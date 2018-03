Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"03c84963-02ed-4236-be05-ae45c2c1d196","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Jön a Trump–Putyin-csúcstalálkozó?","shortLead":"Jön a Trump–Putyin-csúcstalálkozó?","id":"20180320_A_Kreml_szerint_nem_gond_hogy_Trump_nem_gratulalt_az_ujravalasztott_Putyinnak","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=03c84963-02ed-4236-be05-ae45c2c1d196&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f43fde47-70a1-46f4-9138-1c96c5ebbe5d","keywords":null,"link":"/vilag/20180320_A_Kreml_szerint_nem_gond_hogy_Trump_nem_gratulalt_az_ujravalasztott_Putyinnak","timestamp":"2018. március. 20. 18:20","title":"Trump telefonon gratulált az újraválasztott Putyinnak, aztán egyeztettek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a2ea13cf-6539-4724-9b0e-01d8fe8dc7bc","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Új módon igyekszik szórakoztatóvá tenni a facebookos élő videókat Mark Zuckerberg és csapata: hamarosan különféle videójátékok küzdelmei is követhetők lesznek a közösségi oldalon.","shortLead":"Új módon igyekszik szórakoztatóvá tenni a facebookos élő videókat Mark Zuckerberg és csapata: hamarosan különféle...","id":"20180320_facebook_videojatek_kozvetites_facebook_live","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a2ea13cf-6539-4724-9b0e-01d8fe8dc7bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a3d6143-a7f5-4e67-9a4c-87f6f44dee6a","keywords":null,"link":"/tudomany/20180320_facebook_videojatek_kozvetites_facebook_live","timestamp":"2018. március. 20. 18:03","title":"Újít az élő videóknál a Facebook, jönnek a pénzkeresős játékközvetítések","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d6c8b01a-ba0d-44a7-b61f-ad1f0cf682bf","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A fixen telepített és a mozgatható traffipaxoknál is sok meghibásodás történt, a garancia viszont idén már lejár.","shortLead":"A fixen telepített és a mozgatható traffipaxoknál is sok meghibásodás történt, a garancia viszont idén már lejár.","id":"20180320_veda_szupertraffipax_garancia_javitas","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d6c8b01a-ba0d-44a7-b61f-ad1f0cf682bf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c5a81f30-a3b0-4b92-b052-ea3380bf1849","keywords":null,"link":"/cegauto/20180320_veda_szupertraffipax_garancia_javitas","timestamp":"2018. március. 20. 14:21","title":"Romlanak a traffipaxok: két év alatt 1301 alkalommal kellett szerelni a VÉDA kameráit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f0ccf1b7-ee5c-4776-a262-e422b3336df7","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Tavaly óta eggyel csökkent a szám, de ez csak a látszat.","shortLead":"Tavaly óta eggyel csökkent a szám, de ez csak a látszat.","id":"20180320_Hiaba_igert_a_NAV_egyszerusitest_tobb_mint_felszaz_adonem_van","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f0ccf1b7-ee5c-4776-a262-e422b3336df7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e38fa8d2-58ee-4821-b69a-ff7bd5cdedd5","keywords":null,"link":"/kkv/20180320_Hiaba_igert_a_NAV_egyszerusitest_tobb_mint_felszaz_adonem_van","timestamp":"2018. március. 20. 10:45","title":"Hiába ígért a NAV egyszerűsítést, több mint félszáz adónem van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"885923d7-2ae6-48ef-b126-c78ed0e5260c","c_author":"Ujváry Gábor","category":"kultura","description":"A Veritas Intézet munkatársának reaglása a hvg.hu-n megjelent írásra. ","shortLead":"A Veritas Intézet munkatársának reaglása a hvg.hu-n megjelent írásra. ","id":"20180321_homan_balintrol_maskent_veritas","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=885923d7-2ae6-48ef-b126-c78ed0e5260c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"99e6d54e-7d28-47e8-89d1-f03c0b025c2a","keywords":null,"link":"/kultura/20180321_homan_balintrol_maskent_veritas","timestamp":"2018. március. 21. 10:49","title":"Hóman Bálintról - másként","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ce2269a2-afb1-4869-9435-d8b7a2878159","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Hiába tiltották meg nekik a belépést, egy szerb ellenőrző ponton végül át tudtak menni. ","shortLead":"Hiába tiltották meg nekik a belépést, egy szerb ellenőrző ponton végül át tudtak menni. ","id":"20180321_csak_bejutottak_boszniaba_putyin_motorosai","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ce2269a2-afb1-4869-9435-d8b7a2878159&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ddb6e84d-9ca8-4b06-a48c-c74bb2a24300","keywords":null,"link":"/vilag/20180321_csak_bejutottak_boszniaba_putyin_motorosai","timestamp":"2018. március. 21. 06:23","title":"Csak bejutottak Boszniába Putyin motorosai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dd094aa7-8d1d-439e-9708-d45823e3e8a7","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Több százezer forintot fizetett ki Lezsák Sándor egy tanulmányért, amelyben egyszerűen egymás mellé tették a Digitális Jólét Programról készült összes cikket.","shortLead":"Több százezer forintot fizetett ki Lezsák Sándor egy tanulmányért, amelyben egyszerűen egymás mellé tették a Digitális...","id":"20180320_Oldalankent_2000_forintert_masoltak_le_Lezsak_Sandornak_MTIhireket","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=dd094aa7-8d1d-439e-9708-d45823e3e8a7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"31b8d386-3be8-429f-8ab1-c1b16b90adc5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180320_Oldalankent_2000_forintert_masoltak_le_Lezsak_Sandornak_MTIhireket","timestamp":"2018. március. 20. 11:25","title":"Oldalanként 2000 forintért másoltak le Lezsák Sándornak MTI-híreket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ddef293d-28c8-4a7b-a189-6a09cc812605","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Nem sokat kell sétálnia Matolcsy Györgynek, ha szeretné felkeresni a két fiának cégeit.","shortLead":"Nem sokat kell sétálnia Matolcsy Györgynek, ha szeretné felkeresni a két fiának cégeit.","id":"20180320_Ketszazmillios_hazat_vasarolt_Matolcsy_fia_par_sarokra_a_testvere_400_millios_luxushazatol","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ddef293d-28c8-4a7b-a189-6a09cc812605&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7519a8d1-f959-4f5e-b630-2687a6e856cf","keywords":null,"link":"/kkv/20180320_Ketszazmillios_hazat_vasarolt_Matolcsy_fia_par_sarokra_a_testvere_400_millios_luxushazatol","timestamp":"2018. március. 20. 10:04","title":"Házat vásárolt Matolcsy másik fia is, pár sarokra a testvére 400 milliós luxusházától","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]