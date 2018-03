Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a467846d-95b0-4c98-b7e8-7bc9b40a3694","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Balaton megtelt, a siófoki zsilip gőzerővel működik, de még nem tudták a megfelelő szintre apasztani a vizet.","shortLead":"A Balaton megtelt, a siófoki zsilip gőzerővel működik, de még nem tudták a megfelelő szintre apasztani a vizet.","id":"20180320_olyan_vihar_volt_hetvegen_balatonmariafurdon_hogy_meg_nem_folyt_el_a_viz","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a467846d-95b0-4c98-b7e8-7bc9b40a3694&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f24adef1-3f2b-4dea-a0dc-9924210e3ed2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180320_olyan_vihar_volt_hetvegen_balatonmariafurdon_hogy_meg_nem_folyt_el_a_viz","timestamp":"2018. március. 20. 20:58","title":"Olyan vihar volt hétvégén Balatonmáriafürdőn, hogy még nem folyt el a víz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dba523af-f735-43b0-b1b9-27adf0023f59","c_author":"","category":"kultura","description":"Az olvasók száma csökkent, a migráns témájú cikkek száma nőtt.","shortLead":"Az olvasók száma csökkent, a migráns témájú cikkek száma nőtt.","id":"20180321_Andy_Vajna_nem_tett_jot_a_Delmagyarorszag_peldanyszamanak","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=dba523af-f735-43b0-b1b9-27adf0023f59&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1fda42b4-449f-41e2-b76d-467176a62780","keywords":null,"link":"/kultura/20180321_Andy_Vajna_nem_tett_jot_a_Delmagyarorszag_peldanyszamanak","timestamp":"2018. március. 21. 09:33","title":"Andy Vajna nem tett jót a Délmagyarország példányszámának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7305d3d8-70a2-463d-90af-a291d6f99bba","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"És a \"jobbikos HírTV-t\" is. A csepeli kamupártos botrány miatt húzza meg mindezt a Fidesz alelnöke.\r

