[{"available":true,"c_guid":"a399d3a2-e3b7-42b2-a22b-ab1c8ac1a1eb","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Már az idén kötelezővé tehetik az adóhivatalhoz bekötött online kasszát az összes hazai turisztikai szálláshely üzemeltetőjének. A szabályok alól nem kapnak felmentést az airbnb-sek, a sátorhelyeket kínáló kempingek és a magánszállások sem. A szabálysértőket a hatóság három hónapos bezárással büntetheti.","shortLead":"Már az idén kötelezővé tehetik az adóhivatalhoz bekötött online kasszát az összes hazai turisztikai szálláshely...","id":"20180410_Ujabb_korben_lehet_kotelezo_az_onlinekassza_de_kinek_lesz_ez_jo","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a399d3a2-e3b7-42b2-a22b-ab1c8ac1a1eb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c2ad950f-29cf-4b18-be55-6b3506d85034","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180410_Ujabb_korben_lehet_kotelezo_az_onlinekassza_de_kinek_lesz_ez_jo","timestamp":"2018. április. 10. 14:50","title":"Újabb körben lehet kötelező az online-kassza, de kinek lesz ez jó?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a3dd8d1-e2c5-4848-bc02-8a852998d04f","c_author":"Gergely Zsófia","category":"itthon","description":"Már több \"legendás ellenfélen\" is gondolkodnak, akik ellen pályára lépnének a magyar fiúk az új Puskás Ferenc Stadionban, aminek az építése látványosan halad – tudhattuk meg a Tv2 reggeli műsorából. A kampányfinisben átadott Ludovica campust is most volt idő feldicsérni, ha már átadták az embereknek és az ország biztonságára garanciát jelentő Közszolgálati Egyetemnek. Az kimaradt, hogy ezt a Nemzeti Választási Bizottság elnöke vezeti.\r

\r

","shortLead":"Már több \"legendás ellenfélen\" is gondolkodnak, akik ellen pályára lépnének a magyar fiúk az új Puskás Ferenc...","id":"20180410_Ha_a_magyar_fiuk_osszeszedik_magukat_itt_szurkolhatunk__mar_az_uj_stadiont_fenyezik_a_Tv2n","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9a3dd8d1-e2c5-4848-bc02-8a852998d04f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"830b429a-7c51-4fa1-a563-33872960ad5e","keywords":null,"link":"/itthon/20180410_Ha_a_magyar_fiuk_osszeszedik_magukat_itt_szurkolhatunk__mar_az_uj_stadiont_fenyezik_a_Tv2n","timestamp":"2018. április. 10. 14:31","title":"„Ha a magyar fiúk összeszedik magukat, itt szurkolhatunk” – már az új stadiont fényezik a Tv2-n","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e1a65a7d-fce6-4cf8-a432-b9917b564653","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Újabb népszavazási kérdést hitelesített a Fővárosi Választási Bizottság. Ezúttal konkrétan a mobilgát építésére kérdeznének rá, úgyhogy Tarlós Istvánék ezt nem tudják majd úgy kicselezni, mint a múltkori kezdeményezést.","shortLead":"Újabb népszavazási kérdést hitelesített a Fővárosi Választási Bizottság. Ezúttal konkrétan a mobilgát építésére...","id":"20180410_Ismet_atment_egy_nepszavazasi_kerdes_a_romaiparti_gatrol","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e1a65a7d-fce6-4cf8-a432-b9917b564653&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"61fad2c9-7eca-456b-9d47-2b8048be9a79","keywords":null,"link":"/itthon/20180410_Ismet_atment_egy_nepszavazasi_kerdes_a_romaiparti_gatrol","timestamp":"2018. április. 10. 15:45","title":"Mégis lehet népszavazás a római-parti gátról, ezt a kérdést Tarlósék sem fúrhatják meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8047abba-e3dd-4dc5-bce1-f49794c7ad4f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Facebookon időről időre feltűnnek furcsa bejegyzések. Előbb egy százlábú (bár a poszt méretét látva inkább ezernek mondható) képét osztogatták az emberek, aztán egy újabb, furcsa bejegyzés kezdett terjedni, nem kis humort csempészve ezzel a szürke hétköznapokba. ","shortLead":"A Facebookon időről időre feltűnnek furcsa bejegyzések. Előbb egy százlábú (bár a poszt méretét látva inkább ezernek...","id":"20180411_On_is_latta_Furcsa_bejegyzes_terjed_a_Facebookon_hosszu_masodpercekig_kell_gorgetni_mire_az_ember_a_vegere_er","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8047abba-e3dd-4dc5-bce1-f49794c7ad4f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"32963c5f-835c-4ce7-b13f-cb906f612dbd","keywords":null,"link":"/tudomany/20180411_On_is_latta_Furcsa_bejegyzes_terjed_a_Facebookon_hosszu_masodpercekig_kell_gorgetni_mire_az_ember_a_vegere_er","timestamp":"2018. április. 