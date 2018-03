A híradások szerint volt, hogy baseball-labda méretű jégdarabok is záporoztak az égből, ami ellen nem sok mindent lehet tenni, ha nincs fedett hely. A képeken is látszik, milyen erővel csapodnak be ezek jéggolyók, azonnal betörve a szélvédőket.

A jégeső egy autóraktár teljes készletét végezte ki gyakorlatilag, 400 Chevrolet-t tett tönkre percek alatt. Fájdalmas nézni, ahogy a 300 lóerős Chevrolet Camarro izomautók, pick-upok és más járművek, milyen kárt szenvednek, még akkor is ha biztosított is a hely.



További képek a pusztításról, és nem túlzás, hogy itt szinte minden totálkáros lett.