi_bovites_Brusszel_kiall_a_magyar_terv_mellett","timestamp":"2018. március. 05. 16:41","title":"Paksi bővítés: Brüsszel kiáll a magyar terv mellett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"21645006-167d-4ccc-9b63-682744ba02ff","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Műholdas felvételekből arra lehet következtetni, hogy Észak-Korea újraindította a plutónium gyártását a jongbjoni atomerőműben – vélik egy washingtoni kutatóintézet, a Koreai-félszigetre szakosodott Egyesült Államok–Korea Intézet szakértői.","shortLead":"Műholdas felvételekből arra lehet következtetni, hogy Észak-Korea újraindította a plutónium gyártását a jongbjoni...","id":"20180306_jongbon_atomfegyver_eszak_korea","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=21645006-167d-4ccc-9b63-682744ba02ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"68bc1d82-9602-4086-92af-db548d855b88","keywords":null,"link":"/vilag/20180306_jongbon_atomfegyver_eszak_korea","timestamp":"2018. március. 06. 10:52","title":"Újra pörög az észak-koreai atomfegyverprogram?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4b5974f7-6466-435d-9a9b-e1913ccbfa0b","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Ezt javasolta az Idősek Tanácsa a kormánynak a közelgő ünnepekre való tekintettel. Bíznak abban, hogy a kormány támogatja a javaslatukat – a tanács tagja egyébként nem lehet olyan, akit a kormány nem akar.","shortLead":"Ezt javasolta az Idősek Tanácsa a kormánynak a közelgő ünnepekre való tekintettel. Bíznak abban, hogy a kormány...","id":"20180306_erzsebet_utalvanyt_kapnak_husvetra_a_nyugdijasok","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4b5974f7-6466-435d-9a9b-e1913ccbfa0b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"148957eb-31c0-450b-8f9f-e0f1c6b29ff8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180306_erzsebet_utalvanyt_kapnak_husvetra_a_nyugdijasok","timestamp":"2018. március. 06. 12:41","title":"Nem a választásra, hanem a húsvétra hivatkozva kaphatnak Erzsébet-utalványt a nyugdíjasok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"59ab73fd-89cb-4886-9f06-da642dd2713d","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A Fiorentina és a Cagliari futballklub is visszavonultatja a vasárnap elhunyt Davide Astori mezszámát.","shortLead":"A Fiorentina és a Cagliari futballklub is visszavonultatja a vasárnap elhunyt Davide Astori mezszámát.","id":"20180306_visszavonultatjak_astori_mezszamat","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=59ab73fd-89cb-4886-9f06-da642dd2713d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"09c0717c-aa35-4a51-8c0f-aab71cd71514","keywords":null,"link":"/sport/20180306_visszavonultatjak_astori_mezszamat","timestamp":"2018. március. 06. 12:54","title":"Nincs többé Astori, nincs többé 13-as","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"443eec28-9710-4409-a92b-3b8047b3aab2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ingyenes szűréseknek már ősszel meg kellett volna indulniuk, hogy a vállalásban megjelölt célszámot tartani tudják, de február végéig egy szűrés sem valósult meg.","shortLead":"Az ingyenes szűréseknek már ősszel meg kellett volna indulniuk, hogy a vállalásban megjelölt célszámot tartani tudják...","id":"20180305_Hatmilliard_forintot_kerhet_vissza_az_EU_mert_nem_szurjuk_a_vastagbelrakot","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=443eec28-9710-4409-a92b-3b8047b3aab2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a051af72-3a1a-4a91-bf53-cb64ecdcb027","keywords":null,"link":"/itthon/20180305_Hatmilliard_forintot_kerhet_vissza_az_EU_mert_nem_szurjuk_a_vastagbelrakot","timestamp":"2018. március. 05. 14:10","title":"Hatmilliárd forintot kérhet vissza az EU, mert nem szűrjük a vastagbélrákot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"13819ad3-8a6b-4b48-be59-65f4786a11ac","c_author":"Daczi Dóra","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Izgalmas, játékfilmes elemekkel dolgozó alkotások tárják fel az épített környezet legaktuálisabb problémáit, a világ különböző városainak nagyon is hasonló lakhatási válságát, a civil szerveződések és a politika viszonyát a Budapesti Építészeti Filmnapokon. New York győzött, Berlin elstartolt, felkészül Budapest.","shortLead":"Izgalmas, játékfilmes elemekkel dolgozó alkotások tárják fel az épített környezet legaktuálisabb problémáit, a világ...","id":"20180306_Nem_engedhetjuk_hogy_a_leggyengebbek_diktaljak_hogy_nezzen_ki_a_varos__mi_lesz_veled_Budapest","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=13819ad3-8a6b-4b48-be59-65f4786a11ac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"de4b2630-9237-4202-966e-5b8b197177d6","keywords":null,"link":"/ingatlan/20180306_Nem_engedhetjuk_hogy_a_leggyengebbek_diktaljak_hogy_nezzen_ki_a_varos__mi_lesz_veled_Budapest","timestamp":"2018. március. 06. 13:15","title":"„Nem engedhetjük, hogy a leggyengébbek diktálják, hogy nézzen ki a város” – mi lesz veled, Budapest?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]