A régi BMW-k és az új Dacia Dusterek országa lettünk, nehéz pár kilométert is megtenni anélkül, hogy ne jönne szembe legalább egy, de inkább egy tucat ezekből. Tegyük hozzá: nincs ebben semmi meglepő. A bajor prémiumot egyszer az életben sokan meg akarták ízlelni, a Dacia meg minden szempontból józan választás. Most itt a Duster második generációja, amivel szerencsére nem akarták megváltani a világot.

Amikor egy ilyen, mifelénk extrafontos autó új generációja érkezik, már a tényleges megjelenése előtt le lehet húzni róla vagy tíz bőrt. Mi is megírtuk például az olyan fontos infót, mint az, hogy ugyanarra a padlólemezre épül, mint a régi, vagyis a méretek nem nagyon módosulnak. Ezzel egyetemben, eddig nem beszéltünk pont az egyik legjobban remélt újdonságról: még 7 személyes változat is lehet belőle. Az biztos, hogy a román gyártó legjobb terméke a Duster (bár összes darabszámban még a Logan megy a legjobban), ezen keres a legjobban a Renault leánycége, amely éppen a minap húzta be az 5 milliós eladási számot azóta, hogy az első „újkori” Dacia megjelent.

Képgaléria. © D.P.

Érthető népszerűség

Szóval, ma ott tartunk, hogy ha valaki hosszabb távra keres autót, és nem akar fél éven át a használt gépkocsik hazai piacának mocsarában küszködni, kétes eredetű, minőségű és futásteljesítményű járgányok között kutakodni, hamar eljut egy új Daciáig. Még akkor is, ha nyilván túlzás lenne azt állítani, hogy a Dacia Duster feltétlenül szerelem első látásra. Még az új generáció sem az. Ám kétségtelenül ésszerű megoldás, elérhető árú autó ez, ami egyre vállalhatóbban néz ki.

Itt van például az általunk tesztre kapott újdonság: egy fullextrás „Prestige”: 17-es könnyűfém kerekek, első-oldalsó-hátsó kamera, összkerék-hajtás, bőr/műbőr kárpit, kulcsnélküli nyitás-zárás-indítás, fűthető ülések, érintőképernyős infotaiment-egység navival, krómkipufogó, hátul színezett üvegek, lejtmenetvezérlő, dekoratív tetősín és tényleg látványos Atacama narancs metál fényezés. (Igaz, ennek már az ára sem annyira daciás, de ez más kérdés, erről majd a cikk végén.)

Itt egy Pokemon

Az új Dusterrel az utcán itt-ott már lehet találkozni, de gyorsan összefoglalnánk azért, mi változott rajta. Elölről éppenséggel alig lehet megkülönböztetni a régitől, legfeljebb a lámpatest nyúlik kicsit jobban a hűtőrácsba. A hátulján már jelentősebb a változás: az új lámpatestekkel - tényleg nem cikizésből, de - amolyan Pokemon figura lett. A méreteit tekintve lényegében változatlan, a karosszéria alig 25 milliméterrel nőtt, a raktérre pedig mostanáig sem lehetett panasz, a fronthajtásúé 445 liter, míg a 4×4-esé 411. Gondoljunk bele, a fő rivális, a Vitara csak 375 literes csomagteret tud felmutatni. Sokszor ezen dől el a meccs.

Az utastérben a műszerfal lényegében teljesen új. Bár jobban néz ki, de nem biztos, hogy jobban is fogják kedveli az előzőnél, mert a középkonzol felső részén, ahol most a levegőbeömlők vannak, korábban egy könnyen elérhető és pakolható tároló rekesz volt. Amúgy igen, ahogy a címben utaltunk rá, nyomokban mintha Audit is tartalmazna az új Duster, a klímán és a sebességváltón „pont olyan” fémhatású, perforált, krómozott elemek vannak, mint például egy Audi S1-esben. Kirívóan kellemes részlete ez a kocsinak, funkcionális, minőségi és jól néz ki.

© D.P.

Persze azért ott a másik véglet is, lásd a motoros tükörállító paneljét, amelynél az egész egység mozog a kávában, és nem csak a kis joystic, vagy a Dacia-kártya, amely a kulcsot helyettesíti. Ráadásul tesztautónknál már most kopott volt rajta piktogram, pedig csak pár hetes lehet. A kabintér különben korrekt, de kemény műanyagokból áll össze. Az ülések továbbra sem a legkényelmesebbek hosszabb távon - talán a háttámla túlzottan egyenes -, de a kormány, ami itt varrott bőr, nagyon jó fogású, a szervózottsága pedig inkább a könnyed manőverezést, mint a pontos visszajelzést szolgálja ki.

Jár a toplista

Az autóban jelen esetben a csúcs, 1.2 literes, turbós négyhengeres motor volt, összkerék-hajtással megspékelve. Ami azonnal feltűnő az az, hogy, mennyire rövid fokozatokat kapott a hatfokozatú váltó - lehet az összkerék-hajtás miatt. Így lényegében minden helyzetet a megszokottnál egy fokozattal feljebb kell megoldani. A váltó 1500-tól kéri a következő fokozatot, és szépen el is gurul 40-től például ötödikben. Ennek persze megvan az a hátránya, mégpedig az, hogy 90-nél már 2000-et forog a motor. A négyhengeres különben nagyon csendes, a 125 lóerős és 205 Nm nyomatékú motorral biztatóan megy is a Duster.

Az utazási komfortot motorzaj és menetzaj sem zavarja 130-ig, igaz, ezen a kocsin már nyári gumik voltak. Az átlagfogyasztás az egy hét alatt 8,3 literre sikerült, ami nem mondható kifejezetten kevésnek, de ez egy összkerék-hajtású autótól még vállalható érték. Tetszettek az olyan apróságok is, mint amikor a start&stop rendszer leállítja a motort, a kormányszervó hatása továbbra is megmarad, el lehet könnyen tekerni a kormányt, nem úgy, mint sok más hasonló járműnél.

Sarkalatos pont a futómű is a Dustereknél. Ebben a tekintetben most csak az összkerék-hajtású változatról nyilatkoznánk, de alapvetően igencsak a magyar utakra való ez a felfüggesztés. Nem feltétlen a nagysebességű precizitás jellemző rá, de pont annyira puha, hogy a tavaszra kikátyúsodott utakon sem kell lábujjhegyen közlekedni. A 4x4-es modellek hasmagassága ráadásul 210 milliméter, már meg lehet vele mászni lájtosabb akadályokat is, ráadásul a rendszer a Nissané, amely nem rossz alap, csak ez az 1.2-es benzines motorváltozat nem illik igazán a terepezéshez.

© D.P.

Összességében nem kérdés, hogy nagy sláger lesz a folytatásban is a Duster. Ahogy a adatok szerint is simán vitte a második helyet a Vitara mögött , több mint 4000 darabbal a népautónak számító kis SUV-k között. Az újat is olyan beugró ajánlatokkal tudják adni, amivel biztos a siker. Maximum nem az általunk tesztel példányokkal lesz tele a város és a falu 5,57 millió forintért.