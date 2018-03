Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b8fc490d-df36-4e8b-91fd-9fcb0d471a86","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A nevetségesen olcsó Raspberry Pi legújabb változata erősebb processzort és gyorsabb netet ígér.","shortLead":"A nevetségesen olcsó Raspberry Pi legújabb változata erősebb processzort és gyorsabb netet ígér.","id":"20180326_rapsberry_pi_3_model_b_olcso_szamitogep","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b8fc490d-df36-4e8b-91fd-9fcb0d471a86&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d63f27a-1168-4db6-875b-3a621a50bb3c","keywords":null,"link":"/tudomany/20180326_rapsberry_pi_3_model_b_olcso_szamitogep","timestamp":"2018. március. 26. 07:02","title":"Még 13 000 forintba sem kerül ez a kis számítógép, ami most ráadásul még erősebb lett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"913f9f21-fdd8-4b65-bfdf-d7de48028937","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Fekete-Győr András régen várt bejelentést tett az Eleven Fesztiválon. Döntsön közvélemény-kutatás, melyik ellenzéki jelölt induljon.","shortLead":"Fekete-Győr András régen várt bejelentést tett az Eleven Fesztiválon. Döntsön közvélemény-kutatás, melyik ellenzéki...","id":"20180324_Ellenzeki_attores_FeketeGyor_varatlan_bejelentese_kapcsan","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=913f9f21-fdd8-4b65-bfdf-d7de48028937&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"64bc4070-2e24-4420-bed6-9047e772091f","keywords":null,"link":"/itthon/20180324_Ellenzeki_attores_FeketeGyor_varatlan_bejelentese_kapcsan","timestamp":"2018. március. 24. 22:01","title":"Ellenzéki áttörés Fekete-Győr váratlan bejelentése kapcsán?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"14ca1235-95d7-4064-979b-b0641553aae6","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Sokaknak nyárig kell majd várniuk a 12 ezer forintos jóváírásra a fűtésszámlából-tudta meg a Népszava.","shortLead":"Sokaknak nyárig kell majd várniuk a 12 ezer forintos jóváírásra a fűtésszámlából-tudta meg a Népszava.","id":"20180324_Nem_jon_ossze_minden_fogyasztonal_a_kampanyra_idozitett_rezsicsokkentes","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=14ca1235-95d7-4064-979b-b0641553aae6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"90691130-175d-4800-853f-de907cef39d7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180324_Nem_jon_ossze_minden_fogyasztonal_a_kampanyra_idozitett_rezsicsokkentes","timestamp":"2018. március. 24. 17:00","title":"Nem jön össze minden fogyasztónál a kampányra időzített rezsicsökkentés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dadf0136-adbe-4036-8bef-2c50f27fa8c5","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Agyba-főbe dicsérte a megújult és ügyfélbarát NAV-ot Tállai András az MTI-nek küldött nyilatkozatában. ","shortLead":"Agyba-főbe dicsérte a megújult és ügyfélbarát NAV-ot Tállai András az MTI-nek küldött nyilatkozatában. ","id":"20180325_Tallai_melegen_ajanlotta_mindenkinek_a_NAV_szolgaltatasait_vajon_egyeztetett_a_NER_oligarchaival","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=dadf0136-adbe-4036-8bef-2c50f27fa8c5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e518489f-ba50-42a7-a4ea-48c6b2f594c4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180325_Tallai_melegen_ajanlotta_mindenkinek_a_NAV_szolgaltatasait_vajon_egyeztetett_a_NER_oligarchaival","timestamp":"2018. március. 25. 08:35","title":"Tállai melegen ajánlotta mindenkinek a NAV szolgáltatásait, vajon egyeztetett a NER oligarcháival?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6bc5ca3b-2782-4906-bdd7-d4708bdbc82d","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A külügyminiszter szerint, aki beengedi a bevándorlókat, azt kockáztatja, hogy beengedi a terroristákat is – tudósít az MTI Dunakesziről.","shortLead":"A külügyminiszter szerint, aki beengedi a bevándorlókat, azt kockáztatja, hogy beengedi a terroristákat is – tudósít...","id":"20180324_Szijjarto_ismet_terrorizmussal_riogat","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6bc5ca3b-2782-4906-bdd7-d4708bdbc82d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6561ad8c-87e0-43b3-968f-cc9c8e2b8be3","keywords":null,"link":"/itthon/20180324_Szijjarto_ismet_terrorizmussal_riogat","timestamp":"2018. március. 24. 12:10","title":"Szijjártó ismét terrorizmussal riogat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dd22b4c8-16e7-4ea2-bf0d-4a3c6955cc09","c_author":"Lengyel Miklós","category":"vilag","description":"Március 29-én találkoznak a két Korea képviselői Panmindzsonban, a fegyverszüneti vonalon, amely 1953 óta légmentesen elzárja egymástól a kommunista Északot és a kapitalista Délt. Eddig csak két csúcstalálkozó volt 65 év alatt.","shortLead":"Március 29-én találkoznak a két Korea képviselői Panmindzsonban, a fegyverszüneti vonalon, amely 1953 óta légmentesen...","id":"20180324_Meg_marciusban_ujrakezdik_elokeszulet_a_koreai_csucstalalkozora","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=dd22b4c8-16e7-4ea2-bf0d-4a3c6955cc09&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3d0d264d-d534-4744-b404-de416ff37f1f","keywords":null,"link":"/vilag/20180324_Meg_marciusban_ujrakezdik_elokeszulet_a_koreai_csucstalalkozora","timestamp":"2018. március. 24. 11:40","title":"Még márciusban újrakezdik: előkészület a koreai csúcstalálkozóra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"882428c4-9ab0-462e-ba72-ef022f01e0f8","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Az új-zélandi találmány az első elismerést már megkapta, de egyelőre csak a dizájnért.","shortLead":"Az új-zélandi találmány az első elismerést már megkapta, de egyelőre csak a dizájnért.","id":"201807_a_szarnyas_vizibicikli","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=882428c4-9ab0-462e-ba72-ef022f01e0f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"28fb2622-5453-473e-8215-deee14529d16","keywords":null,"link":"/kkv/201807_a_szarnyas_vizibicikli","timestamp":"2018. március. 25. 09:30","title":"Titokban tesztelték és olimpiára neveznék a víznél könnyebb vízibiciklit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9720b693-18bb-414a-9461-16ff8ff84668","c_author":"Tálas Andrea","category":"kultura","description":"A nemrég bemutatott Fantomszál című film főhősét nagyrészt inspiráló Cristóbal Balenciaga kortársai szerint maga volt a Mester, aki modelljeiben páratlan ruhakölteményeinek földi megtestesítőjét látta.","shortLead":"A nemrég bemutatott Fantomszál című film főhősét nagyrészt inspiráló Cristóbal Balenciaga kortársai szerint maga volt...","id":"201812__az_igazi_fantomszal__cristobal_balenciaga__tilos_szemkontakt__elvarrt_szalak","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9720b693-18bb-414a-9461-16ff8ff84668&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7f45a221-6fae-4d5f-80b7-9e76e747ceaa","keywords":null,"link":"/kultura/201812__az_igazi_fantomszal__cristobal_balenciaga__tilos_szemkontakt__elvarrt_szalak","timestamp":"2018. március. 25. 15:00","title":"A divatkreátor, aki miatt a háromszoros Oscar-díjas Daniel Day-Lewis megtanult varrni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]