[{"available":true,"c_guid":"00767801-b927-4e68-a72c-89baa5c17dad","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"A Szerencsejáték Zrt. tájékoztatása szerint a 13. héten megtartott hatos lottó számsorsoláson a következő számokat húzták ki:","shortLead":"A Szerencsejáték Zrt. tájékoztatása szerint a 13. héten megtartott hatos lottó számsorsoláson a következő számokat...","id":"20180401_Szazezreket_er_egy_otos_talalat_is_a_hatos_lotton","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=00767801-b927-4e68-a72c-89baa5c17dad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c6faa680-b05f-492f-84cd-035ed251923c","keywords":null,"link":"/kkv/20180401_Szazezreket_er_egy_otos_talalat_is_a_hatos_lotton","timestamp":"2018. április. 01. 16:59","title":"Százezreket ér egy ötös találat is a hatos lottón","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"23d6eccb-8ee6-40c5-b921-803a75ac68d5","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"","shortLead":"","id":"20180401_Orban_vagya_hamarabb_teljesul_mint_hinne","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=23d6eccb-8ee6-40c5-b921-803a75ac68d5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a3cad42-5e2d-416a-8b65-2b23c1121f04","keywords":null,"link":"/elet/20180401_Orban_vagya_hamarabb_teljesul_mint_hinne","timestamp":"2018. április. 01. 08:30","title":"Az ünnepek után visszavonhatatlanul jön a tavasz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"43660a0d-7289-48a1-a420-b694e29b228e","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Britton Hayes mostohanagybátyjával szafarizott a tanzániai Serengeti parkban, amikor váratlan látogatójuk akadt. Egy gepárd mászott be kocsijuk hátsó ülésére. Vezetőjük azt a tanácsot adta, hogy maradjanak nyugodtak és véletlenül se nézzenek a nagymacskára. A gepárd egy idő után lelépett, mert a jelek szerint megéhezett, a közelben pedig feltűnt egy gazella, amely elcsábította. ","shortLead":"Britton Hayes mostohanagybátyjával szafarizott a tanzániai Serengeti parkban, amikor váratlan látogatójuk akadt...","id":"20180401_On_mit_tenne_ha_a_kocsija_hatso_ulesere_beulne_egy_gepard","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=43660a0d-7289-48a1-a420-b694e29b228e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"70da7e68-6bee-480a-8345-398aeac0a5c0","keywords":null,"link":"/vilag/20180401_On_mit_tenne_ha_a_kocsija_hatso_ulesere_beulne_egy_gepard","timestamp":"2018. április. 01. 20:48","title":"Ön mit tenne, ha a kocsija hátsó ülésére beülne egy gepárd?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f855be6a-0695-4cef-9f5c-ad4f4200e51c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20180401_A_kispesti_MSZPben_vajon_mit_szednek","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f855be6a-0695-4cef-9f5c-ad4f4200e51c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"55aefdad-c3c3-4ab2-9d12-8f10615c3b80","keywords":null,"link":"/itthon/20180401_A_kispesti_MSZPben_vajon_mit_szednek","timestamp":"2018. április. 01. 11:43","title":"Kiderült, melyik a kispesti MSZP szerencseszáma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"523be316-00a8-42fd-ba59-1ae49b14bc62","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az ország egyik leggazdagabb emberét április 10-én, a Fiumei Úti Sírkert 19-es parcellájában temetik majd el. Ahogy a Blikk írja, van benne valami logikus, hogy Ady Endréhez közel talál végső nyughelyet.","shortLead":"Az ország egyik leggazdagabb emberét április 10-én, a Fiumei Úti Sírkert 19-es parcellájában temetik majd el. Ahogy...","id":"20180331_Ady_Endretol_par_meterre_temetik_el_Demjan_Sandort","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=523be316-00a8-42fd-ba59-1ae49b14bc62&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"08b4bb56-a833-4af1-a91d-c5272a5accbd","keywords":null,"link":"/elet/20180331_Ady_Endretol_par_meterre_temetik_el_Demjan_Sandort","timestamp":"2018. március. 31. 11:04","title":"Ady Endrétől pár méterre temetik el Demján Sándort","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ead19e3e-90a0-44bf-aa7d-d22cd1e2aafa","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A szél és az eső okozhat problémát.","shortLead":"A szél és az eső okozhat problémát.","id":"20180401_Csaknem_az_egesz_orszagra_riasztast_adtak_ki","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ead19e3e-90a0-44bf-aa7d-d22cd1e2aafa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9b7be986-8c38-409d-9bb7-ca0b6704b41b","keywords":null,"link":"/itthon/20180401_Csaknem_az_egesz_orszagra_riasztast_adtak_ki","timestamp":"2018. április. 01. 12:21","title":"Csaknem az egész országra riasztást adtak ki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"96554be7-f291-487f-b292-b2c7c77329ce","c_author":"HVG Extra Business","category":"kkv.businessmagazin","description":"Itthon még ritkaságszámba megy, hogy az apa maradjon otthon a kisgyerekkel. Pedig a HVG Extra Business által megkérdezettek tapasztalata azt mutatja, hogy a mókuskerékből kicsit kiszálló, gyerekező apák hosszú távon megerősíthetik a családot. Sorozatunk első részében Szél Dávid pszichológus és felesége mesélnek családi életükről. ","shortLead":"Itthon még ritkaságszámba megy, hogy az apa maradjon otthon a kisgyerekkel. Pedig a HVG Extra Business által...","id":"20180331_Miert_kellene_eveken_keresztul_az_anyanak_szivnia_szel_david_apapara","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=96554be7-f291-487f-b292-b2c7c77329ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"db0c277e-2842-4fe6-95ff-fddddbe4cfe3","keywords":null,"link":"/businessmagazin/20180331_Miert_kellene_eveken_keresztul_az_anyanak_szivnia_szel_david_apapara","timestamp":"2018. március. 31. 19:15","title":"„Miért kellene éveken keresztül az anyának szívnia?”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d1cd6733-a808-4c9f-87cc-ee28e77e97ca","c_author":"Bedő Iván","category":"kultura","description":"A titkos nemzetközi iratok közzétételével nem a WikiLeaks volt az úttörő, hanem a bolsevikok, már 1917-ben, akik ily módon akarták lejáratni a régi rendszert. Egészen más oldalról az amerikai elnök is a titkos diplomácia ellensége lett 1918-ban. ","shortLead":"A titkos nemzetközi iratok közzétételével nem a WikiLeaks volt az úttörő, hanem a bolsevikok, már 1917-ben, akik ily...","id":"201813__trockij_akiszivarogtato__nemes_cel_rossz_beke__paktumfaktum__bolsileaks","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d1cd6733-a808-4c9f-87cc-ee28e77e97ca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c7531f3b-5ab8-45da-b775-51fd577d601e","keywords":null,"link":"/kultura/201813__trockij_akiszivarogtato__nemes_cel_rossz_beke__paktumfaktum__bolsileaks","timestamp":"2018. március. 31. 20:30","title":"BolsiLeaks: A kiszivárogtató naivitása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]