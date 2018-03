Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9934645a-4a3f-494d-966a-5f3588b69844","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Enyedi Idikó mozija többek között Christopher Nolan Dunkirkjével is versenyzett. ","shortLead":"Enyedi Idikó mozija többek között Christopher Nolan Dunkirkjével is versenyzett. ","id":"20180328_A_Testrol_es_lelekrol_nyerte_a_legjobb_europai_filmnek_jaro_dijat_Romaniaban","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9934645a-4a3f-494d-966a-5f3588b69844&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d08038d6-debe-450f-a872-be4cd2fb44e3","keywords":null,"link":"/kultura/20180328_A_Testrol_es_lelekrol_nyerte_a_legjobb_europai_filmnek_jaro_dijat_Romaniaban","timestamp":"2018. március. 28. 15:20","title":"A Testről és lélekről nyerte a legjobb európai filmnek járó díjat Romániában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f47a795-a6b5-41da-9775-c289ffb699a4","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Újabb fotók készültek a 3-as metró felújítás alatt álló északi szakaszáról, annak is az újpesti részéről. Az állomások burkolatát már elbontották, az egyik oldalon felszedték a síneket, a másikon pedig munkavonat jár, azzal szállítják el például a törmeléket. Külön érdekességnek számítanak a betonig lecsupaszított Újpest-városkapu és Újpest-központ állomások, amelyekre most egyáltalán nem lehet ráismerni. \r

","shortLead":"Újabb fotók készültek a 3-as metró felújítás alatt álló északi szakaszáról, annak is az újpesti részéről. Az állomások...","id":"20180327_remiszto_szellemtanyara_hasonlit_most_az_atepulo_3as_metro","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0f47a795-a6b5-41da-9775-c289ffb699a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a2b25c73-9285-4f24-a1dd-6c661e37acdf","keywords":null,"link":"/itthon/20180327_remiszto_szellemtanyara_hasonlit_most_az_atepulo_3as_metro","timestamp":"2018. március. 27. 15:07","title":"Rémisztő szellemtanyára hasonlít most az átépülő 3-as metró – fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e5cf97b5-8426-4785-a274-9f507c8a3226","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A keddi magyar-skót válogatott meccs előtt a szurkolók alapítványának képviselői meg is látogatták a hátrányos helyzetű családok gyerekeit segítő intézményt.","shortLead":"A keddi magyar-skót válogatott meccs előtt a szurkolók alapítványának képviselői meg is látogatták a hátrányos helyzetű...","id":"20180328_skot_drukkerek_gyujtottek_egy_budapesti_ovodanak","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e5cf97b5-8426-4785-a274-9f507c8a3226&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9883e1fe-3aad-4f67-b3ab-4955a11635ef","keywords":null,"link":"/elet/20180328_skot_drukkerek_gyujtottek_egy_budapesti_ovodanak","timestamp":"2018. március. 28. 13:39","title":"Skót drukkerek gyűjtöttek egy budapesti óvodának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"07c72eb9-9205-4354-8dac-bacec755a03b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A készenléti rendőrök perceken belül a kórházhoz vezették az apát.","shortLead":"A készenléti rendőrök perceken belül a kórházhoz vezették az apát.","id":"20180329_rendori_felvezetes_budapest_gyogyszer","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=07c72eb9-9205-4354-8dac-bacec755a03b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6af23771-52e9-4c25-bf86-c95f1c13cc98","keywords":null,"link":"/cegauto/20180329_rendori_felvezetes_budapest_gyogyszer","timestamp":"2018. március. 29. 12:16","title":"Rendőri felvezetést kapott a budapesti apa, hogy életmentő gyógyszert kaphasson a lánya","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c7e9aa9e-563a-47c4-bf8d-2292f457f53c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A régi, lepukkant szerelvények helyett visszaküldött fekete-fehér szerelvények közül eddig 25 érkezett meg Budapestre. ","shortLead":"A régi, lepukkant szerelvények helyett visszaküldött fekete-fehér szerelvények közül eddig 25 érkezett meg Budapestre. ","id":"20180328_aprilistol_eltunnek_a_szovjet_metrok_a_3as_metrorol_csak_oroszok_jarnak_majd","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c7e9aa9e-563a-47c4-bf8d-2292f457f53c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ef39860-7d78-461e-986d-bf5293ed634e","keywords":null,"link":"/itthon/20180328_aprilistol_eltunnek_a_szovjet_metrok_a_3as_metrorol_csak_oroszok_jarnak_majd","timestamp":"2018. március. 28. 06:53","title":"Áprilistól eltűnnek a szovjet metrók a 3-as vonalról, csak oroszok járnak majd","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f3a794a-a001-4989-975c-8810d6f615b8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A felújítás alatt álló Ybl-épület tetőszerkezete gyulladt ki, a tűzoltók eloltották a lángokat.\r

\r

","shortLead":"A felújítás alatt álló Ybl-épület tetőszerkezete gyulladt ki, a tűzoltók eloltották a lángokat.\r

\r

","id":"20180327_Kigyulladt_a_budapesti_Operahaz_tetoszerkezete","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8f3a794a-a001-4989-975c-8810d6f615b8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c4cb569-3796-4030-a3c8-8ba27cfbdf1b","keywords":null,"link":"/itthon/20180327_Kigyulladt_a_budapesti_Operahaz_tetoszerkezete","timestamp":"2018. március. 27. 16:27","title":"Kigyulladt a budapesti Operaház tetőszerkezete","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc43b206-3022-469b-ae1f-ce352667ebac","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A DK pártelnöke és listavezetője a közmédia vendége volt, szerinte a választás tétje az, hogy Magyarország korrupció nélküli, normális ország lesz-e.","shortLead":"A DK pártelnöke és listavezetője a közmédia vendége volt, szerinte a választás tétje az, hogy Magyarország korrupció...","id":"20180329_Gyurcsany_Orban_megvaltozott_en_nem_o_szelkakas","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bc43b206-3022-469b-ae1f-ce352667ebac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b804026f-28e1-4079-b83e-75f5d52d01db","keywords":null,"link":"/itthon/20180329_Gyurcsany_Orban_megvaltozott_en_nem_o_szelkakas","timestamp":"2018. március. 29. 12:28","title":"Gyurcsány: Orbán megváltozott, én nem, ő szélkakas","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"53810502-4d67-4aca-a691-6ef9fa060328","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A négykarikás német gyártó a jelek szerint azokra is gondol, akik keveslik az RS5 két ajtaját.","shortLead":"A négykarikás német gyártó a jelek szerint azokra is gondol, akik keveslik az RS5 két ajtaját.","id":"20180328_megjott_az_audi_rs5_sportback_csaladi_autokent_is_hasznalhato_450_lovas_sportolo","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=53810502-4d67-4aca-a691-6ef9fa060328&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b18d453-02a4-4fce-aff8-ea1655253206","keywords":null,"link":"/cegauto/20180328_megjott_az_audi_rs5_sportback_csaladi_autokent_is_hasznalhato_450_lovas_sportolo","timestamp":"2018. március. 28. 10:23","title":"Megjött az Audi RS5 Sportback: családi autónak sem rossz, 450 lovas sportoló","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]