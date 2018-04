Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6fdd81cb-4d3b-4d06-9e72-1ef4c0656b80","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Autóalkatrészekből még mindig sok készül Magyarországon, és a húsiparnak is jó hónapjai voltak, így szépen nőhetett az ipari termelés.","shortLead":"Autóalkatrészekből még mindig sok készül Magyarországon, és a húsiparnak is jó hónapjai voltak, így szépen nőhetett...","id":"20180412_Porog_a_magyar_ipar_hiaba_esett_vissza_az_autogyartas","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6fdd81cb-4d3b-4d06-9e72-1ef4c0656b80&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fc7e7030-6acb-4797-a0ad-3d94454d6e4e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180412_Porog_a_magyar_ipar_hiaba_esett_vissza_az_autogyartas","timestamp":"2018. április. 12. 09:14","title":"Pörög a magyar ipar, hiába esett vissza az autógyártás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"07c72eb9-9205-4354-8dac-bacec755a03b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto.kozlekedes","description":"A Vérteskethely külterületén történt közúti közlekedési balesetben egy férfi életét vesztette.","shortLead":"A Vérteskethely külterületén történt közúti közlekedési balesetben egy férfi életét vesztette.","id":"20180412_halalos_baleset_81es_fout","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=07c72eb9-9205-4354-8dac-bacec755a03b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"24a693a0-780b-41f8-89bc-23083f61ddd2","keywords":null,"link":"/cegauto.kozlekedes/20180412_halalos_baleset_81es_fout","timestamp":"2018. április. 12. 23:01","title":"Halálos baleset történt, teljes az útzár a 81-es főúton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bcdc7fd0-c9f4-4849-9f99-ca2264428e9f","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Az ausztráliai Mary-folyamban élő állat, amely becenevét a páncélján és fején taréjszerűen növő zöld algák miatt kapta, felkerült a leginkább veszélyeztetett fajok listájára.","shortLead":"Az ausztráliai Mary-folyamban élő állat, amely becenevét a páncélján és fején taréjszerűen növő zöld algák miatt kapta...","id":"20180413_vegveszelyben_az_ausztral_punkteknos","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bcdc7fd0-c9f4-4849-9f99-ca2264428e9f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dee05a20-e1c6-4f1d-8d1b-160b758d6d44","keywords":null,"link":"/tudomany/20180413_vegveszelyben_az_ausztral_punkteknos","timestamp":"2018. április. 13. 12:07","title":"A kihalás szélén az ausztrál punkteknős","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2b90865f-3327-487d-9acb-aa19855eca5e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A civil rendőrautókba telepített kamerákkal azonnal rövidre lehet zárni a szabályszegések elkövetése után esetlegesen felmerülő kételyeket. Miskolcon a vezetés közbeni telefonálások, záróvonal-átlépések mellett súlyos törvénysértés is történt, amit a kamera rögzített.","shortLead":"A civil rendőrautókba telepített kamerákkal azonnal rövidre lehet zárni a szabályszegések elkövetése után esetlegesen...","id":"20180412_autos_uldozes_miskolc_video","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2b90865f-3327-487d-9acb-aa19855eca5e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e3152679-86e2-4f88-be52-414d9cd277aa","keywords":null,"link":"/cegauto/20180412_autos_uldozes_miskolc_video","timestamp":"2018. április. 12. 18:06","title":"Autós üldözés volt Miskolcon, még a járdára is felhajtott a sofőr – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c2c1aff-2cbb-432c-9921-b197b0c75c1e","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A könyveket árusító automata helyén csak egy üzenet áll.","shortLead":"A könyveket árusító automata helyén csak egy üzenet áll.","id":"20180412_Egy_nap_utan_mar_hiaba_keresi_a_POKET_automatat_a_Madach_teren","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9c2c1aff-2cbb-432c-9921-b197b0c75c1e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"45983404-0e13-4b7b-9016-540fb441d23f","keywords":null,"link":"/kultura/20180412_Egy_nap_utan_mar_hiaba_keresi_a_POKET_automatat_a_Madach_teren","timestamp":"2018. április. 12. 16:54","title":"Egy nap után már hiába keresi a POKET automatát a Madách téren","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc5bc26b-05f4-4681-b2be-5677a1c388de","c_author":"Tóth Richárd","category":"itthon","description":"\"Mi lesz veled Magyarország? – a magyar politika kilátásai a választói döntés után.\" Ez volt előadásának a címe, a harmadik kétharmad után néhány nappal. Borús képet festett. Azt mondta, a kampányban egyetlen igaz mondat sem hangzott el, szégyenteljesnek nevezte az egészet. Orbán az apály mestere, azonban ha vége lesz, nem kormányváltás, hanem rendszerváltás lesz.","shortLead":"\"Mi lesz veled Magyarország? – a magyar politika kilátásai a választói döntés után.\" Ez volt előadásának a címe...","id":"20180411_Tolgyessy_Peter_Sar_es_remenytelenseg_ez_az_apaly_idoszaka","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bc5bc26b-05f4-4681-b2be-5677a1c388de&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"726cd4d9-e84f-4f8e-bbc9-3fb5e49e1654","keywords":null,"link":"/itthon/20180411_Tolgyessy_Peter_Sar_es_remenytelenseg_ez_az_apaly_idoszaka","timestamp":"2018. április. 11. 17:16","title":"Tölgyessy: Nem biztos, hogy megéljük az Orbán-rendszer végét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"96fef586-0379-493d-be15-e81d07f5a3cd","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Felszállás közben oldalára borult egy műtrágyát szállító helikopter a Békés megyei Körösladány külterületén csütörtök délután. Az eddig hírek szerint senki sem sérült meg, de a helikopter alaposan összetört. A baleset okáról egyelőre nincs hír.","shortLead":"Felszállás közben oldalára borult egy műtrágyát szállító helikopter a Békés megyei Körösladány külterületén csütörtök...","id":"20180412_romma_tort_egy_helikopter_korosladanynal","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=96fef586-0379-493d-be15-e81d07f5a3cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a67675d5-61fc-40b5-bcb4-010c7082ef91","keywords":null,"link":"/itthon/20180412_romma_tort_egy_helikopter_korosladanynal","timestamp":"2018. április. 12. 20:05","title":"Rommá tört egy helikopter Körösladánynál – fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"87f4d4fe-9418-46fe-a6f2-cd2d9cf64673","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Az alpesi síző egy éven belül két súlyos sérülést szenvedett, lemaradt a pjongcsangi téli olimpiáról.","shortLead":"Az alpesi síző egy éven belül két súlyos sérülést szenvedett, lemaradt a pjongcsangi téli olimpiáról.","id":"20180412_visszavonul_miklos_edit","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=87f4d4fe-9418-46fe-a6f2-cd2d9cf64673&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ae1db2dd-4167-44a4-92ed-b3463f27ec12","keywords":null,"link":"/sport/20180412_visszavonul_miklos_edit","timestamp":"2018. április. 12. 10:39","title":"Visszavonul Miklós Edit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]