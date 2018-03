Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d446c0ca-fa9f-4e28-80b4-0a8e8621c32a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A brit kormánynak elege van a légitársaságok extra díjaiból, és ezért új irányelveket tervez például a névváltoztatásért vagy a beszállókártya újbóli kiadásáért felszámolt díjakról.","shortLead":"A brit kormánynak elege van a légitársaságok extra díjaiból, és ezért új irányelveket tervez például...","id":"20180324_London_gorcso_ala_veszi_a_legitarsasagok_mellekes_beveteleit","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d446c0ca-fa9f-4e28-80b4-0a8e8621c32a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a25524ad-fc3f-4bbd-8f31-5b8bd2c9a6b1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180324_London_gorcso_ala_veszi_a_legitarsasagok_mellekes_beveteleit","timestamp":"2018. március. 24. 17:12","title":"London górcső alá veszi a légitársaságok mellékes bevételeit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"51019ec3-16d4-46db-a946-dc7d0eede095","c_author":"hvg.hu","category":"enesacegem","description":"Muszáj motiválni az 1995 után született dolgozókat. ","shortLead":"Muszáj motiválni az 1995 után született dolgozókat. ","id":"20180326_A_cegek_is_tehetnek_rola_nem_eri_meg_a_lojalitas_a_munkavallalok_szerint","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=51019ec3-16d4-46db-a946-dc7d0eede095&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2efef017-a260-4c7a-8a95-4f2b3ee1da87","keywords":null,"link":"/enesacegem/20180326_A_cegek_is_tehetnek_rola_nem_eri_meg_a_lojalitas_a_munkavallalok_szerint","timestamp":"2018. március. 26. 13:56","title":"A cégek is tehetnek róla: nem éri meg a lojalitás a munkavállalók szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4022e8cd-d56d-43a3-adf8-768464e9385d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Három lehetőség közül választhatnak az internetezők.","shortLead":"Három lehetőség közül választhatnak az internetezők.","id":"20180326_segitsen_elnevezni_az_allatkert_gorillabebijet","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4022e8cd-d56d-43a3-adf8-768464e9385d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f56d8eb1-7737-45b8-898f-5b5b3b9ef11b","keywords":null,"link":"/elet/20180326_segitsen_elnevezni_az_allatkert_gorillabebijet","timestamp":"2018. március. 26. 10:55","title":"Segítsen elnevezni az állatkert gorillabébijét!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6284cb97-d481-4e44-9616-1591668838e5","c_author":"Lengyel Miklós","category":"elet","description":"Stormy Daniels ügyvédje letétbe helyezett egy DVD-t, amelyet szavai szerint „figyelmeztető lövés”-nek szánt. Stormy Daniels az a pornószínésznő, akinek állítása szerint viszonya volt Donald Trumppal. A hölgy nyilatkozott a CBS tv-csatornának, az interjú este megy adásba","shortLead":"Stormy Daniels ügyvédje letétbe helyezett egy DVD-t, amelyet szavai szerint „figyelmeztető lövés”-nek szánt. Stormy...","id":"20180325_Milyen_Donald_Trump_az_agyban_vall_a_pornosztar_a_televizioban","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6284cb97-d481-4e44-9616-1591668838e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d5c8107-c337-403c-b293-9c52cf1705b1","keywords":null,"link":"/elet/20180325_Milyen_Donald_Trump_az_agyban_vall_a_pornosztar_a_televizioban","timestamp":"2018. március. 25. 11:32","title":"Milyen Donald Trump az ágyban?- vall a pornósztár a televízióban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"08bf8fb0-803c-4364-8bf4-e019e8905355","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szabó Zsolt államtitkár Belize-ben parkoltat 1,2 milliárd forintot, erről kérdezte volna őt a HírTV riportere, de a politikus nem állt meg, inkább csak vagdalkozott.","shortLead":"Szabó Zsolt államtitkár Belize-ben parkoltat 1,2 milliárd forintot, erről kérdezte volna őt a HírTV riportere, de...","id":"20180326_Allitolagos_offshoremilliardjairol_kerdeztek_volna_a_fideszest_aki_inkabb_Simicskazott","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=08bf8fb0-803c-4364-8bf4-e019e8905355&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"80f7f664-329a-431b-8e50-5cd07cc6991d","keywords":null,"link":"/itthon/20180326_Allitolagos_offshoremilliardjairol_kerdeztek_volna_a_fideszest_aki_inkabb_Simicskazott","timestamp":"2018. március. 26. 13:50","title":"Állítólagos offshore-milliárdjairól kérdezték volna a fideszest, aki inkább Simicskázott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a871e439-e5c7-4fdb-83fa-aeb01be780fc","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Elképesztő, akár több mint hússzoros árkülönbséget is lehet tapasztalni Magyarország nagyáruházaiban az étkezési sók között egységárban. Hogy mi lehet ennek a döbbenetes különbségnek az oka, egyelőre rejtély.","shortLead":"Elképesztő, akár több mint hússzoros árkülönbséget is lehet tapasztalni Magyarország nagyáruházaiban az étkezési sók...","id":"20180325_Belegondolt_mar_hogy_mit_tud_a_900_forintos_so_a_40_forintoshoz_kepest","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a871e439-e5c7-4fdb-83fa-aeb01be780fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"37c26b2b-c874-40b3-a112-12e19a64522c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180325_Belegondolt_mar_hogy_mit_tud_a_900_forintos_so_a_40_forintoshoz_kepest","timestamp":"2018. március. 25. 17:20","title":"Belegondolt már, hogy mit tud a 900 forintos só a 40 forintoshoz képest?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0a80da00-7ea5-4ced-a36c-07a82492a8de","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A DK helyszíni rendőri intézkedést kért és feljelentést tett ismeretlen tettes ellen.","shortLead":"A DK helyszíni rendőri intézkedést kért és feljelentést tett ismeretlen tettes ellen.","id":"20180325_Horogkeresztet_festettek_a_DK_erdi_irodajanak_kirakatara","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0a80da00-7ea5-4ced-a36c-07a82492a8de&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a8367357-37ab-4d74-baf8-04f160953e13","keywords":null,"link":"/itthon/20180325_Horogkeresztet_festettek_a_DK_erdi_irodajanak_kirakatara","timestamp":"2018. március. 25. 17:08","title":"Horogkeresztet festettek a DK érdi irodájának kirakatára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1bc6ea4d-c045-40cf-ba30-1c96135dc658","c_author":"Ceglédi Zoltán","category":"itthon","description":"Ide jutottunk, drága, európai értelemben vett demokraták. Vélemény.","shortLead":"Ide jutottunk, drága, európai értelemben vett demokraták. Vélemény.","id":"20180326_Cegledi_Ne_ajvekolj_zsido_szavazz_taktikusan_nacira","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1bc6ea4d-c045-40cf-ba30-1c96135dc658&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"555526d3-2c65-4c9c-87a6-532ca1129204","keywords":null,"link":"/itthon/20180326_Cegledi_Ne_ajvekolj_zsido_szavazz_taktikusan_nacira","timestamp":"2018. március. 26. 09:04","title":"Ceglédi: Ne ajvékolj, zsidó, szavazz taktikusan nácira?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]