11. 19:56","title":"Ön is látta? Furcsa bejegyzés terjed a Facebookon, hosszú másodpercekig kell görgetni, mire az ember a végére ér","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"90225400-65f0-4711-89ca-bcde9fec9d15","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az LMP, a Jobbik és a DK is jelezte, hogy a szavazatok újraszámlálását kezdeményezi, mivel számos furcsaságot tapasztaltak a vasárnapi voksolás körül.","shortLead":"Az LMP, a Jobbik és a DK is jelezte, hogy a szavazatok újraszámlálását kezdeményezi, mivel számos furcsaságot...","id":"20180410_valasztas_egyelore_nem_erkezett_hivatalos_panasz_az_nvihez","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=90225400-65f0-4711-89ca-bcde9fec9d15&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"02ed1330-fde4-4ec0-ba18-a0203706d435","keywords":null,"link":"/itthon/20180410_valasztas_egyelore_nem_erkezett_hivatalos_panasz_az_nvihez","timestamp":"2018. április. 10. 18:28","title":"Választás: egyelőre nem érkezett hivatalos panasz az NVI-hez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a0cd703-bc8f-4971-a17f-de0f7403c29f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Az állam segítségével építik meg a szállodát, amelyet Mészáros Lőrinc egyik érdekeltsége üzemeltethet.","shortLead":"Az állam segítségével építik meg a szállodát, amelyet Mészáros Lőrinc egyik érdekeltsége üzemeltethet.","id":"20180411_Nyiregyhazan_lesz_szallodaja_Meszaros_Lorincnek","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6a0cd703-bc8f-4971-a17f-de0f7403c29f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b3b3812-40fc-4f7b-99ce-c75f52184413","keywords":null,"link":"/ingatlan/20180411_Nyiregyhazan_lesz_szallodaja_Meszaros_Lorincnek","timestamp":"2018. április. 11. 13:46","title":"Nyíregyházán lesz szállodája Mészáros Lőrincnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"02ecbfce-48c8-4ed3-adb8-cba7e968a65b","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A vers beköltözött a Cinege utcába.","shortLead":"A vers beköltözött a Cinege utcába.","id":"20180411_Orban_Viktor_utcajat_versekkel_irta_tele_valaki_a_kolteszet_napjan","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=02ecbfce-48c8-4ed3-adb8-cba7e968a65b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"46a92517-a083-476f-9fef-dd332a70c9a8","keywords":null,"link":"/kultura/20180411_Orban_Viktor_utcajat_versekkel_irta_tele_valaki_a_kolteszet_napjan","timestamp":"2018. április. 11. 08:43","title":"Orbán Viktor utcáját versekkel írta tele valaki a költészet napján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"688518d2-1db9-420a-bae9-8e9df5002339","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az ilyen buszsofőrök védőangyalok.","shortLead":"Az ilyen buszsofőrök védőangyalok.","id":"20180411_Megint_egy_video_amin_egy_pesti_buszos_ment_meg_a_gazolastol_egy_zebran_atkelo_babakocsist","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=688518d2-1db9-420a-bae9-8e9df5002339&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9943e2d5-3a3a-4621-a311-6e6cc5380fdf","keywords":null,"link":"/cegauto/20180411_Megint_egy_video_amin_egy_pesti_buszos_ment_meg_a_gazolastol_egy_zebran_atkelo_babakocsist","timestamp":"2018. április. 11. 08:23","title":"Videó, amin egy pesti buszos megment a gázolástól egy zebrán átkelő babakocsist","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]