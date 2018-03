Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9b0b60ee-372c-4aca-92d5-4946c73e8a2f","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Az elnök szerint a cég nem fizet adót. ","shortLead":"Az elnök szerint a cég nem fizet adót. ","id":"20180329_Trump_nekiment_az_Amazonnak","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9b0b60ee-372c-4aca-92d5-4946c73e8a2f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5de6fa53-c8b6-4f3b-a430-0e07aadb59c1","keywords":null,"link":"/kkv/20180329_Trump_nekiment_az_Amazonnak","timestamp":"2018. március. 29. 17:31","title":"Trump nekiment az Amazonnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e07a17a-004a-43e4-b40b-2845c3557911","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Az ígéretek szerint magához az építkezéshez 2-3 hónap, a teljes folyamathoz pedig 6-9 hónap elég. \r

","shortLead":"Az ígéretek szerint magához az építkezéshez 2-3 hónap, a teljes folyamathoz pedig 6-9 hónap elég. \r

","id":"20180329_par_honap_alatt_osszelegozhato_hazakat_gyartanak_polgaron","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8e07a17a-004a-43e4-b40b-2845c3557911&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"036f4b49-1ec4-40cb-a9f2-0ecfba583de6","keywords":null,"link":"/ingatlan/20180329_par_honap_alatt_osszelegozhato_hazakat_gyartanak_polgaron","timestamp":"2018. március. 29. 17:22","title":"Pár hónap alatt „összelegózható” házakat gyártanak Polgáron – fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1e463ac9-8766-44de-958a-c7a6ba14dbeb","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A végén aztán minden jóra fordult, a pólós még az edzésre is odaért.","shortLead":"A végén aztán minden jóra fordult, a pólós még az edzésre is odaért.","id":"20180328_nagy_viktor_doppingellenorzes","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1e463ac9-8766-44de-958a-c7a6ba14dbeb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4be82f47-f6d9-4f67-9ecb-af5da0e1198e","keywords":null,"link":"/sport/20180328_nagy_viktor_doppingellenorzes","timestamp":"2018. március. 28. 10:51","title":"Nagy Viktornál rosszkor csöngetett a doppingellenőr","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"42bd7099-7b16-41ed-99d2-eec1f30277af","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy kislány wasabival való első találkozása eredményezte a hónap, de talán az utóbbi idők legjobb és legszerethetőbb pillanatát. \r

","shortLead":"Egy kislány wasabival való első találkozása eredményezte a hónap, de talán az utóbbi idők legjobb és legszerethetőbb...","id":"20180328_Ettol_on_is_elolvad_majd_ime_a_vilag_legedesebb_segitsegkerese__video","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=42bd7099-7b16-41ed-99d2-eec1f30277af&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"930069f2-d6ef-4b60-8a6a-9e76afdde58b","keywords":null,"link":"/elet/20180328_Ettol_on_is_elolvad_majd_ime_a_vilag_legedesebb_segitsegkerese__video","timestamp":"2018. március. 28. 14:38","title":"Ettől ön is elolvad majd: íme a világ legédesebb segítségkérése - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee3c2f6f-35d1-4d47-8be6-9d9c50dddcfb","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"A társaság a legnagyobb LPG termelő az országban.","shortLead":"A társaság a legnagyobb LPG termelő az országban.","id":"20180328_Gazfeldolgozo_uzemet_adott_at_a_Mol_Pakisztanban","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ee3c2f6f-35d1-4d47-8be6-9d9c50dddcfb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5a70aea1-ae29-452b-b7b0-ab048faa0d8b","keywords":null,"link":"/kkv/20180328_Gazfeldolgozo_uzemet_adott_at_a_Mol_Pakisztanban","timestamp":"2018. március. 28. 10:42","title":"Gázfeldolgozó üzemet adott át a Mol Pakisztánban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"19570774-4ac9-426a-95ac-994ac2a9a7fc","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Egyébként brit bíró sem lesz a vébén. ","shortLead":"Egyébként brit bíró sem lesz a vébén. ","id":"20180329_Meg_magyar_biro_sem_lesz_az_oroszorszagi_fociveben","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=19570774-4ac9-426a-95ac-994ac2a9a7fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"04b386c0-daec-49bd-94f1-4b27e877b45d","keywords":null,"link":"/sport/20180329_Meg_magyar_biro_sem_lesz_az_oroszorszagi_fociveben","timestamp":"2018. március. 29. 18:33","title":"Még magyar bíró sem lesz az oroszországi focivébén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3e16041d-8feb-4e24-b7b2-2132533e8991","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Igazi hollywoodi fogolyszökés történt a minap egy amerikai megyei börtönben.","shortLead":"Igazi hollywoodi fogolyszökés történt a minap egy amerikai megyei börtönben.","id":"20180329_menekules_borton_iniana_jones","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3e16041d-8feb-4e24-b7b2-2132533e8991&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"530fa612-ca04-4c76-a306-b34000c0efcd","keywords":null,"link":"/cegauto/20180329_menekules_borton_iniana_jones","timestamp":"2018. március. 29. 12:48","title":"Videó: Zseniális menekülést mutatott be Indiana Jones-stílusban egy rab","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa4953b2-0148-4ba6-8867-46b00fb13073","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A legtöbb antibiotikumnak ellenálló, úgynevezett szupergonorrheát diagnosztizáltak egy brit férfinél, aki Délkelet-Ázsiában kaphatta el a kórt – \r

számolt be róla a BBC hírportálja.\r

","shortLead":"A legtöbb antibiotikumnak ellenálló, úgynevezett szupergonorrheát diagnosztizáltak egy brit férfinél, aki...","id":"20180329_megvan_a_szupergonorrhea_elso_aldozata","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=aa4953b2-0148-4ba6-8867-46b00fb13073&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a8aac18a-8671-4301-a0d7-5fb952ee3967","keywords":null,"link":"/tudomany/20180329_megvan_a_szupergonorrhea_elso_aldozata","timestamp":"2018. március. 29. 12:43","title":"Megvan a szupergonorrhea első áldozata","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]